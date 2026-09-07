Hai thay đổi nhỏ giúp dân văn phòng thoát nỗi lo bệnh cột sống

Phải ngồi làm việc liên tục nhiều giờ liền khiến cho các cơ hoạt động quá mức, dẫn tới tình trạng đau mỏi ở cổ vai gáy và vùng thắt lưng.

Để bảo vệ cột sống, dân văn phòng cần bắt đầu từ việc điều chỉnh môi trường và thiết bị văn phòng một cách khoa học. (Ảnh: ITN).

Cột sống không chỉ nâng đỡ toàn bộ thân mà còn bảo vệ các cơ quan nội tạng và tủy sống cùng những cấu trúc quan trọng khác. Chuyên gia khoa học sức khỏe nhắc nhở rằng quan tâm đến sức khỏe cột sống là rất quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cột sống là trụ cột của cơ thể

Cột sống là cấu trúc trung tâm của cơ thể con người, gồm 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 1 đốt sống cùng và 1 đốt xương cụt, tạo nên bốn đường cong sinh lý: Cong cổ, cong ngực, cong thắt lưng và cong cùng.

Những đường cong này giúp duy trì cân bằng cơ thể và giảm áp lực lên cột sống. Cột sống không chỉ chịu trách nhiệm nâng đỡ toàn bộ thân, giữ cơ thể ổn định, cho phép bạn đứng và đi lại; mà còn hình thành lồng ngực với xương sườn và xương ức, bảo vệ tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác.

Đồng thời, ống sống bên trong bảo vệ tủy sống, cho phép truyền tín hiệu từ não như một cáp điện. Hơn nữa, tính linh hoạt và khả năng giảm sốc của cột sống cũng là yếu tố quan trọng giúp cơ thể hoạt động bình thường.

Trong môi trường văn phòng, việc ngồi lâu sai tư thế, cột sống phát triển bất thường hoặc thoái hóa… đều có thể dẫn đến các vấn đề về cột sống như vẹo cột sống, bệnh lý cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm thắt lưng,...

Chúng không chỉ ảnh hưởng đến cân bằng cơ thể và ngoại hình, mà còn gây ra đau và các cơn đau lan xuống tay, chân, nghiêm trọng hơn có thể làm giảm chất lượng cuộc sống.

Tạo không gian làm việc lành mạnh

Để bảo vệ cột sống tốt hơn trong công việc, dân văn phòng cần bắt đầu từ việc điều chỉnh khoa học môi trường và thiết bị văn phòng. Trước hết, nên điều chỉnh chiều cao bàn, sao cho trung tâm màn hình máy tính ngang tầm mắt, đồng thời đảm bảo hai chân đặt thoải mái trên sàn, đầu gối tạo góc 90 độ. Cách này giúp giảm áp lực cho cổ và lưng hiệu quả.

Tiếp theo, điều chỉnh chiều cao và độ nghiêng của ghế sao cho đùi song song với mặt đất và tựa lưng ghế có thể nâng đỡ lưng, giúp giảm gánh nặng cho cột sống. Ngoài ra, chiều cao và góc màn hình cũng cần được điều chỉnh hợp lý để giảm mỏi mắt và cổ.

Ngoài điều chỉnh bàn ghế, dân văn phòng còn có thể chọn một số thiết bị và phụ kiện văn phòng theo chuẩn công thái học, như giá đỡ màn hình điều chỉnh được, bàn phím và chuột vừa tay, cùng với đệm ngồi và tựa lưng. Những thiết bị này sẽ giúp cơ thể phù hợp hơn với đường cong tự nhiên, giảm gánh nặng cho cột sống và cơ bắp.

Phương pháp rèn luyện và chăm sóc sức khỏe

Ngoài việc điều chỉnh khoa học môi trường và trang thiết bị văn phòng, các phương pháp rèn luyện và chăm sóc sức khỏe cũng là cách quan trọng để bảo vệ cột sống.

Trong lúc làm việc, bạn có thể mỗi nửa giờ hoặc một giờ thực hiện một số động tác giãn cơ đơn giản, như xoay cổ, nâng vai, vặn eo... Những động tác này giúp giảm mệt mỏi cơ bắp và phòng ngừa các vấn đề về cột sống.

Bên cạnh đó, duy trì tư thế ngồi và đứng đúng cũng là yếu tố then chốt để bảo vệ cột sống. Khi ngồi, nên chọn ghế có tựa lưng, thắt lưng áp sát vào lưng ghế, chân đặt phẳng xuống sàn, tránh bắt chéo chân hoặc ngồi lâu một chỗ. Khi đứng, hai chân mở tự nhiên bằng vai, đầu gối hơi cong, trọng tâm dồn giữa gót chân và phần trước bàn chân, giữ đường cong tự nhiên của cột sống.

Trong sinh hoạt hàng ngày, dân văn phòng cũng có thể tăng cường độ dẻo dai và sức mạnh của cột sống bằng những bài tập đơn giản như yoga, bơi lội, chạy nhẹ... Đồng thời, chú ý ăn uống cân bằng, bổ sung vừa đủ canxi và vitamin D, cũng có lợi cho việc duy trì sức khỏe cột sống.