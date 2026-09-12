Huế tạm ngưng bếp ăn tập thể ở công ty dệt may, số ca nghi ngộ độc vẫn tăng

Đến nay số ca phải nhập viện nghi do ngộ độc xảy ra tại Công ty dệt may Sacvi Huế tăng lên hơn 170 người, Sở Y tế cũng yêu cầu tạm ngưng bếp ăn tập thể ở công ty.

Liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế), Sở Y tế TP Huế yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty Scavi Huế cho đến khi xác định được nguyên nhân; đồng thời yêu cầu Công ty Scavi Huế phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Tính đến tối 12/9, các cơ sở y tế tiếp nhận khoảng 184 trường hợp nghi ngộ độ độc. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận khoảng 165 ca, Trung tâm Y tế Phong khoảng Điền tiếp nhận 19 ca.

Các công nhân nhập viện với triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng. Qua thăm khám, nhiều trường hợp có biểu hiện viêm dạ dày ruột cấp. Đến tối cùng ngày, có 7 bệnh nhân ổn định sức khỏe, được cho ra viện về nhà tiếp tục theo dõi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế phối hợp các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân. Trước số lượng công nhân có triệu chứng nghi ngộ độc tăng, ngành Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chủ động nhân lực, thuốc và trang thiết bị để tiếp nhận, phân loại, điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý các trường hợp có biểu hiện nặng.

Một số ca nghi ngộ độc đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/9. Theo báo cáo nhanh ban đầu của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đến 14h45 ngày 11/9 có 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện; sau đó các ca phải nhập viện liên tục tăng cao.

Liên quan đến sự việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tập trung nguồn lực điều trị cho họ.

Ngành Y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Từ đó, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, Sở đã nhận được công văn trên của Cục An toàn thực phẩm. Từ trưa 11/9, Sở có báo cáo gửi Bộ Y tế liên quan vụ việc.