Kỳ lạ loại quả nhiều đường bậc nhất nhưng lại giúp ngừa tiểu đường, phòng cả ung thư: Việt Nam rất sẵn

Loại quả đang được nhắc tới là quả xoài. Đây là trái cây không hề xa lạ với người Việt, dễ dàng tìm thấy tại chợ, siêu thị và được trồng ở nhiều địa phương trên cả nước. Xoài nổi tiếng là loại quả ngọt, nhiều đường. Trả lời phỏng vấn trên tờ Today, chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo (Mỹ), đã đưa ra một danh sách những loại trái cây nhiều đường nhất, trong đó xoài đứng ở vị trí thứ 3. Theo vị chuyên gia này, 1 cốc xoài chín chứa khoảng 22g đường.

Chuyên trang sức khỏe nổi tiếng Medical News Today cũng đã từng công bố danh sách 10 loại trái cây nhiều đường nhất và xoài cũng đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này.

Nhiều đường nhưng có thể hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường

Chuyên gia Natalie Rizzo cho biết: “Cơ thể cần đường để có năng lượng và tồn tại. Vì vậy lấy đường từ các thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thêm các chất khác, sẽ có lợi hơn so với lấy đường từ kẹo, bánh rán và nước ngọt”.

Chuyên gia Rizzo cũng nhấn mạnh đường trong trái cây không làm tăng đường huyết nhanh như đường bổ sung, bởi nó đi kèm chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật. Tất cả các yếu tố này đều giúp ổn định lượng đường trong máu. Riêng xoài, 1 cốc xoài tươi có thể cung cấp 67% lượng vitamin C khuyến nghị tiêu thụ hằng ngày và một lượng lớn chất xơ hòa tan, có lợi cho đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột và giúp tạo cảm giác no lâu hơn.

Theo Medical News Today, chất xơ trong xoài giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó có thể hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột biến.

Đáng chú ý, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients và được News Medical dẫn lại cho thấy ăn xoài tươi thường xuyên có thể cải thiện tình trạng viêm, tăng độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người thừa cân, béo phì.

GS.TS Indika Edirisinghe, chuyên gia khoa học thực phẩm và dinh dưỡng tại Viện Công nghệ Illinois (Mỹ), tác giả của nghiên cứu trên, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc thêm xoài tươi vào chế độ ăn uống có thể là một cách đơn giản giúp tăng độ nhạy insulin ở gan và tuyến tụy, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 ở những người thừa cân, béo phì”.

Dù vậy, lợi ích này chỉ có được trong điều kiện ăn xoài có chừng mực, nằm trong chế độ ăn cân bằng, không dùng xoài thay bữa chính hoặc ăn quá nhiều.

Xoài và khả năng phòng ngừa ung thư

Không chỉ liên quan đến chuyển hóa đường, xoài còn được chú ý nhờ các chất chống oxy hóa như polyphenol, triterpene, lupeol, có khả năng hỗ trợ chống viêm.

CBS News từng dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Texas AgriLife Research (Mỹ) cho thấy chiết xuất polyphenol từ xoài có thể ngăn chặn hoặc làm dừng sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư vú và ung thư đại tràng trong phòng thí nghiệm. TS Susanne Talcott, tác giả của nghiên cứu này, cho biết: “Nếu xét từ góc độ sinh lý và dinh dưỡng, khi nhìn tổng thể, xoài sẽ là một siêu thực phẩm xếp hạng cao. Sẽ rất tốt nếu đưa xoài vào chế độ ăn của cả gia đình”.

Xoài - điểm sáng xuất khẩu của Việt Nam

Không chỉ là loại quả giàu dinh dưỡng, xoài còn đang nổi lên như một điểm sáng của xuất khẩu rau quả Việt Nam. Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cả nước hiện có hơn 115.000 ha xoài, sản lượng gần 969.000 tấn/năm, có thể thu hoạch gần như quanh năm.

Theo chuyên trang Công nghệ Giao thương, báo Công Thương điện tử, trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu xoài và các sản phẩm từ xoài đạt hơn 378 triệu USD. Riêng xoài tươi mang về hơn 255 triệu USD, tăng gần 10%; xoài chế biến đạt 122 triệu USD, tăng xấp xỉ 13% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, tại Trung Quốc, xoài Việt Nam chiếm tới 97% thị phần nhập khẩu. Lợi thế về chất lượng ổn định, giá hợp lý, mùa vụ linh hoạt cùng các giống xoài đặc sản như cát Hòa Lộc, cát Chu đang giúp xoài Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.