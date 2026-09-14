Vụ nghi ngộ độc tập thể tại Công ty Scavi Huế: 32 người được ra viện

Đến nay, số bệnh nhân phải nhập viện trong vụ nghi ngộ độc tập thể tại Công ty Scavi Huế là 201 người và hiện có 32 ca được ra viện.

Liên quan vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế), theo báo cáo của Sở Y tế TP Huế , tính đến 7h ngày 14/9, có 201 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền và Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2.

Trong đó, 22 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và số còn lại điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các triệu chứng chủ yếu của các bệnh nhân là sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng và chẩn đoán ban đầu là do viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến nay, có 32 trường hợp được ra viện và 169 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị nghi do ngộ độc

Cũng theo Sở Y tế TP Huế, đến thời điểm hiện tại có 32 bệnh nhân được ra viện, 169 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ tạm ổn định.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/9, Sở Y tế TP Huế có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc công ty TNHH MTV Huế Thành được cấp theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 41/2026/ATTP-CNĐK do Sở Y tế TP Huế cấp.

Sở Y tế TP Huế yêu cầu Công ty Scavi Huế có giải pháp thực hiện cung cấp suất ăn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian bếp ăn tập thể tại công ty thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể).

Lãnh đạo TP Huế thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị vào tối 11/9

Trong thông cáo báo chí, Công ty Scavi Huế cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Điều hành công ty khẩn trương phối hợp với bệnh viện để chăm sóc, theo dõi và điều trị các nhân viên bị ảnh hưởng.

Công ty cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết trong thời gian điều trị. Đơn vị cũng triển khai các biện pháp cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Công ty Scavi Huế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân sự việc và sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp theo kết luận, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty cam kết tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch và chính xác ngay khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng.