Nam thanh niên 18 tuổi đã "nhận án" ung thư đại trực tràng, bác sĩ tức giận: "Thấy 2 thứ đó sao không đi khám?"

Ở tuổi 18, khi bạn bè còn đang lo chọn ngành, thi cử và những dự định phía trước, một nam thanh niên người Đài Loan (Trung Quốc) lại ngồi chết lặng trước phòng khám, tay run run cầm tờ kết quả. Bên trên là dòng chữ khiến không chỉ cậu mà cả gia đình cậu gần sụp đổ theo: ung thư đại trực tràng giai đoạn III. Không ai tin nổi, chính cậu cũng không dám tin.

Mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất “bình thường”. Vài lần đi ngoài có lẫn máu. Cậu nghĩ đơn giản: chắc do trĩ, do ăn nóng, do thức khuya. Những cơn đau bụng âm ỉ xuất hiện sau đó cũng bị gạt đi, vì "có ai 18 tuổi mà bị ung thư đâu". Thậm chí, có lúc cậu còn lên mạng tìm kiếm rồi tự kết luận mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa nhẹ. Nhưng sự thật là cơ thể không nói dối hay im lặng, chỉ là cậu đã chọn cách lờ nó đi vì chủ quan.

Cho đến một ngày, cơn đau quặn lên dữ dội hơn, kèm theo mệt mỏi và sụt cân. Gia đình buộc phải đưa cậu đến bệnh viện. Sau hàng loạt kiểm tra, nội soi, sinh thiết, bác sĩ nhìn cậu rất lâu trước khi nói: "Khối u đã ở giai đoạn III". Thậm chí, khi nghe cậu kể về thói quen sinh hoạt và những bất thường kể trên, bác sĩ tiêu hoá Shu Jingxuan (Đài Loan, Trung Quốc) vì quá xót xa cho bệnh nhân trẻ tuổi mà không giấu nổi sự tức giận, nói: "Thấy 2 thứ đó sao không đi khám ngay?". Theo ông, đây là 2 dấu hiệu điển hình của ung thư đường tiêu hoá, nhất là ung thư đại trực tràng.

Các dấu hiệu ung thư đại trực tràng tuyệt đối không được bỏ qua!

Bác sĩ Shu Jingxuan chia sẻ, ung thư đại trực tràng không phải lúc nào cũng "im lặng”". Ngược lại, ở nhiều bệnh nhân trẻ, cơ thể đã phát ra cảnh báo từ rất sớm, nhưng lại bị nhầm lẫn với những bệnh lý nhẹ hơn hoặc vì chủ quan mà bỏ qua. Dữ liệu lâm sàng mới nhất năm 2026 cho thấy, người trẻ có xu hướng trì hoãn trung bình tới 128 ngày từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi được chẩn đoán, tức khoảng 4 tháng. Nhưng 4 tháng đó là thời gian vàng bị đánh mất bởi nó đủ để một khối u từ nhỏ trở nên nguy hiểm.

Điều đáng nói là những gì nam thanh niên kể trên gặp phải không hề hiếm, nhưng lại rất dễ bị hiểu sai. Bác sĩ Shu Jingxuan phân tích điểm khác biệt để tránh nhầm lẫn nhưn sau:

1. Có máu trong phân

Máu trong phân, với nhiều người, gần như đồng nghĩa với trĩ. Nhưng trĩ và ung thư đại trực tràng không giống nhau ở bản chất. Trĩ là tình trạng các tĩnh mạch bị giãn và vỡ khi rặn, máu thường tươi, xuất hiện theo từng đợt rồi giảm. Trong khi đó, khi khối u hình thành trong đại tràng, nó phát triển âm thầm, bào mòn lớp niêm mạc và làm rỉ máu liên tục. Máu có thể lẫn sâu trong phân, đôi khi kèm chất nhầy, màu sẫm hơn và đặc biệt là không biến mất theo thời gian.

2. Cảm giác đau bụng âm ỉ

Rối loạn tiêu hóa thông thường thường đến rồi đi nhanh. Nhưng với ung thư đại trực tràng, cơn đau lại dai dẳng theo cách rất “khó chịu” - không dữ dội ngay, nhưng kéo dài, lặp đi lặp lại. Nguyên nhân là khối u dần làm hẹp lòng ruột, khiến việc lưu thông phân và khí bị cản trở, tạo áp lực từ bên trong.

Vì thế, người bệnh hay có cảm giác đầy bụng, tức bụng, đôi khi đau quặn nhưng rồi lại dịu xuống, dễ khiến họ chủ quan. Chính sự “lưng chừng” này khiến nhiều người trẻ tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn.

Ngoài hai dấu hiệu điển hình trên, ung thư đại trực tràng còn âm thầm biểu hiện qua những thay đổi rất “nhỏ” nhưng dai dẳng. Nhiều người không để ý, hoặc có để ý cũng dễ bỏ qua:

- Thói quen đi tiêu thay đổi kéo dài: lúc táo bón, lúc tiêu chảy

- Luôn có cảm giác đi ngoài chưa hết, phải đi nhiều lần

- Phân mỏng hơn bình thường, dẹt như “bút chì”

- Đầy bụng, chướng hơi, ăn nhanh no bất thường

- Mệt mỏi kéo dài, da xanh xao do thiếu máu

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

Các chuyên gia cảnh báo, ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa nhanh chóng, không còn là bệnh của riêng người lớn tuổi. Nhiều nghiên cứu tại châu Á ghi nhận số ca dưới 50 tuổi tăng đều mỗi năm, có liên quan đến lối sống hiện đại: ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, ít vận động, thức khuya kéo dài.

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Lau Cheuk-ling (Trung Quốc) nhấn mạnh, ở giai đoạn sớm, bệnh gần như không gây đau rõ rệt. Khi triệu chứng đủ để người bệnh nhận ra, thì nhiều trường hợp đã bước sang giai đoạn tiến triển. Đó cũng là lý do nhiều quốc gia đã hạ độ tuổi tầm soát xuống 45 thay vì 50 như trước.

Trường hợp của nam thanh niên 18 tuổi không phải là hiếm gặp nhất, nhưng lại là một trong những trường hợp khiến bác sĩ “đau lòng” nhất. Không phải vì không cứu được, mà vì đáng lẽ có thể phát hiện sớm hơn. Nếu cậu không bỏ qua những vệt máu đầu tiên, nếu cậu không quen dần với cơn đau bụng âm ỉ, nếu cậu đi khám sớm hơn chỉ vài tháng… có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nguồn và ảnh: Skypost, China News, EBC