Một trường ĐH sắp xây bệnh viện 1.500 tỷ đồng “hiện đại bậc nhất miền Tây”: Thiết kế 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, nâng quy mô từ 300 lên 1.000 giường bệnh

Không chỉ mở rộng năng lực khám chữa bệnh, công trình này còn được định hướng trở thành một trung tâm y học học thuật, nơi kết nối điều trị với đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y khoa cho khu vực ĐBSCL.

Bệnh viện quốc tế trong hệ sinh thái Đại học Nam Cần Thơ

Trường Đại học Nam Cần Thơ đang chuẩn bị triển khai Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 tại khu vực phường Cái Răng, TP Cần Thơ. Theo thông tin được nhà trường công bố, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối tháng 9/2026 và hoàn thành trong năm 2029.

Việc mở rộng nhằm hoàn thiện mô hình Academic Medical Center (Trung tâm Y học học thuật), tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 trụ cột chiến lược: Đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho vùng Tây Nam Bộ; khám chữa bệnh chuyên sâu, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ lâm sàng đột phá.

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hiện là một bộ phận trong hệ sinh thái của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Cơ sở hiện hữu được đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh và 11 tầng. Bệnh viện chính thức khánh thành, đi vào hoạt động từ tháng 6/2022. Thời điểm đó, công trình được kỳ vọng góp phần bổ sung năng lực khám chữa bệnh cho Cần Thơ và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Việc xây dựng giai đoạn 2 vì thế không đơn thuần là mở rộng thêm số lượng giường bệnh. Dự án được định hướng trở thành một mắt xích trong mô hình bệnh viện đại học, nơi hoạt động điều trị gắn với đào tạo và nghiên cứu. Đây cũng là bước phát triển tiếp theo sau một dấu mốc đáng chú ý về chất lượng mà bệnh viện đã đạt được.

Tháng 11/2025, bệnh viện được tổ chức AACI của Mỹ cấp chứng nhận kiểm định quốc tế theo bộ tiêu chuẩn International Accreditation Standards for Healthcare Organizations V6.0. Kết quả đánh giá đạt 92,16% tổng điểm. Chứng nhận có giá trị từ ngày 9/11/2025 đến 8/11/2028.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ là bệnh viện đầu tiên tại khu vực ĐBSCL đạt chứng nhận kiểm định quốc tế AACI, với mức đánh giá 4 sao và kết quả khoảng 92/100%. Đây là một trong những nền tảng mà bệnh viện sử dụng để định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trang bị hệ thống công nghệ y tế cao cấp, có sân đáp trực thăng

Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 được thiết kế với 2 tầng hầm và 20 tầng nổi, tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 59.511 m². Không gian bên trong được quy hoạch đồng bộ gồm khu khám bệnh, điều trị nội trú, trung tâm kỹ thuật cao, khu đào tạo thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y học.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án là quy mô giường bệnh. Nếu giai đoạn 1 hiện có 300 giường, giai đoạn 2 sẽ giúp toàn bệnh viện nâng công suất lên khoảng 1.000 giường bệnh. Như vậy, quy mô phục vụ dự kiến sẽ tăng hơn 3 lần so với cơ sở hiện hữu.

Một trong những điểm được chú ý ở dự án là định hướng đầu tư thiết bị y tế AI hiện đại bậc nhất khu vực miền Tây.

Theo thông tin công bố, bệnh viện dự kiến được trang bị robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật; máy chụp CT phổ (Spectral CT) thế hệ mới và hệ thống xạ trị ứng dụng công nghệ proton.

Trong đó, Spectral CT là công nghệ cho phép thu nhận thêm thông tin về thành phần vật chất của mô và tổn thương thông qua dữ liệu đa năng lượng, qua đó hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán.

Còn xạ trị proton (Proton Therapy) là phương pháp điều trị ung thư sử dụng chùm proton để đưa liều bức xạ vào vùng khối u. Ứng dụng công nghệ Proton Therapy tiên tiến sẽ giúp tiêu diệt trúng đích các tế bào ung thư, giảm thiểu tối đa tổn thương cho các mô lành xung quanh.

Sự xuất hiện của các công nghệ này đưa dự án trở thành một trong những bệnh viện ứng dụng AI và sở hữu hệ thống xạ trị proton Cần Thơ tiên tiến hàng đầu, mở ra cơ hội điều trị ung thư kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Bên cạnh hệ thống thiết bị, công nghệ y khoa hiện đại, Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 còn có sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng. Sân đáp này được định hướng phục vụ vận chuyển bệnh nhân trong những tình huống cấp cứu khẩn cấp, với hệ thống kết nối tới các khu vực quan trọng như phòng mổ, khoa hồi sức tích cực và cấp cứu thông qua thang máy riêng.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những hạng mục hạ tầng đáng chú ý của công trình, đặc biệt trong bối cảnh Cần Thơ được định hướng trở thành đầu mối y tế của vùng ĐBSCL.

Không chỉ là nơi chữa bệnh, còn là "bệnh viện thực hành" cho sinh viên

Một điểm khác biệt của dự án nằm ở mối liên hệ trực tiếp với Trường Đại học Nam Cần Thơ. Hiện trường đào tạo nhiều ngành thuộc khối khoa học sức khỏe như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học. Bệnh viện hiện hữu đã được sử dụng làm môi trường thực hành lâm sàng cho sinh viên.

Đây cũng là lý do dự án được nhà trường định hướng theo mô hình Academic Medical Center - Trung tâm Y học học thuật, kết hợp ba chức năng gồm khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu.

Với mô hình này, bệnh viện không chỉ cung cấp dịch vụ y tế cho người dân mà còn trở thành nơi chuyển giao kiến thức và công nghệ y khoa, tạo môi trường để sinh viên và đội ngũ y tế tiếp cận các kỹ thuật mới.

Dự kiến khi hoàn thành và đưa vào vận hành vào năm 2029, Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 sẽ góp phần tăng thêm năng lực khám chữa bệnh cho Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ, qua đó hỗ trợ giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương cũng được kỳ vọng giúp người dân trong vùng có thêm lựa chọn điều trị mà không phải di chuyển xa.

Xa hơn, sự kết hợp giữa giáo dục, y tế và nghiên cứu khoa học được kỳ vọng tạo nên một hệ sinh thái y khoa gắn kết giữa đào tạo nhân lực, khám chữa bệnh và phát triển công nghệ. Qua đó, dự án không chỉ mở rộng năng lực của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ mà còn góp phần nâng cao vai trò của Cần Thơ trong mạng lưới giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của toàn vùng.

(Tổng hợp)