"Ozempic tự nhiên" từ bột gelatin đang gây sốt mạng xã hội: Bác sĩ cảnh báo đừng tin đây là "thần dược" giảm cân

Các chuyên gia y tế cho rằng những tuyên bố này đang bị thổi phồng, đồng thời nhấn mạnh gelatin không thể mang lại hiệu quả tương tự các thuốc giảm cân nhóm GLP-1 như Ozempic hay Wegovy.

Một xu hướng giảm cân mới đang lan truyền mạnh trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó không ít người gọi gelatin là "Ozempic tự nhiên" có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn mà không cần dùng thuốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng những tuyên bố này đang bị thổi phồng , đồng thời nhấn mạnh gelatin không thể mang lại hiệu quả tương tự các thuốc giảm cân nhóm GLP-1 như Ozempic hay Wegovy.

Trào lưu uống gelatin trước bữa ăn để "lấp đầy dạ dày"

Theo các video đang được chia sẻ trên mạng xã hội, công thức khá đơn giản: Hòa một thìa bột gelatin với nước ấm. Uống trước bữa ăn khoảng 15-30 phút.

Nhiều người cho rằng khi vào dạ dày, gelatin sẽ tạo thành dạng gel, chiếm chỗ trong dạ dày, từ đó khiến não bộ nhận tín hiệu no nhanh hơn và giúp ăn ít lại.

Chính vì vậy, gelatin được nhiều tài khoản gọi là "Ozempic của tự nhiên" .

Gelatin có thể tạo cảm giác no ngắn hạn nhưng không phải thuốc giảm cân

Trao đổi với ABC News, TS.BS Stephanie Widmer , bác sĩ cấp cứu và chuyên gia độc chất học, cho biết gelatin có thể là một thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn, nhưng không nên được xem là giải pháp giảm cân. "Gelatin có thể mang lại cảm giác no trong thời gian ngắn, nhưng không phải là 'viên đạn bạc' giúp giảm cân", bà nói.

Theo bác sĩ Widmer, vấn đề lớn nhất là nhiều nội dung trên mạng xã hội đã phóng đại tác dụng của gelatin .

Gelatin có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng chắc chắn không nên thay thế các bữa ăn cân bằng. Nó cũng không thể thay thế chất xơ, rau xanh, trái cây hay những nguồn protein khác vốn giúp duy trì cảm giác no lâu hơn.

Vì sao gelatin không thể được ví như Ozempic?

Theo chuyên gia, dù đều có thể ảnh hưởng đến cảm giác no nhưng gelatin và thuốc GLP-1 hoạt động hoàn toàn khác nhau .

Gelatin chủ yếu là protein được tạo ra từ collagen động vật. Khi sử dụng, protein có thể giúp làm chậm cơn đói trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong khi đó, Ozempic và các thuốc GLP-1 tác động trực tiếp lên hệ nội tiết.

Nhóm thuốc này mô phỏng hormone GLP-1 được cơ thể tiết ra sau khi ăn, giúp:

Kích thích tuyến tụy tiết insulin.

Hạ đường huyết ở người mắc đái tháo đường type 2.

Làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Giảm cảm giác thèm ăn.

Hỗ trợ giảm cân đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lâm sàng.

"Gelatin chủ yếu là protein, còn thuốc GLP-1 hoạt động thông qua hormone. Đây là hai cơ chế hoàn toàn khác nhau", bác sĩ Widmer nhấn mạnh.

Không có thực phẩm nào thay thế được chế độ giảm cân khoa học

Trong vài năm gần đây, các thuốc GLP-1 như Ozempic hay Wegovy ngày càng được sử dụng rộng rãi trong điều trị đái tháo đường type 2 và béo phì theo chỉ định của bác sĩ.

Trong khi đó, gelatin chỉ là một nguyên liệu thực phẩm, không có bằng chứng khoa học cho thấy có thể mang lại hiệu quả giảm cân tương đương các loại thuốc này.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng không tồn tại một loại thực phẩm hay nguyên liệu đơn lẻ nào phù hợp với tất cả mọi người trong việc giảm cân.

Muốn giảm cân bền vững, cần kết hợp nhiều yếu tố như:

Duy trì chế độ ăn cân bằng, giàu chất xơ và protein.

Hạn chế thực phẩm siêu chế biến, nhiều đường và chất béo bão hòa.

Tăng cường vận động.

Ngủ đủ giấc.

Kiểm soát căng thẳng.

Nếu có nhu cầu sử dụng thuốc hoặc thay đổi chế độ ăn để giảm cân, người dân nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phù hợp, thay vì tin theo các trào lưu lan truyền trên mạng xã hội.