Bị rắn độc cắn, người đàn ông có màn xử lý "đáng sợ"

Sau khi bị rắn cắn, người đàn ông không chỉ chạy đến bệnh viện cấp cứu mà còn mang theo chính "thủ phạm" giấu trong áo khoác, khiến những người có mặt bàng hoàng.

Một tài xế xe điện ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến nhiều người kinh ngạc khi đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vẫn mang theo con rắn đã cắn mình giấu trong áo khoác. Vụ việc sau đó được ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.



Người đàn ông được xác định là Deepak, một tài xế xe điện ba bánh tại thành phố Mathura, Uttar Pradesh. Sau khi bị rắn cắn, anh nhanh chóng đến bệnh viện huyện để tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Tuy nhiên, thay vì chỉ mô tả đặc điểm con rắn, Deepak lại mang theo chính con rắn còn sống đến bệnh viện. Anh giấu con vật bên trong áo khoác trong lúc chờ được điều trị, khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế có mặt tại đó không khỏi hoảng sợ.

Bị rắn cắn, người đàn ông mang cả "thủ phạm" trong áo khoác đến bệnh viện.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi được hỏi "Con rắn đâu?", Deepak đã mở áo khoác và để lộ con rắn bên trong. Hành động bất ngờ này khiến những người xung quanh lập tức tránh xa.

Thông tin trên Indian Express, Deepak cho biết anh mang con rắn đến bệnh viện với mục đích giúp bác sĩ xác định chính xác loài rắn đã tấn công mình, từ đó có thể lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

"Tôi đến bệnh viện đã khoảng nửa giờ nhưng chưa được điều trị. Nếu bệnh viện công không có trang thiết bị thì người dân biết đi đâu?", Deepak nói trong đoạn video.

Theo truyền thông địa phương, nhân viên bệnh viện yêu cầu Deepak đưa con rắn ra khỏi khu vực điều trị vì lo ngại nguy hiểm cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Khi anh không đồng ý, tình hình trở nên căng thẳng và cảnh sát địa phương phải được gọi đến hỗ trợ.

Sau nhiều lần thuyết phục, Deepak cuối cùng đồng ý thả con rắn ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Chỉ sau đó, các bác sĩ mới tiến hành điều trị cho anh.

Một quan chức bệnh viện cho biết sự chậm trễ không xuất phát từ việc từ chối cấp cứu mà do lo ngại an toàn. Trước đó, Deepak được cho là đã đến bệnh viện khi con rắn vẫn còn quấn trên người, khiến các nhân viên y tế không thể tiếp cận để điều trị ngay lập tức.

May mắn, người đàn ông không bị thương nghiêm trọng và tình trạng sức khỏe sau đó ổn định.

Vụ việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng hành động của Deepak quá nguy hiểm, trong khi những người khác cho rằng việc mang theo con rắn xuất phát từ mong muốn giúp bác sĩ nhận diện chính xác loài vật gây nguy hiểm.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế và không nên cố bắt hoặc mang rắn sống theo vì có thể làm tăng nguy cơ bị tấn công lần nữa. Nếu có thể, hãy chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán.