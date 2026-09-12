133 người nhập viện nghi ngộ độc ở Huế: Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn gốc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TP Huế điều tra, truy xuất nguồn gốc để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Liên quan vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, TP Huế) làm hơn 130 người nhập viện, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân.

Ngành y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Từ đó, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Phần lớn bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Ảnh: CTV)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, đã nhận được công văn trên của Cục An toàn thực phẩm. Từ trưa 11/9, Sở cũng có báo cáo gửi Bộ Y tế liên quan vụ việc.

Vụ ngộ độc tập thể xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/9 tại Công ty dệt may Scavi Huế. Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP Huế, tính đến 10h ngày 12/9, có 133 trường hợp điều trị đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2.

Trong đó, 16 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và 117 người đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng. Kết quả chẩn đoán ban đầu, các bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Sự việc đang được Sở Y tế TP Huế tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý. Sở yêu cầu Trung tâm Y tế Phong Điền tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị và thường xuyên theo dõi sức khỏe của công nhân, nhân viên Công ty Scavi Huế; phối hợp với UBND xã Phong Điền, Trạm Y tế xã điều tra, xử lý và báo cáo.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất trong công tác khám, điều trị, chăm sóc và theo dõi sức khỏe đối với các bệnh nhân, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong quá trình theo dõi, điều trị các bệnh nhân và xác định nguyên nhân vụ việc.