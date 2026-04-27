Có 1 loại đậu là "thịt trong thế giới thực vật": Giàu protein hơn trứng, còn giúp giảm cân, chậm lão hoá

Đó chính là đậu nành non (edamame). Được thu hoạch khi đạt khoảng 80% giai đoạn trưởng thành. Loại đậu này quen thuộc là thế nhưng rất nhiều người không hay nó giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe đến thế nào.

Tại sao đậu nành non được mệnh danh là “thịt trong thế giới thực vật”?

Đậu nành non không chỉ đơn thuần là một loại rau củ xanh. Lý do khiến các chuyên gia dinh dưỡng gọi nó là "thịt" nằm ở cấu trúc dinh dưỡng đặc biệt mà hiếm loại thực vật nào có được.

Trong 100g đậu nành non chứa tới 14,6g protein. Đây là một con số ấn tượng cao hơn cả trứng với cùng trọng lượng (khoảng 13g) và gấp nhiều lần các loại rau xanh thông thường.

Nhưng điều làm nên sự khác biệt hoàn toàn chính là đậu nành non cung cấp đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu. Trong khi trong giới thực vật, hầu hết các loại hạt đều thiếu hụt một hoặc vài loại axit amin, nhưng đậu nành non lại là nguồn "protein hoàn chỉnh", có giá trị sinh học tương đương với protein động vật từ thịt, cá, trứng, sữa.

Bên cạnh đó, trong khi thịt động vật thường đi kèm với cholesterol và chất béo bão hòa gây hại, thì "loại thịt thực vật" này lại chứa các axit béo không bão hòa chất lượng cao và chất xơ dồi dào. Sự kết hợp này biến đậu nành non thành nguồn đạm "sạch", vừa xây dựng cơ bắp vừa bảo vệ hệ thống mạch máu, lại dễ hấp thu, tốt cho tiêu hóa.

5 lợi ích sức khỏe, làm đẹp nổi bật của đậu nành non

Nhờ có bảng thành phần ấn tượng, đậu nành non mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp. Nổi bật như:

- Thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa: Chuyên gia thực phẩm sống Wang Mingyong (Trung Quốc) nhấn mạnh đậu nành non thuộc nhóm giàu protein và chất xơ, khác hẳn các loại đậu giàu tinh bột. Sự kết hợp này giúp tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường và chất béo thành năng lượng, hỗ trợ giảm cân tự nhiên.

- Trì hoãn lão hóa sinh học: Nghiên cứu từ Đại học Washington (Hoa Kỳ) chỉ ra hoạt chất nicotinamide mononucleotide trong đậu giúp trì hoãn các dấu hiệu lão hóa như suy giảm độ nhạy insulin và suy giảm thể chất. Hàm lượng chất béo không bão hòa tại đây cũng giúp trẻ hóa hệ mạch máu hiệu quả.

- Làm sạch mạch máu và bảo vệ tim mạch: Chuyên gia dinh dưỡng Song Minghua (Trung Quốc) cho biết đậu nành non giàu phytosterol và lecithin. Chất xơ hòa tan trong đậu kết hợp với axit mật giúp tăng cường chuyển hóa, từ đó đào thải cholesterol xấu, "quét sạch" mảng bám thành mạch.

- Củng cố hệ xương khớp: Mỗi 100g đậu nành non cung cấp tới 63mg canxi. Theo nghiên cứu từ Ý, thành phần isoflavone (phytoestrogen tự nhiên) trong loại đậu này đặc biệt hiệu quả trong việc giảm sự mất xương và duy trì mật độ xương ổn định cho cả nam và nữ.

- Tăng cường trí não và thần kinh: Chuyên gia Song Minghua cũng lưu ý hàm lượng lecithin dồi dào là nguồn cung cấp chất dẫn truyền thần kinh quan trọng. Bổ sung đậu nành non hằng ngày giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và bảo vệ hệ thần kinh trước áp lực công việc.

- Tốt cho tiêu hóa và nhu động ruột: Chất xơ dồi dào trong đậu nành non giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Khác với thịt động vật, loại đậu này giúp hệ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố và cải thiện hệ vi sinh đường ruột hiệu quả.

Cách chế biến đậu nành non giữ trọn dinh dưỡng, thúc đẩy giảm cân

Để tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng từ "loại thịt thực vật" này, chuyên gia dinh dưỡng Song Minhua cho rằng có 2 cách chế biến tốt nhất bạn nên áp dụng:

1. Luộc đậu nành non với nước muối

Đây là cách làm đơn giản và phổ biến nhất. Bạn chỉ cần cho đậu vào nước sôi có thêm một chút muối. Lưu ý quan trọng là phải hớt sạch lớp bọt trắng nổi trên mặt nước trong quá trình đun. Lớp bọt này chứa raffinose - loại đường chính gây ra hiện tượng đầy bụng và khó tiêu. Việc loại bỏ bọt giúp hòa tan chất gây đầy hơi vào nước, giúp hệ tiêu hóa thoải mái hơn.

2. Rang đậu nành non với dầu olive

Nếu muốn tăng cường hiệu quả trao đổi chất, bạn có thể rang đậu trên chảo với lửa nhỏ cùng một chút muối cho đến khi bề mặt vỏ hơi chuyển màu nâu nhạt, sau đó rưới thêm dầu olive. Cách chế biến này giúp tăng khả năng hấp thụ các vitamin k (loại vitamin tan trong chất béo) dồi dào trong đậu. Đặc biệt, phương pháp rang giúp giữ hàm lượng vitamin c cao gấp đôi so với cách luộc thông thường, đồng thời làm tăng vị ngọt tự nhiên của hạt đậu.

Lưu ý về liều lượng và cách kết hợp thực phẩm

Bên cạnh việc lựa chọn cách chế biến phù hợp, bạn nên chú ý đến sự kết hợp thực phẩm để đạt hiệu quả sức khỏe tối ưu:

- Liều lượng khuyến nghị: Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống Trung Quốc (2022), mỗi người nên tiêu thụ từ 105 đến 175g sản phẩm từ đậu nành mỗi tuần. Duy trì thói quen này sẽ giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, dẻo dai và làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

- Bổ sung cho người ăn chay: Để đảm bảo không thiếu hụt vi chất, bạn nên kết hợp đậu nành non với khoảng 5 đến 10g các sản phẩm đậu nành lên men mỗi ngày nhằm cung cấp đủ vitamin B12 cho cơ thể.

Nguồn và ảnh: Health TVBS, News CN, ETtoday