21 tuổi, không có triệu chứng nhưng đã suy thận giai đoạn 4: Bác sĩ BV 108 tìm ra “thủ phạm”

Trung tá, TS.BS Trương Quý Kiên - Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Thận và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - cho biết bệnh thận mạn tính có thể tiến triển âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn đầu, người bệnh gần như không có triệu chứng rõ ràng.

Mới đây, bác sĩ đã tiếp nhận điều trị cho một bạn trẻ khoảng 21 tuổi, đang đi du học tiếng Nhật. Trước đó, người này hoàn toàn không có triệu chứng bất thường và cũng không nghĩ mình đang mắc bệnh thận.

Tuy nhiên, qua một lần xét nghiệm, sàng lọc sức khỏe, các bác sĩ phát hiện chức năng thận của bệnh nhân đã suy giảm nghiêm trọng. Mức lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn khoảng 20-21 ml/phút/1,73 m², tương ứng với suy thận mạn giai đoạn 4.

Khi khai thác kỹ tiền sử, các bác sĩ phát hiện trong khoảng một năm trước đó, người bệnh có thói quen sử dụng đồ uống có ga thường xuyên, gần như mỗi ngày.

“Chúng tôi kết hợp các yếu tố này với kết quả giải phẫu bệnh và phát hiện bệnh nhân có tổn thương bệnh lý ở mô kẽ và ống thận, có liên quan đến việc sử dụng thường xuyên các loại đồ uống có ga”, bác sĩ Kiên chia sẻ.

Các bệnh nhân chạy thận tại BV 108 .

Theo bác sĩ Kiên, đây là một thực tế lâm sàng đáng lưu ý, đặc biệt với người trẻ. Những người thường xuyên phải làm việc với cường độ cao, chịu áp lực, tăng ca hoặc làm việc ban đêm càng cần chú ý đến thói quen ăn uống, sinh hoạt.

Bệnh thận mạn tính diễn tiến âm thầm

Bác sĩ Kiên cho biết, bệnh thận mạn tính không chỉ gặp ở người cao tuổi. Trên thực tế, người trẻ vẫn có thể mắc bệnh, trong đó có những trường hợp liên quan đến bệnh lý bẩm sinh, di truyền, miễn dịch hoặc các tổn thương ở ống thận và mô kẽ.

Những năm gần đây, việc quan tâm đến chăm sóc sức khỏe và sàng lọc bệnh được chú trọng hơn cũng giúp phát hiện nhiều trường hợp bệnh thận mạn tính ở người trẻ.

Đáng lo ngại, bản chất của bệnh thận mạn là tiến triển âm thầm, từ từ và khả năng hồi phục rất hạn chế nếu không được phát hiện, điều chỉnh và điều trị kịp thời.

Nhiều người bệnh chỉ đến bệnh viện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Khi đó, việc điều trị trở nên khó khăn hơn và nguy cơ tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối tăng lên.

Theo bác sĩ Kiên, một số biểu hiện như đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, da xanh hoặc có những thay đổi bất thường về tiểu tiện có thể là dấu hiệu cần lưu ý. Một số người bệnh có thể xuất hiện tình trạng tiểu đêm nhiều hơn bình thường.

Tuy nhiên, các triệu chứng này không đặc hiệu và có thể xuất hiện thoáng qua. Vì vậy, không nên chờ đến khi có biểu hiện rõ ràng mới đi khám.

Ai cần đặc biệt lưu ý?

Những người đã có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường cần đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra chức năng thận định kỳ.

Bác sĩ Kiên khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Việc phát hiện tổn thương thận ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có cơ hội can thiệp sớm, làm chậm quá trình tiến triển của bệnh và hạn chế nguy cơ phải lọc máu hoặc ghép thận về sau.

“Đối với những người đã có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, một trong những lời khuyên là nên đi sàng lọc và khám sức khỏe định kỳ. Khi phát hiện sớm những tổn thương ở thận, chúng ta có thể can thiệp sớm hơn và hạn chế bệnh tiến triển”, bác sĩ Kiên khuyến cáo.