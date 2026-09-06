Cảnh báo thói quen trốn vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy chung cư

Trốn vào nhà vệ sinh khi cháy chung cư là hành động cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng PCCC cảnh báo thói quen này dễ dẫn đến ngạt khói và tử vong nhanh chóng.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại ban công một căn hộ chung cư cao tầng trong đêm tối.

Khoảng 2h40 ngày 6/9, một căn hộ tại tầng 9 chung cư HH1 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khống chế ngọn lửa. Trong vụ việc, 3 mẹ con trong căn hộ bị cháy đã chui vào nhà vệ sinh và may mắn được lực lượng chức năng cứu thoát an toàn.

Tổng hợp thông tin và hình ảnh về vụ cháy, nhấn mạnh sự nguy hiểm và việc cứu sống 3 mẹ con trốn trong nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, việc cho rằng “rất may” trong trường hợp này vô tình cổ xúy cho một thói quen thoát hiểm vô cùng nguy hiểm. Lực lượng PCCC nhận định, nếu cứu hộ không kịp thời tận dụng “thời gian vàng”, nạn nhân rất dễ tử vong vì ngạt khói trước khi ngọn lửa lan tới. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không trốn trong nhà vệ sinh, phòng ngủ hay gầm giường khi có hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và khắc phục hậu quả bên trong căn hộ bị cháy, hiện trường ngổn ngang và ám khói đen.

Việc trốn trong nhà vệ sinh khi xảy ra hỏa hoạn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm chết người. Do không gian hẹp và thiếu thông thoáng, khói cùng các loại khí độc như CO sẽ tích tụ cực kỳ nhanh, dễ khiến nạn nhân bị ngất xỉu và tử vong vì ngạt thở trước khi lửa lan tới. Bên cạnh đó, đây là căn phòng cụt chỉ có một cửa ra vào và không có cửa sổ thoát hiểm, nên khi lửa chặn mất cửa chính, nạn nhân sẽ hoàn toàn rơi vào thế bẫy. Ngoài ra, các vật dụng quen thuộc như rèm nhựa, khăn tắm, giấy vệ sinh hay thiết bị điện rất dễ bắt lửa dưới tác động của nhiệt độ cao, trong khi lượng nước ít ỏi từ vòi hay bồn cầu hoàn toàn không đủ để hạ nhiệt hay khống chế đám cháy đang bùng phát dữ dội.

Để đảm bảo an toàn khi xảy ra hỏa hoạn, bạn cần áp dụng ngay các kỹ năng sinh tồn cốt lõi sau: Ưu tiên hàng đầu là chủ động di chuyển ra khỏi căn hộ ngay lập tức, tuyệt đối không trú ẩn trong các không gian kín như phòng ngủ hay nhà vệ sinh. Hạ thấp trọng tâm và bò sát sàn nhà để hít thở không khí sạch hơn, kết hợp dùng khăn ướt che kín mũi miệng hoặc trùm chăn ướt lên người khi di chuyển. Trường hợp lối thoát chính bị lửa chặn, hãy nhanh chóng tiến ra ban công hoặc cửa sổ, liên hệ hotline 114 và dùng đèn pin, khăn màu để thu hút sự chú ý của lực lượng cứu hộ. Nếu cần xả nước tràn sàn để chặn lửa bốc lên từ các tầng dưới, phải dứt khoát ngắt cầu dao điện tổng trước tiên nhằm phòng tránh nguy cơ bị điện giật.