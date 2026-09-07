Nhận kết quả nhiễm HIV ở tuổi 19, nam sinh viên từng là niềm tự hào của gia đình và nhà trường phải ngậm ngùi tạm dừng chương trình đại học. Tất cả chỉ vì một đêm lỡ buông thả sau kỳ thi căng thẳng.

Lưu Minh (19 tuổi, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình gia giáo, truyền thống. Trong kỳ thi đại học, cậu đạt điểm số gần như tuyệt đối, lọt top 10 học sinh xuất sắc nhất trường cấp ba trong toàn tỉnh và thẳng tiến vào một trường đại học trọng điểm hàng đầu cả nước. Bức ảnh của Lưu Minh trên bảng danh dự của trường đại học từng là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ và niềm mơ ước, tấm gương cho bao nhiêu hậu bối.

Thế nhưng, đằng sau sự hào ngoáng của một tân sinh viên là chuỗi ngày dồn nén cảm xúc và căng thẳng với cái mác "học sinh xuất sắc". Lưu Minh nhận ra bản thân có những khao khát khác biệt nhưng chưa một lần dám sống thật vì sợ ánh mắt thất vọng của gia đình. Cộng thêm áp lực luôn phải ở tốp đầu khi môi trường đại học cạnh tranh khốc liệt hơn hẳn trường cấp ba khiến chàng trai trẻ nhiều khi kiệt sức.

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Sau tuần thi cuối kỳ căng thẳng, để giải tỏa áp lực và lấp đầy khoảng trống cô đơn khi sống xa nhà, cậu cùng vài người bạn rủ nhau đi chơi tại quán internet xuyên đêm, rồi tiếp tục kéo sang một quán karaoke vào sáng sớm. Dưới ánh đèn mờ ảo và sau vài lon bia, trong cơn say mờ ảo cùng sự tò mò của tuổi trẻ, cậu đã vướng vào tình một đêm với một người đàn ông vừa gặp lần đần.

Giống như bao người trẻ khác, Lưu Minh từng mang suy nghĩ đầy chủ quan: "Chỉ một lần trải nghiệm thôi thì làm sao mà dính bệnh được!". Sự lầm tưởng chết người này cùng men rượu đã khiến cậu hoàn toàn buông bỏ phòng bị, phát sinh quan hệ tình dục không dùng biện pháp an toàn. Trớ trêu thay, ngày hôm đó đánh dấu tròn đúng một năm kể từ khi cậu hoàn thành kỳ thi đại học, cũng chẳng ngờ đó là ngày cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi.

Trở về cuộc sống thường nhật sau đêm say, Lưu Minh nhanh chóng vùi đầu vào sách vở, cũng dần quên mất đêm ăn "trái cấm" ấy. Cho đến khi nhà trường tổ chức đợt xét nghiệm sàng lọc sức khỏe định kỳ cho sinh viên, cơn ác mộng mới thực sự gõ cửa.

Sự việc vỡ lở khi Lưu Minh nhận cuộc gọi riêng từ phòng y tế. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của bác sĩ, giọng cậu run run hỏi: "Kết quả xét nghiệm của em có vấn đề gì nghiêm trọng sao ạ?". Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, thở dài thốt ra câu nói nặng nề: "Kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy em dương tính với kháng thể HIV".

Trong khoảnh khắc đó, Lưu Minh cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại, tai ù đi không nghe thấy gì xung quanh. Cậu lắc đầu tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát: "Không thể nào! Em mới 19 tuổi, em chỉ lỡ một lần duy nhất... Làm sao lại là em được? Có phải ai đó đã ghi nhầm tên em vào mẫu máu sai không bác sĩ?".

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm khẳng định lại tại bệnh viện trung ương vẫn trả về dòng chữ nghiệt ngã: Dương tính với HIV. Cậu gục xuống bàn, bật khóc nức nở trong sự sụp đổ hoàn toàn. Sự thật phũ phàng bắt buộc Lưu Minh phải dừng lại tất cả, làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập để bước vào quá trình điều trị kháng virus (ARV).

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Nỗi đau thể xác không bằng sự tra tấn dã man về tinh thần. Việc nhiễm bệnh đồng nghĩa với việc bí mật về xu hướng tính dục mà cậu cố che giấu bấy lâu nay nguy cơ bị phơi bày trước người cha nghiêm khắc và người mẹ luôn coi cậu là niềm tự hào duy nhất. Cậu không dám đối mặt với gia đình, mỗi lần mẹ gọi điện hỏi thăm học hành, Lưu Minh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Sự kỳ thị, ánh mắt ái ngại từ xã hội cùng nỗi sợ bị gia đình chối bỏ trở thành bản án nặng nề hơn cả án bệnh.

Những "lầm tưởng chết người" khiến giới trẻ trả giá đắt

Câu chuyện của Lưu Minh khiến nhiều bạn trẻ phải "lạnh sống lưng" bởi nó phản chiếu chính tâm lý chủ quan của không ít người hiện nay. Xu hướng tình một đêm, hẹn hò qua ứng dụng ngày càng phổ biến, kéo theo những suy nghĩ lệch lạc cực kỳ nguy hiểm: Cho rằng quan hệ 1 lần không thể lây nhiễm, hay lầm tưởng quan hệ đồng giới không thể dính bệnh nếu không dùng bao cao su. Thực tế y khoa chứng minh, virus HIV không phân biệt giới tính hay số lần quan hệ, chỉ cần một vết xước nhỏ và một lần không an toàn là đủ để thay đổi vĩnh viễn cả một đời người.

Dưới góc độ y học, HIV hiện nay đã có thể kiểm soát tốt bằng thuốc ARV. Nhờ tuân thủ uống thuốc đều đặn đúng giờ, người bệnh hoàn toàn có thể duy trì tuổi thọ bình thường và đưa tải lượng virus xuống dưới ngưỡng phát hiện, không lấy nhiễm cho người khác. Tuy nhiên, vết sẹo trong tâm hồn và sự dang dở của tương lai khi còn quá trẻ như nam sinh viên này thì khó lòng lành lại.

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Mỗi khi lướt mạng xã hội, thấy hình ảnh bạn bè đồng trang lứa trên giảng đường, tham gia các nghiên cứu khoa học cậu còn đang làm dở, nhận được học bổng cậu từng mơ ước, cậu không giấu được sự hối hận muộn màng. Lưu Minh quyết định chia sẻ câu chuyện của mình không phải để cầu xin sự thương hại, mà muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo tới tất cả các bạn trẻ: Đừng bao giờ chủ quan đánh đổi tương lai lấy một phút giây buông thả, hãy luôn quan hệ tình dục an toàn để tự bảo vệ chính mình!

Nguồn và ảnh: Guancha, Sohu