Vừa ngủ dậy, người đàn ông sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng "nổi da gà" trên gối

Người đàn ông không khỏi hoang mang khi thức dậy và phát hiện trên vỏ gối xuất hiện hàng loạt "hạt xanh" kỳ lạ.

Theo HK01 , sự việc xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi thức dậy, một người đàn ông họ Lưu bất ngờ nhìn thấy một cụm vật thể nhỏ màu xanh bám trên vỏ gối. Nhìn từ xa, chúng tròn, căng mọng và xếp sát nhau, trông khá giống những hạt trên cây chuỗi ngọc – một loại cây mọng nước thường được trồng làm cảnh.

Không biết những "hạt xanh" từ đâu xuất hiện, ông Lưu đã chụp ảnh và hỏi một công cụ trí tuệ nhân tạo. Kết quả trả về càng khiến ông tin rằng đó có thể là một phần của cây chuỗi ngọc.

Người đàn ông phát hiện một cụm vật thể nhỏ màu xanh kỳ lạ bám trên vỏ gối. (Ảnh: HK01)

Tuy nhiên, khi bóp thử, ông nhận ra bên trong là trứng côn trùng. Điều khiến người đàn ông càng bất ngờ là cụm trứng không chỉ có vài quả. Tổng cộng có khoảng 14 quả trứng màu xanh nằm cạnh nhau trên vỏ gối. "Tôi thấy có gì đó không ổn nên kiểm tra kỹ hơn và phát hiện đó là trứng bọ xít hôi. Sau đó tôi đã vứt bỏ ngay chiếc vỏ gối", ông Lưu chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi trước đó cũng có không ít người dùng đăng tải hình ảnh những "hạt xanh" tương tự xuất hiện trên quần áo, chăn ga hoặc khăn tắm phơi ngoài ban công.

Theo các nguồn tin địa phương, đây là trứng của bọ xít vải, nhãn, có tên khoa học là Tessaratoma papillosa. Loài này còn được gọi là bọ xít nhãn hoặc bọ xít hôi, thường xuất hiện trên cây vải, nhãn và một số loại cây cùng họ.

Một đặc điểm dễ nhận biết là trứng bọ xít thường có màu xanh nhạt, hình tròn và được đẻ thành từng cụm. Mỗi ổ thường có khoảng 14 quả, vì vậy người dân tại một số nơi còn gọi loài côn trùng này bằng biệt danh liên quan đến con số 14.

Quần áo, khăn tắm hoặc chăn ga phơi ngoài ban công có thể vô tình trở thành nơi bọ xít để lại trứng. (Ảnh: HK01)

Thời kỳ sinh sản của bọ xít có thể kéo dài nhiều tháng, thường tập trung vào mùa xuân và mùa hè. Ngoài lá cây, con cái đôi khi lựa chọn những bề mặt mềm, tương đối ẩm và ít bị xáo trộn để đẻ trứng. Quần áo, khăn tắm hoặc chăn ga phơi ngoài ban công vì thế có thể vô tình trở thành nơi bọ xít để lại trứng. Những ổ trứng này dễ bị bỏ sót do có kích thước nhỏ và màu sắc khá giống hạt cây.

Các chuyên gia cho biết bản thân trứng côn trùng không gây hại trực tiếp cho con người, nhưng không nên dùng tay chạm hoặc bóp nát chúng. Nếu phát hiện trứng bám trên quần áo, chăn ga hoặc khăn tắm, nên dùng bàn chải, tăm hoặc vật dụng tương tự để nhẹ nhàng loại bỏ rồi giặt sạch trước khi sử dụng.

Nguy cơ đáng chú ý hơn xuất hiện khi trứng nở thành bọ non hoặc khi người dân tiếp xúc với bọ xít trưởng thành.

Khi bị đe dọa, chúng có thể tiết ra một chất lỏng có mùi hôi rất nồng từ các tuyến trên cơ thể. Chất tiết này chứa histamine cùng nhiều hợp chất có khả năng gây kích ứng mạnh. Nếu tiếp xúc với da, người bị dính chất tiết có thể cảm thấy nóng rát, đỏ, sưng hoặc ngứa. Trường hợp chất lỏng bắn vào mắt còn nguy hiểm hơn, có thể gây tổn thương giác mạc nếu không được xử lý kịp thời.

Trong trường hợp không may bị chất tiết của bọ xít hôi bắn vào da, nên nhanh chóng rửa vùng tiếp xúc bằng xà phòng hoặc nước xà phòng để giảm kích ứng. Các triệu chứng thường thuyên giảm sau 3-5 ngày.

Nếu chất tiết dính vào mắt hoặc xuất hiện các biểu hiện nghiêm trọng như đau rát kéo dài, sưng tấy nhiều hoặc suy giảm thị lực, người bị ảnh hưởng cần đến cơ sở y tế ngay. Các chuyên gia cũng khuyến cáo không tự ý nhỏ thuốc hoặc dụi mắt vì có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.