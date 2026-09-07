Cảnh báo rắn cắn gia tăng trong mùa mưa

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp nhận 6 trẻ bị rắn cắn trong nửa đầu tháng 8, trong đó có 2 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Ảnh minh họa: Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ

Trong nửa đầu tháng 8/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp nhận 6 trường hợp trẻ bị rắn cắn phải nhập viện điều trị.

Trong đó, 2 trẻ bị rắn lục đuôi đỏ cắn với tình trạng sưng lan nhanh. Bé P.N.B.A., 12 tuổi, bị cắn vào ngón cái bàn chân trái, vết sưng lan đến cẳng chân. Bé N.B.L., 10 tuổi, bị cắn ở cẳng chân phải, sau đó sưng lan đến vùng gối.

Cả hai trẻ được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn lục tre. Sau một ngày, tình trạng sưng lan giảm, các rối loạn đông máu được cải thiện và trẻ được chuyển khoa tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, trong mùa mưa, rắn có thể rời nơi trú ẩn do mưa lớn, ngập nước và xuất hiện tại khu vực sinh hoạt của người dân. Trẻ cần được nhắc nhở không tiếp cận, chạm vào hoặc trêu chọc rắn.

Phụ huynh nên phát quang bụi rậm, dọn dẹp khu vực quanh nhà, hạn chế các vị trí có thể là nơi rắn trú ẩn. Khi trẻ đi qua khu vực nhiều cây cỏ, cần mang giày hoặc ủng; kiểm tra giày dép, quần áo trước khi sử dụng.

Sau khi bị rắn cắn, trẻ có thể xuất hiện đau, sưng, bầm tím hoặc chảy máu tại vị trí cắn. Một số trường hợp có thể sưng lan nhanh, sụp mi, nhìn đôi, nói khó, nuốt khó, yếu cơ hoặc khó thở. Triệu chứng ban đầu có thể chưa rõ nên trẻ vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá.

Trong khi đưa trẻ đi cấp cứu, cần giữ trẻ bình tĩnh, hạn chế vận động chi bị cắn và tháo nhẫn, vòng hoặc các vật dụng chật ở vùng bị cắn trước khi sưng nhiều. Nếu bảo đảm an toàn, có thể ghi nhớ đặc điểm hoặc chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện.

Không nên rạch, chích hoặc hút nọc độc, đắp lá hay sử dụng các phương pháp dân gian. Phụ huynh cũng không nên cố bắt hoặc giết rắn, đồng thời hạn chế để trẻ đi lại sau khi bị cắn.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị rắn cắn, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí, đặc biệt khi xuất hiện tình trạng sưng lan nhanh hoặc các dấu hiệu bất thường toàn thân.