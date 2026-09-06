Nghiên cứu của Mỹ: Tránh loại đường này giúp giảm gan nhiễm mỡ trong 9 ngày, tạo ra 3 thay đổi đáng kinh ngạc chỉ sau 2 tuần

Các bác sĩ tiết lộ rằng nếu bạn kiên trì thực hiện chỉ trong 2 tuần, bạn sẽ thấy những thay đổi đáng kinh ngạc trong cơ thể, thậm chí cải thiện tâm trạng và giấc ngủ.

Bạn có thích trà sữa trân châu và các món tráng miệng không? Bạn thường cảm thấy buồn ngủ sau bữa ăn và xuất hiện tình trạng da dầu? Hãy thử giảm lượng đường! Các bác sĩ tiết lộ rằng nếu bạn kiên trì thực hiện chỉ trong 2 tuần, bạn sẽ thấy những thay đổi đáng kinh ngạc trong cơ thể, thậm chí cải thiện tâm trạng và giấc ngủ. Cùng xem cách thực hiện nhé!

Kẻ hủy diệt quá trình trao đổi chất: Đường nhân tạo!

Nhiều người cảm thấy lo lắng khi nghe cụm từ "bỏ đường", nhưng bác sĩ Dai Xiaofu, giám đốc phòng khám Wenxin (Trung Quốc), chỉ ra rằng "bỏ đường" không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn đường, mà là giảm lượng đường nhân tạo được thêm vào. Đường trong trái cây tự nhiên, cùng với chất xơ và các hợp chất thực vật, được coi là "đường tự nhiên" và thường không nằm trong phạm vi của việc bỏ đường.

Các bác sĩ tiết lộ rằng nếu bạn kiên trì thực hiện chỉ trong 2 tuần, bạn sẽ thấy những thay đổi đáng kinh ngạc trong cơ thể. (Ảnh: iStock)

Những loại "đường bổ sung" mà chúng ta thực sự cần tránh là những loại có trong trà sữa trân châu, nước ép trái cây, các món tráng miệng, kẹo, ngũ cốc ăn sáng và các thành phần thường thấy trên nhãn thực phẩm như siro ngô có hàm lượng fructose cao (HFCS), sucrose và siro fructose.

Giảm mỡ gan chỉ trong 9 ngày! Ngay cả khi lượng calo tiêu thụ không đổi, bạn vẫn có thể giảm mỡ gan

Đây không chỉ là một giả thuyết mà còn có cơ sở khoa học. Tiến sĩ Dai Xiaofu đã trích dẫn một nghiên cứu từ Đại học California, San Francisco (Mỹ), trong đó 43 trẻ em béo phì mắc hội chứng chuyển hóa đã được loại bỏ các nguồn fructose khỏi chế độ ăn uống của chúng trong khi vẫn duy trì lượng calo tiêu thụ như cũ.

Kết quả cho thấy chỉ sau 9 ngày, lượng đường huyết lúc đói, insulin, mỡ gan và huyết áp của họ đều giảm đáng kể; điều này chứng minh rằng ngay cả với cùng lượng calo tiêu thụ, việc giảm lượng đường có thể cải thiện đáng kể gánh nặng chuyển hóa. Mặc dù đối tượng nghiên cứu là trẻ em, nhưng nguyên tắc giảm gánh nặng cho gan và kích thích insulin cũng có hiệu quả tương tự đối với người lớn.

3 thay đổi lớn trong cơ thể bạn sau khi kiên trì thực hiện trong 2 tuần

Bác sĩ Dai Xiaofu cho biết, dựa trên kinh nghiệm lâm sàng, một số người trải qua những thay đổi đáng kể sau đây trong cơ thể sau khi thực hiện kế hoạch giảm đường huyết trong 2 tuần:

Phương pháp "giảm đường dần dần" sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ thành công của bạn. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Tình trạng tinh thần được cải thiện: Không còn cảm giác buồn ngủ sau bữa ăn và giảm sự dao động đường huyết.

Cảm giác thèm ăn ổn định: Độ nhạy insulin được cải thiện và cảm giác no ổn định hơn có nghĩa là bạn sẽ không liên tục cảm thấy thèm ăn.

Cải thiện vẻ ngoài và thể trạng: Giảm tiết dầu trên da, cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tiêu hóa.

Việc bỏ đường không nhất thiết phải là một quá trình diễn ra trong một bước duy nhất!

Phương pháp "giảm đường dần dần" sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ thành công của bạn. Để bắt đầu cắt giảm đường, Tiến sĩ Dai Xiaofu đề xuất phương pháp "giảm dần". Hãy bắt đầu bằng cách ghi lại lượng đồ uống có đường bạn tiêu thụ mỗi ngày, sau đó điều chỉnh dần từ "đầy đủ đường → một nửa đường → không đường" để khôi phục độ nhạy cảm của vị giác với vị ngọt. Cách này dễ duy trì hơn so với việc loại bỏ hoàn toàn đường ngay từ đầu.

Bác sĩ Dai Xiaofu nhấn mạnh rằng, mặc dù thuật ngữ "bỏ đường" nghe có vẻ quyết liệt, nhưng mục tiêu thực sự của chúng ta là giảm lượng đường bổ sung, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn. Một thử nghiệm kéo dài 2 tuần có thể giúp cơ thể bắt đầu thích nghi, giảm căng thẳng cho gan và cải thiện phản ứng insulin. Biến việc giảm đường thành thói quen sinh hoạt là bước thiết thực nhất để cải thiện quá trình trao đổi chất.

(Nguồn: TWYahoo)