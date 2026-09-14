Dưới đây là 1 ca bệnh trong thực tế được BS Kiều Quốc Thanh (quyền điều hành khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố) chia sẻ.

Chúng ta có hội chứng pica (ăn đất).

Chúng ta có bệnh viêm màng não.

2 cái kết hợp lại ra bệnh viêm màng não do kí sinh trùng.

Hoặc giật gân hơn là giun chui lên não, gây ra bệnh viêm màng não tăng eosinophil.

Và dưới đây là 1 ca bệnh trong thực tế!

BS Kiều Quốc Thanh (quyền điều hành khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố) chia sẻ, anh mới tiếp nhận một bé gái 3 tuổi bị viêm màng não và hội chứng Pica. Được biết, khoảng 1 năm nay, gia đình cho uống sữa thêm ban đêm để bồi bổ. Tối nào cũng 4-5 hộp. Do uống quá nhiều sữa, bé đâm ra lười ăn. Sau 1 năm, hàm răng bé bay hết, còn lòi ra vài cái chân răng đen xì.

(Ảnh: BSCC)

BS Kiều Quốc Thanh phân tích: "Uống sữa nhiều (>500 ml) ngày, kéo dài, kèm theo ăn ít, sẽ làm cơ thể thiếu máu do thiếu sắt. Thiếu máu kéo dài, làm cơ thể của trẻ lúc nào cũng bị "suy gan, suy thận, suy tim" tiềm tàng. Chúng ta đang làm đứa trẻ yếu đi mỗi ngày, chứ không phải đang giúp đỡ bé. Khung xương yếu, tỉ lệ cơ ít, bù lại mỡ thì nhiều, với cơ thể này thì kháng thể rất yếu".

Chưa hết, BS Thanh cho biết thêm: "Điều quan trọng là, do thiếu sắt, nhiều trẻ sẽ có thói quen bốc đất ăn (hội chứng PICA), hoặc liếm góc tường, liếm kệ sắt để bù bào lượng sắt thiếu. Trong đất có rất nhiều trứng giun, nên em bé này bị nhiễm 1 lúc 3 con giun. Chắc con nào đó, chui lên não. Làm bé bị viêm màng não do giun, biến chứng lé hết một mắt".

Với trường hợp của trẻ, điều trị như viêm màng não thông thường thì không hết bệnh. Là bác sĩ chuyên khoa Nhiễm, anh thấy Eosinophil trong máu cao quá, lại thiếu máu, bé lại có sở thích bốc đất ăn, quyết định cho làm thêm một số xét nghiệm liên quan và thấy:

Hội chứng Pica. (Ảnh: BSCC)

1. Dịch não tủy đục, số tế bào tăng dần từ 600 lên 1200. Với đơn nhân ưu thế

2. Nhiễm giun đũa, sán dây chó , sán lợn.

"Ít nhất thì cũng tìm ra hướng điều trị cho bé. Chứ không thì mệt mỏi. Bên cạnh giun, bé còn được tầm soát lao, virus, vi khuẩn trong dịch não tủy, chụp phim CT sọ não để tìm mấy con giun. Hi vọng không có gì gay cấn", BS Thanh nói.

Ảnh: BSCC

"Tóm lại là, chúng ta thân thiện với Đất Mẹ, nhưng không có nên ăn đất và nuôi "pet" ở trên não như vậy. Rõ ràng, bé này mới 3 tuổi, chụp hình kỉ niệm thì ít, chứ lấy máu, chụp ct sọ não các kiểu mới là nhiều", BS Thanh kết luận.