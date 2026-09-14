Con gái Phương Trinh Jolie 13 tuổi cao gần 1m7, vóc dáng nổi bật: Hé lộ 5 phút tập luyện tại nhà khi tan học về, giúp chân dài miên man ở tuổi dậy thì

Mỗi buổi chiều đi học về, các mẹ có thể nhắc các con thực hiện 4 động tác này, chỉ mất khoảng 5-6 phút và cũng không mất sức quá nhiều, nhưng vẫn hỗ trợ cải thiện chiều cao đáng kể.

Ở tuổi 13, bé Mia - con gái lớn của Phương Trinh Jolie, đang nhận được nhiều sự chú ý bởi ngoại hình ngày càng ra dáng thiếu nữ. Mia hiện sở hữu chiều cao ấn tượng, khoảng 1m65 - 1m70, với đôi chân dài và vóc dáng nổi bật khi đứng cạnh mẹ.

Chính bởi chiều cao ấn tượng ở tuổi 13 của con gái Phương Trinh Jolie, mà từ khóa "mia soma tăng chiều cao" được các mẹ tìm kiếm khá nhiều.

Là người theo đuổi yoga trong nhiều năm, Phương Trinh Jolie thường hướng dẫn con thực hiện những bài tập đơn giản tại nhà giúp tăng cường sự dẻo dai, cải thiện tư thế và hỗ trợ phát triển vóc dáng. Bé Mia cũng tự quay clip giới thiệu về những động tác tập mỗi ngày để duy trì vóc dáng cân đối, phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì.

Con gái Phương Trinh Jolie chia sẻ 4 động tác Yoga giúp tăng chiều cao ở tuổi dậy thì.

Tuổi 13 cũng là giai đoạn cơ thể trẻ có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động phù hợp, một số bài tập yoga có thể giúp trẻ tăng độ linh hoạt, cải thiện tư thế và hỗ trợ sức khỏe cơ-xương.

Mỗi buổi chiều đi học về, các mẹ có thể nhắc các con thực hiện 4 động tác này, chỉ mất khoảng 5-6 phút và cũng không mất sức quá nhiều, nhưng vẫn hỗ trợ cải thiện chiều cao đáng kể. Cùng tập theo bé Mia nhé!

Động tác 1: Kiễng chân (giữ 1 phút)

Động tác 2: Khụy gối vươn người (giữ mỗi bên 1 phút)

Động tác 3: Khom người, chạm tay xuống đất (giữ 1 phút)





Động tác 4: Ngồi khoanh chân, vươn vai (giữ mỗi bên 1 phút)

Những bài tập này tuy đơn giản nhưng lại rất phù hợp với tuổi dậy thì - giai đoạn "vàng" để phát triển chiều cao. Việc duy trì vận động kết hợp ăn uống khoa học chính là bí quyết giúp Mia có được vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 13.

Phương Trinh Jolie cho biết khi bước vào tuổi dậy thì, Mia ngày càng hình thành rõ nét cá tính và sở thích riêng. Thay vì kiểm soát hay áp đặt, nữ ca sĩ lựa chọn đồng hành với con như một người bạn, sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng những lựa chọn của Mia, từ chuyện ăn mặc đến các quyết định trong cuộc sống hằng ngày. Chính sự cởi mở và tin tưởng giúp hai mẹ con duy trì mối quan hệ gần gũi, thoải mái.

Ở tuổi 13, Mia gây chú ý với chiều cao khoảng 1m65 cùng đôi chân dài, vóc dáng cân đối. Mỗi lần xuất hiện bên mẹ, cô bé đều nhận được nhiều lời khen về diện mạo sáng, thần thái tự tin và vẻ ngoài ngày càng trưởng thành. Với những lợi thế hiện có, Mia được kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi ấn tượng khi lớn lên.

Tuy nhiên muốn trẻ phát triển chiều cao tốt, đừng chỉ chú trọng mỗi tập luyện

Câu chuyện của Mia cho thấy sự thay đổi về vóc dáng trong tuổi dậy thì có thể diễn ra khá nhanh. Tuy nhiên, không có một bài tập đơn lẻ nào quyết định chiều cao cuối cùng của trẻ.

Thay vì tập luyện quá sức, cha mẹ nên xây dựng cho con một lối sống lành mạnh với chế độ ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và duy trì tư thế đúng. Yoga có thể được xem như một hình thức vận động nhẹ nhàng để trẻ rèn luyện cơ thể và thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng.

Quan trọng nhất, mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Vì vậy, thay vì đặt nặng con số chiều cao, cha mẹ nên đồng hành, khuyến khích trẻ vận động và chăm sóc sức khỏe trong suốt giai đoạn dậy thì.