Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kể chuyện đỡ đẻ cho thai phụ 30 tuần trên máy bay từ châu Âu về TP.HCM

Đây thực sự là ca bệnh đáng nhớ trong cuộc đời vị bác sĩ.

Chia sẻ trên VnExpress vào chiều 6/9, bác sĩ Hồ Khánh Thành (38 tuổi, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM) cho biết, tình huống bất ngờ xảy ra khoảng 1h sáng cùng ngày, trên chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) về TP HCM. Lúc này máy bay đã cất cánh 10 tiếng đồng hồ, còn khoảng 2 giờ nữa là đến TP HCM. Thai phụ người Việt Nam mang thai 30 tuần bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Tiếp viên trưởng Vũ Hải Anh phát loa tìm người có chuyên môn y tế hỗ trợ.

Trên máy bay ngoài bác sĩ Thành còn có một bác sĩ và một điều dưỡng người nước ngoài, một bác sĩ tim mạch và một bác sĩ nhi khoa người Việt Nam, đều lập tức có mặt hỗ trợ sản phụ. Không ai là bác sĩ sản khoa, nhưng cả nhóm 5 người nhanh chóng phân công nhau, yêu cầu găng tay, khử trùng cùng các vật dụng y tế sẵn có trên máy bay.

Bác sĩ Hồ Khánh Thành công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Ảnh: BSCC.

Chia sẻ với VietNamNet, bác sĩ Hồ Khánh Thành cho biết: "Đã 12 năm kể từ lần cuối tôi đỡ đẻ ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khoảng thời gian làm việc và học tập, số ca đỡ đẻ trực tiếp cũng không nhiều nên khi gặp tình huống này trên máy bay, tôi khá lo lắng”.

Sau vài phút đánh giá, bác sĩ nhận thấy thai phụ xuất hiện các cơn co tử cung. Thăm khám ghi nhận cổ tử cung của người mẹ đã mở rộng và có thể sờ thấy đầu thai nhi. Nhận định em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào, bác sĩ Thành đề nghị nữ bác sĩ châu Âu cùng hỗ trợ đỡ đẻ.

Trong điều kiện không có phòng sinh và các dụng cụ sản khoa chuyên dụng, ê-kíp phải tận dụng những phương tiện sẵn có trên máy bay. Em bé chào đời an toàn và khóc ngay sau sinh. Theo bác sĩ Thành, dù sinh non ở tuần thai thứ 30 và có cân nặng 1,3kg, em bé lúc đó khóc tốt, thở đều. Mức cân nặng phù hợp với thai nhi tuần 30.

Sau khi em bé ra đời, ê-kíp tiếp tục theo dõi và chăm sóc cả mẹ và con. Phi hành đoàn phối hợp với nhân viên y tế để điều phối máy bay đáp xuống Myanmar, tạo điều kiện cho hai mẹ con được tiếp tục cấp cứu, chăm sóc y tế.

Sau khi mẹ và bé tạm ổn định, mọi người tiếp tục thảo luận về việc nên bay tiếp về Việt Nam hay hạ cánh khẩn cấp ở một sân bay gần hơn.

Chia sẻ với Tuổi trẻ, bác sĩ Thành cho biết, anh có trao đổi rằng nếu máy bay về đến Việt Nam, trong trường hợp cần thiết, ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ khẩn trương có mặt để hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, lúc đó máy bay vẫn còn hơn 2 tiếng mới về đến Việt Nam. Với một em bé sinh non, việc tiếp tục hành trình trong khoảng thời gian đó vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ.

Trước tình huống đó, các bác sĩ đã cân nhắc giữa Myanmar và Bangkok. Bangkok cách khoảng 1 giờ 20 phút và đã cho phép hạ cánh, trong khi Myanmar chỉ cách khoảng 20 phút nhưng ban đầu chưa hoàn tất việc xin phép.

Sau khi tiếp tục trao đổi, phía Myanmar đồng ý cho máy bay hạ cánh. Vì vậy, mọi người thống nhất lựa chọn phương án này để mẹ và bé có thể được đưa vào cơ sở y tế sớm hơn.

Sau khi hạ cánh, hành khách vẫn ở trên máy bay trong lúc máy bay tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình về Việt Nam, còn mẹ và bé được đưa vào bệnh viện tại Myanmar để tiếp tục được chăm sóc y tế.

(Nguồn: VnExpress, Tuổi trẻ, Vietnamnet)