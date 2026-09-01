Nữ diễn viên được mệnh danh là "Tiểu Chương Tử Di" tiết lộ "nước thần kỳ" giúp cơ thể bớt nặng nề: Công thức chỉ gồm 3 nguyên liệu

Mới đây, cô chia sẻ trên trang cá nhân công thức đồ uống gồm 3 nguyên liệu quen thuộc: Nước dừa không đường, matcha và chuối.

Sau một bữa lẩu, đồ chiên rán hay những món ăn đậm vị, sáng hôm sau nhiều người dễ có cảm giác mặt sưng, cơ thể nặng nề và cân nặng tăng hơn bình thường. Đây cũng là lúc những công thức đồ uống được cho là giúp “giảm phù” bắt đầu được chị em quan tâm.

Mới đây, Đồng Dao - nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc, từng được truyền thông gọi là “Tiểu Chương Tử Di” - chia sẻ một công thức đồ uống mà cô cho rằng phù hợp với những ngày trước đó ăn uống nhiều dầu mỡ, muối.

Chỉ với nước dừa không đường, matcha và chuối, thức uống này được chuẩn bị trong khoảng 3 phút.

Vậy điều gì khiến công thức đơn giản này được chú ý?

Đồng Dao là ai?

Đồng Dao (Tong Yao) là nữ diễn viên Trung Quốc được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Cô từng gây chú ý với vai Cao Quý phi trong Như Ý truyện và đặc biệt được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Cổ Nam Đình trong 30 chưa phải là hết.

Sở hữu ngoại hình có nhiều nét tương đồng với đàn chị Chương Tử Di, Đồng Dao từng được truyền thông Trung Quốc gọi bằng biệt danh “Tiểu Chương Tử Di”.

Không chỉ được quan tâm về các vai diễn, nữ diễn viên sinh năm 1985 cũng thường thu hút sự chú ý bởi phong cách sống và bí quyết giữ gìn vóc dáng.

Mới đây, cô chia sẻ trên trang cá nhân công thức đồ uống gồm 3 nguyên liệu quen thuộc: Nước dừa không đường, matcha và chuối.

Công thức 3 nguyên liệu được Đồng Dao chia sẻ

Cách thực hiện khá đơn giản.

Chỉ cần chuẩn bị nước dừa không đường, một lượng vừa phải bột matcha và chuối. Có thể sử dụng nước dừa đã làm lạnh, khuấy cùng matcha rồi ăn chuối kèm theo. Nếu thích dạng đồ uống sánh mịn hơn, các nguyên liệu có thể được xay cùng nhau.

Điểm khiến công thức này được chú ý là hàm lượng kali từ một số nguyên liệu.

Nước dừa và chuối đều là những thực phẩm có chứa kali. Đây là một khoáng chất thiết yếu, tham gia vào quá trình duy trì cân bằng chất lỏng và nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng: đây không phải một loại “nước thần” có thể lập tức đào thải nước hay làm cơ thể giảm mỡ.

Vì sao ăn mặn hôm trước, hôm sau dễ “tăng cân”?

Nếu tối hôm trước ăn một bữa nhiều muối như lẩu, đồ chiên, thịt chế biến sẵn hoặc các món ăn nhanh, sáng hôm sau bạn có thể thấy cân nặng tăng khá rõ.

Khuôn mặt cũng có thể trông phù hơn, nhẫn đeo chật hơn hoặc cơ thể có cảm giác nặng nề. Nhưng đừng vội nghĩ rằng mình vừa tăng một lượng mỡ lớn chỉ sau một đêm.

Natri có thể khiến cơ thể giữ lại nhiều nước hơn, trong khi lượng thức ăn vẫn còn trong hệ tiêu hóa cũng có thể khiến con số trên cân thay đổi tạm thời.

Vì vậy, mức tăng cân đột ngột sau một bữa ăn nhiều muối thường không đồng nghĩa với việc cơ thể đã tích thêm tương ứng một lượng mỡ.

Thay vì nhịn ăn hoặc tập luyện quá sức để “ép cân”, cách hợp lý hơn là trở lại chế độ ăn bình thường, uống đủ nước và hạn chế thực phẩm quá mặn trong những ngày tiếp theo.

Kali có giúp giảm phù không?

Kali là chất điện giải quan trọng đối với cơ thể, có vai trò trong cân bằng dịch, hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh.

Một chế độ ăn cung cấp đủ kali từ thực phẩm, đồng thời kiểm soát lượng natri, nhìn chung có lợi cho sức khỏe. Đó cũng là lý do các loại thực phẩm giàu kali thường được nhắc đến khi nói về chế độ ăn cân bằng điện giải.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng càng uống nhiều kali thì càng nhanh hết phù.

Tình trạng phù có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nếu phù xuất hiện thường xuyên hoặc kéo dài, việc chỉ sử dụng một loại đồ uống để “đẩy nước” có thể bỏ qua nguyên nhân thực sự.

Nước dừa, matcha và chuối: Mỗi nguyên liệu mang lại gì?

Nước dừa không đường: cung cấp một số chất điện giải, trong đó có kali. Tuy nhiên, nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên và năng lượng nên không nên uống không giới hạn nếu đang kiểm soát cân nặng.

Chuối: là nguồn cung cấp kali, carbohydrate và chất xơ quen thuộc. Một quả chuối có thể được sử dụng như bữa phụ tiện lợi thay cho nhiều món ăn vặt chứa nhiều đường hoặc muối.

Matcha: chứa các hợp chất chống oxy hóa và caffeine. Khi sử dụng ở lượng vừa phải, matcha có thể tạo hương vị cho thức uống mà không cần thêm nhiều đường. Điểm quan trọng là không có nguyên liệu nào trong số này có khả năng “đốt mỡ” chỉ sau vài phút.

Muốn cơ thể bớt phù, những điều này quan trọng hơn

Một ly nước có thể giúp bổ sung chất lỏng và trở thành lựa chọn đồ uống thú vị, nhưng để hạn chế tình trạng cơ thể thường xuyên phù, những thói quen hằng ngày vẫn quan trọng hơn.

Sau một ngày ăn uống nhiều muối, hãy:

Uống đủ nước thay vì nhịn uống vì sợ “giữ nước”.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và các món quá mặn.

Tăng rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi.

Duy trì vận động nhẹ nhàng.

Ngủ đủ giấc và giữ lịch sinh hoạt ổn định.

Đặc biệt, giảm phù không đồng nghĩa với giảm mỡ. Nếu cân nặng giảm nhanh sau khi cơ thể bớt giữ nước, đó chủ yếu là sự thay đổi về lượng nước chứ không phải lượng mỡ được đốt cháy.

Lưu ý khi sử dụng đồ uống giàu kali

Người mắc bệnh thận hoặc đang được bác sĩ khuyến cáo hạn chế kali cần thận trọng với các loại đồ uống giàu kali và không nên tự ý tăng lượng tiêu thụ.

Nếu tình trạng phù xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường khác, nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự áp dụng các công thức “tiêu phù” trên mạng xã hội.

Công thức nước dừa không đường + matcha + chuối của Đồng Dao có thể xem như một gợi ý đồ uống đơn giản, nhưng không nên coi đây là “thần dược” giảm phù, giảm cân hay thải độc.