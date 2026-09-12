Qua tuổi 40 muốn "chống già" hiệu quả, tiết lộ 3 thói quen vàng: Ăn uống rất quan trọng, thực phẩm bổ sung đừng dùng tùy tiện

“Bao nhiêu tuổi bắt đầu chống lão hóa thì không bị coi là quá muộn?” Đây là câu hỏi được nhiều phụ nữ quan tâm khi bước vào tuổi 40.

Tuy nhiên, theo bác sĩ y học tích hợp Phạm Á Huyên (chia sẻ trên trang Health.tvbs của Trung Quốc), không có một mốc tuổi chung cho tất cả mọi người. Tốc độ lão hóa phụ thuộc nhiều vào lối sống. Những người thường xuyên thức khuya, uống rượu bia, chịu áp lực kéo dài… có thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm hơn.

Vì vậy, thay vì chờ đến khi da nhăn, cơ thể xuống sức hay vóc dáng thay đổi rõ rệt mới bắt đầu “chống lão hóa”, điều quan trọng hơn là xây dựng nền tảng sức khỏe tốt ngay từ những thói quen hàng ngày.

Không có "tuổi vàng" để bắt đầu chống lão hóa

Thay vì chờ đến khi nếp nhăn, da chảy xệ hay tóc bạc xuất hiện rõ rồi mới cuống cuồng tìm cách khắc phục, điều quan trọng hơn là mỗi người cần chủ động quan sát tình trạng cơ thể và làn da của chính mình. Nếu nhận thấy dấu hiệu lão hóa sớm, đó chính là "tín hiệu" để bắt đầu điều chỉnh lối sống và bổ sung chăm sóc phù hợp, chứ không nhất thiết phải đợi đến một độ tuổi cụ thể nào.

Chống nắng: "Vũ khí" chống lão hóa được khoa học chứng minh rõ ràng nhất

Trong vô vàn phương pháp làm đẹp, chống nắng vẫn là thói quen có bằng chứng khoa học thuyết phục nhất về hiệu quả chống lão hóa. Bác sĩ nhấn mạnh việc bảo vệ da khỏi tia UV nên được duy trì từ sớm và đều đặn mỗi ngày.

Đáng chú ý, nếu nền tảng cơ bản này không được đảm bảo, cộng thêm ngủ không đủ giấc, stress không được giải tỏa, ăn uống thất thường, thì dù có chi bao nhiêu tiền cho mỹ phẩm đắt đỏ hay thực phẩm chức năng, hiệu quả thu được cũng sẽ rất hạn chế.

Ăn gì để "trẻ lâu"? Dầu mỡ, đường và rượu bia là 3 "kẻ thù" hàng đầu

Chế độ ăn uống là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình chống lão hóa. Việc nạp quá nhiều dầu mỡ, đường và rượu bia được cho là có liên quan mật thiết đến phản ứng viêm trong cơ thể - một trong những cơ chế thúc đẩy lão hóa. Vì vậy, kiểm soát lượng tiêu thụ những nhóm thực phẩm này là điều nên làm.

Riêng với sữa và các chế phẩm từ sữa, các bác sĩ lưu ý một số vấn đề về da có mối liên hệ khá rõ với việc tiêu thụ sữa. Nếu bạn thuộc nhóm da nhạy cảm hoặc dễ nổi mụn, hãy thử theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi ăn/uống các sản phẩm từ sữa để điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

Collagen, dầu cá, vitamin D, Q10... có thực sự cần bổ sung?

Thị trường thực phẩm chức năng chống lão hóa hiện nay vô cùng đa dạng, từ collagen, dầu cá, vitamin D đến Q10. Vậy đâu là thứ thực sự cần thiết, đâu chỉ là "uống cho yên tâm"? Lời khuyên của bác sĩ rất đơn giản: thiếu gì thì bổ sung nấy.

Một số vi chất có thể xét nghiệm để biết cơ thể có đang thiếu hụt hay không, từ đó mới quyết định có cần bổ sung hay không. Với dầu cá, việc xét nghiệm để đánh giá mức độ cần thiết khó thực hiện hơn. Tuy nhiên, nếu cơ thể đang có tình trạng viêm, Omega-3 trong dầu cá, vốn có đặc tính kháng viêm, có thể giúp cân bằng lại tỷ lệ với Omega-6, vốn thường bị nạp quá nhiều do thói quen ăn ngoài, sử dụng nhiều dầu thực vật. Vitamin D, Q10 và collagen thì nên đánh giá theo nhu cầu cá nhân của từng người.

Đặc biệt, vitamin D được xem là một trong những vi chất mà nhiều người dễ bị thiếu hụt, nhất là những ai luôn chăm chỉ chống nắng. Nhóm này càng nên xét nghiệm định kỳ để biết chính xác tình trạng của bản thân trước khi quyết định bổ sung.

Sau tuổi 40: Sức bền giảm, trao đổi chất chậm lại - phải "tấn công" từ 3 hướng

Không ít người nhận ra sau tuổi 40, thể lực, tốc độ trao đổi chất và cả vóc dáng đều thay đổi rõ rệt. Theo bác sĩ, giai đoạn này cần được điều chỉnh đồng thời ở cả ba yếu tố: chế độ ăn, giấc ngủ và vận động.

Chỉ khi nền tảng lối sống được chăm chút tốt, việc kết hợp thêm các phương pháp chăm sóc phù hợp mới thực sự phát huy hiệu quả. Nếu chỉ tập trung vào mỹ phẩm mà bỏ qua những yếu tố gốc rễ này, rất có thể bạn sẽ "tiền mất tật mang" mà vẫn không giải quyết được vấn đề thực sự.

Vận động sau 40: Đừng chỉ tập cardio, tập kháng lực mới là "chìa khóa"

Với người trưởng thành khỏe mạnh, khuyến nghị chung là nên duy trì khoảng 150 phút vận động cường độ vừa phải mỗi tuần, kết hợp thêm 2 buổi tập kháng lực hoặc tập luyện sức mạnh.

Đặc biệt với phụ nữ ở độ tuổi 40 trở lên - giai đoạn thường cảm nhận rõ sự sụt giảm thể lực và thay đổi vóc dáng - nếu quỹ thời gian eo hẹp, bác sĩ khuyên nên ưu tiên các bài tập kháng lực. Lý do là bởi khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khối lượng cơ có xu hướng suy giảm nhanh hơn, nên việc xây dựng nền tảng cơ bắp sớm là vô cùng quan trọng.

3 thói quen chống lão hóa "không tốn tiền" bác sĩ khuyên áp dụng ngay

Không cần đầu tư đắt đỏ, chỉ cần kiên trì với 3 thói quen đơn giản sau, bạn đã có thể làm chậm quá trình lão hóa một cách rõ rệt:

- Chống nắng mỗi ngày, không bỏ sót": Bảo vệ da khỏi tia UV là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất trong hành trình chống lão hóa, cần được duy trì như một thói quen bất di bất dịch.

- Ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm: Giấc ngủ chất lượng chính là "liều thuốc" giúp cơ thể phục hồi và duy trì trạng thái ổn định, đừng đánh đổi giấc ngủ để lấy thời gian làm việc hay giải trí.

- Kiểm soát lượng đường nạp vào

- Không cần tuyệt đối kiêng khem đồ ngọt, thỉnh thoảng thưởng thức vẫn hoàn toàn ổn. Nhưng nếu thường xuyên nạp đường tinh luyện hay đường bổ sung, gánh nặng lên cơ thể về lâu dài là không nhỏ, vì vậy nên điều chỉnh ở mức vừa phải trong chế độ ăn hằng ngày.

Bài viết mang tính chất tham khảo, không thay thế cho tư vấn y khoa chuyên sâu. Trước khi bổ sung bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thực hiện xét nghiệm để biết chính xác nhu cầu của cơ thể.