Nữ giáo viên dạy nhảy 24 tuổi phát hiện nhiễm HIV, đau lòng thú nhận: "Tôi đã quá bất cẩn"

Trẻ, đẹp, năng động và giỏi kiếm tiền là những gì mọi người xung quanh thường nhận xét về nữ giáo viên dạy nhảy này. Chính cô cũng chẳng ngờ, cuộc đời rực rỡ của mình rơi vào bi kịch khi mới 24 tuổi vì nhiễm HIV.

Ở tuổi 24, cô Trịnh (Thượng Hải, Trung Quốc) có trong tay những thứ nhiều người mơ ước. Cô xuất thân trong gia đình giàu có, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ và được bố mẹ ủng hộ hết mình trong việc theo đuổi đam mê. Song song với sự nghiệp thi đấu cá nhân, cô mở một lớp dạy nhảy giữa khu phố sầm uất. Mọi người xung quanh ai cũng nhận xét nữ giáo viên dạy nhảy này vừa trẻ, vừa đẹp, vừa giỏi lại rất dễ mến, tỏa ra năng lượng tích cực thu hút người khác.

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Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi sau một tờ giấy kết luận nhiễm HIV. Từ một cô gái hay cười, lúc nào cũng là tâm điểm với năng lượng tràn trề, quanh năm bận rộn với các lớp học, sự kiện biểu diễn nối tiếp nhau, cô Trịnh thu mình lại, tạm dừng mọi công việc và gần như tự nhốt mình trong phòng hơn một tháng trời.

Giống như nhiều người trẻ có công việc ổn định và lối sống hiện đại, cô Trịnh luôn tin rằng các căn bệnh hiểm nghèo hay HIV là điều gì đó vô cùng xa vời. Bản thân có thể trạng tốt, cô cho phép mình tận hưởng những cuộc vui sau giờ làm và không quá khắt khe trong các mối quan hệ tình cảm cá nhân. Chưa kể, những người phát sinh quan hệ với cô cũng theo kiểu "gió tầng nào, mây tầng đó", đều có học thức, điều kiện ổn định, chăm chút vẻ bề ngoài nên cô thấy an tâm. Kiểu suy nghĩ này chính là chiếc bẫy nguy hiểm nhất.

Cơn ác mộng bắt đầu bằng những phản ứng thường gặp khi đau ốm của cơ thể. Vào đợt cao điểm tập luyện cho giải đấu lớn, cô Trịnh bị sốt nhẹ kéo dài, cổ họng đau rát và hạch bạch huyết ở hai bên cổ sưng nhiều cùng với trạng thái mệt mỏi rã rời. Cô tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là hậu quả của việc kiệt sức do tập luyện quá đà và lịch trình dày đặc.

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Khoảng hai tuần sau, các triệu chứng này đột ngột biến mất hoàn toàn. Sự biến mất kỳ lạ này làm cô Trịnh càng thêm chủ quan, ngộ nhận rằng sức đề kháng của mình đã tự chữa lành tổn thương.

Cô không thể ngờ rằng, mình vừa trải qua giai đoạn nhiễm trùng cấp tính (thường xảy ra từ 2 đến 4 tuần sau khi virus HIV xâm nhập). Lúc này, hệ miễn dịch tạm thời phản ứng để chế ngự virus, tạo ra một khoảng thời gian "yên bình giả tạo". Virus HIV không mất đi mà âm thầm chui sâu vào các tế bào miễn dịch, bắt đầu quá trình tàn phá từ bên trong.

Bước sang giai đoạn âm thầm không triệu chứng, cô Trịnh vẫn đứng lớp mỗi ngày nhưng nhận ra thể trạng của mình giảm sút rõ rệt. Những vết trầy xước nhỏ do va chạm trên sàn tập rất lâu lành, chứng loét miệng liên tục tái phát và sức bền khi thực hiện các động tác khó tụt dốc không phanh. Cô liên tục bỏ qua những tín hiệu cầu cứu dai dẳng này cho đến khi cầm trên tay kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Nhìn tờ kết quả xét nghiệm máu báo chỉ số bất thường, cô Trịnh bàng hoàng không tin vào mắt mình. Khi bác sĩ ngập ngừng thông báo mẫu máu phản ứng dương tính với kháng thể HIV, không gian quanh cô như ngưng đọng. Sự hoảng loạn vây lấy cô gái trẻ, cô run rẩy thốt lên trong nghẹn ngào: "Bác sĩ có nhầm lẫn không? Tôi đi làm đàng hoàng, thể thao đều đặn, sao có thể dính vào căn bệnh này?".

Bác sĩ ôn tồn giải thích và hướng dẫn cô thực hiện xét nghiệm chuyên sâu hơn. Trong những ngày chờ đợi kết quả, cô Trịnh sống trong sự sợ hãi và dằn vặt tột cùng. Cô đau lòng nhớ lại sự chủ quan của chính mình.

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Trước đây, cô luôn nghĩ HIV chỉ xảy ra ở những nhóm người có nguy cơ cao chứ không thể chạm tới một người có công việc ổn định lại chọn lọc bạn tình kỹ lưỡng như cô. Chính suy nghĩ viển vông ấy đã khiến cô lơ là phòng bị, coi nhẹ việc sử dụng bao cao su để rồi biến những lần quan hệ tình dục không an toàn thành canh bạc đắt giá nhất cuộc đời.

Kết quả xét nghiệm khẳng định cuối cùng đã đập tan mọi hy vọng của nữ giáo viên trẻ. Cô Trịnh chính thức dương tính với HIV.

Nỗi đau đớn và sợ hãi ánh mắt phân biệt đối xử khiến cô gái 24 tuổi không thể tiếp tục đứng trên sàn nhảy. hay lớp học. Cô đóng cửa lớp, từ chối mọi sự kiện biểu diễn cá nhân, mất hơn 1 tháng dằn vặt chính mình mới có thể chấp nhận sự thật và bắt đầu hành trình điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV).

Thời gian đầu đối mặt với tác dụng phụ của thuốc là chuỗi ngày u tối với những cơn nôn nao, chóng mặt và kiệt quệ về tâm lý. Tuy nhiên, nhờ kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị, nồng độ virus trong máu của cô dần được khống chế dưới ngưỡng phát hiện (K=K), giúp cô bảo toàn hệ miễn dịch và sẽ duy trì tuổi thọ như người bình thường.

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Bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô Trịnh nhấn mạnh, lây truyền qua đường tình dục hiện chiếm hơn 90% số ca nhiễm HIV ở người trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Sử dụng bao cao su đúng cách vẫn là rào chắn vật lý hiệu quả nhất giúp giảm trên 80% nguy cơ lây nhiễm. Đối với các tình huống phơi nhiễm ngoài ý muốn, việc tiếp cận thuốc dự phòng PEP trong vòng 72 giờ vàng có thể cứu vãn tình thế, dù người bệnh phải trải qua 28 ngày dùng thuốc với nhiều tác dụng phụ.

Đến hiện tại, can đảm nhìn lại biến cố của cuộc đời, cô Trịnh chua chát gửi lời cảnh báo đến những người trẻ: "Tôi đã quá bất cẩn khi coi thường những cảnh báo từ cơ thể và hiểm họa những cuộc vui nhất thời. Đừng bao giờ nghĩ HIV xa lạ với mình, hãy luôn tự bảo vệ bản thân khi còn cơ hội".

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Sohu