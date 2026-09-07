Người phụ nữ 26 tuổi tử vong vì đau bụng, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu "chết người" nhiều người bỏ qua

Thường xuyên đau bụng nhưng người phụ nữ 26 tuổi vẫn chủ quan, không ngờ tử vong khiến bố mẹ đau đớn. Câu chuyện ở Trung Quốc là lời cảnh tỉnh về một thói quen nhiều người vẫn vô tư mắc phải.

Ở tuổi 26, cô gái trẻ vẫn đang miệt mài với công việc và những deadline nối tiếp nhau. Cô không nghĩ những triệu chứng tiêu hóa tưởng chừng quen thuộc lại là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng. Đến khi đi khám, bệnh đã ở giai đoạn cuối. Người phụ nữ xấu số nhắc đến ở đây là An An, 26 tuổi, là một nhân viên kế toán tại một công ty xuất nhập khẩu ở Trung Quốc. Công việc bận rộn khiến cô thường xuyên phải ngồi trước máy tính nhiều giờ mỗi ngày, ăn uống thất thường và ngủ muộn.

Khoảng 3 tháng trước khi được chẩn đoán bệnh, An An bắt đầu nhận thấy cơ thể có nhiều thay đổi. Cô thường xuyên mệt mỏi, chướng bụng, khó tiêu, ăn uống kém và sụt cân rõ rệt. Ban đầu, cô cho rằng những biểu hiện này xuất phát từ áp lực công việc. Tình trạng táo bón ngày càng nghiêm trọng, có thời điểm nhiều ngày liền cô không thể đi đại tiện. Cho đến một lần đau bụng dữ dội, An An gần như ngã quỵ. Khi đi vệ sinh, cô phát hiện có rất nhiều máu trong phân và lập tức đến bệnh viện.

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Tại viện kết quả kiểm tra khiến cô và gia đình bàng hoàng: ung thư đại trực tràng đã ở giai đoạn tiến triển, kèm di căn trong ổ bụng. Dù tuổi đời còn rất trẻ, bệnh đã không còn khả năng điều trị triệt để, An An qua đời không lâu sau đó.

Trường hợp của An An là lời nhắc nhở rằng ung thư đại trực tràng không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Một số yếu tố lối sống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn chế độ ăn nhiều thịt chế biến sẵn và thực phẩm giàu chất béo, ít chất xơ, ít vận động, thừa cân, hút thuốc hoặc uống nhiều rượu. Tuy nhiên, không thể kết luận một thói quen riêng lẻ là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư ở một cá nhân.

Điều đáng lưu ý hơn là nhiều người trẻ dễ bỏ qua các triệu chứng tiêu hóa kéo dài vì cho rằng đó chỉ là hậu quả của stress, ăn uống thất thường hoặc đặc thù công việc văn phòng.

Bác sĩ cảnh báo 3 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám

Thói quen đi tiêu hoặc đặc điểm phân thay đổi bất thường

Nếu trước đây đi tiêu bình thường nhưng đột nhiên táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, phân nhỏ hơn bình thường, thay đổi hình dạng hoặc xuất hiện máu, cần được kiểm tra. Đặc biệt, máu trong phân không nên mặc định là do bệnh trĩ. Chảy máu trực tràng có nhiều nguyên nhân khác nhau và cần được bác sĩ đánh giá, nhất là khi tình trạng tái diễn hoặc đi kèm các triệu chứng khác.

Cảm giác đi ngoài không hết hoặc mót rặn kéo dài

Một số người có thể xuất hiện cảm giác luôn muốn đi vệ sinh nhưng mỗi lần đi chỉ ra một lượng nhỏ, kèm cảm giác chưa đi hết. Nếu tình trạng này kéo dài hoặc xuất hiện cùng thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng hay chảy máu, không nên tiếp tục tự theo dõi tại nhà.

Đau bụng kéo dài kèm sụt cân, mệt mỏi bất thường

Đau bụng, đầy hơi, chướng bụng kéo dài cùng với sụt cân không chủ ý là những dấu hiệu cần lưu ý. Tình trạng mệt mỏi, da xanh xao hoặc thiếu máu cũng có thể xuất hiện khi cơ thể mất máu kéo dài qua đường tiêu hóa. Điều quan trọng là không chờ đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới đi khám.

5 thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm. Theo bác sĩ Saurabh Sethi, duy trì lối sống lành mạnh và tầm soát đúng thời điểm có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ăn đủ chất xơ: Hướng đến khoảng 30 g chất xơ mỗi ngày từ rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Nên hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn: Đây là nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe đại tràng.

Thường xuyên vận động: Đi bộ, đạp xe hoặc tập thể dục giúp duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa.

Hạn chế rượu bia: Uống nhiều rượu bia có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn.

Tầm soát đúng thời điểm: Nội soi đại tràng giúp phát hiện sớm polyp và ung thư. Người có nguy cơ trung bình thường được khuyến nghị bắt đầu tầm soát từ 45 tuổi.

Nguồn tham khảo: Healthcare, EBC, The Paper