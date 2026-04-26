Nam thanh niên 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, người mẹ bật khóc: "Tôi đã nhắc con dừng 1 việc từ lâu"

Thông tin về một nam thanh niên 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, khoảng 2 năm trước, anh Lý (Trung Quốc) phát hiện dấu hiệu bất thường khi đi vệ sinh. Trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ đã khuyên nên uống nhiều nước hơn và theo dõi định kỳ.

Tuy nhiên, vì không có triệu chứng rõ ràng, anh bỏ qua cảnh báo này và tiếp tục duy trì lối sống thiếu lành mạnh: ăn nhiều đồ nhanh, giàu muối, đường, đạm, làm việc trước máy tính hơn 10 tiếng mỗi ngày, thường xuyên uống nước ngọt có ga thay cho nước lọc.

Theo lời người mẹ, anh Lý chỉ uống khi quá khát, trung bình mỗi tuần khoảng 10 chai và phần lớn là nước ngọt có ga thay vì nước lọc. Bà đau đớn cho biết đã nhiều lần nhắc nhở con thay đổi thói quen này, nhưng anh vẫn chủ quan, không để tâm.

Những biểu hiện như mệt mỏi, phù nhẹ mí mắt vào buổi sáng, tiểu đêm… xuất hiện nhưng bị cho là do áp lực công việc. Cho đến khi nhập viện cấp cứu với tình trạng buồn nôn, khó thở, các xét nghiệm mới cho thấy sự thật nghiêm trọng: chỉ số creatinin vượt 800 µmol/L, hai thận teo nhỏ - dấu hiệu của suy thận mạn giai đoạn cuối. Dù được điều trị tích cực, bao gồm lọc máu, bệnh nhân vẫn không qua khỏi sau chưa đầy một năm.

Không uống đủ nước, uống nhiều nước ngọt tạo gánh nặng âm thầm lên thận

Theo các chuyên gia, thận mỗi ngày phải lọc hàng trăm lít máu để loại bỏ chất thải. Quá trình này phụ thuộc rất nhiều vào lượng nước trong cơ thể.

Khi không uống đủ nước, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc, làm tăng nồng độ chất thải và khiến thận phải làm việc vất vả hơn. Về lâu dài, điều này có thể gây tổn thương các đơn vị lọc của thận, dẫn đến suy giảm chức năng. Không chỉ vậy, tình trạng thiếu nước kéo dài còn làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và rối loạn chuyển hóa - những yếu tố góp phần thúc đẩy bệnh thận mạn tính.

Một sai lầm phổ biến là dùng nước ngọt, cà phê hay trà sữa để thay thế nước lọc. Trong trường hợp này, thói quen uống hơn một chai nước ngọt mỗi ngày đã góp phần làm tình trạng sức khỏe trầm trọng hơn.

Các loại đồ uống công nghiệp thường chứa nhiều thành phần như đường fructose, phosphate và caffeine. Fructose có thể làm tăng axit uric, gây rối loạn chuyển hóa khoáng chất, còn caffeine lại có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn.

Ngay cả đồ uống “không đường” cũng không hoàn toàn vô hại, bởi các chất tạo ngọt nhân tạo vẫn cần được chuyển hóa qua thận và có thể liên quan đến suy giảm chức năng thận nếu sử dụng lâu dài.

Uống nước đúng cách quan trọng hơn bạn nghĩ

Khuyến nghị “8 ly nước mỗi ngày” chỉ mang tính tham khảo. Mỗi người có nhu cầu nước khác nhau, phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động và môi trường sống.

Người trưởng thành có thể áp dụng một cách đơn giản để đánh giá tình trạng cơ thể bằng cách quan sát màu nước tiểu: màu vàng nhạt là bình thường, màu vàng sẫm cho thấy cơ thể đang thiếu nước, còn nếu nước tiểu trong suốt hoàn toàn thì có thể đang uống quá nhiều.

Quan trọng hơn, mỗi người cần hình thành thói quen uống nước đều đặn trong ngày thay vì đợi đến khi khát. Bạn nên uống mỗi lần một lượng vừa phải, khoảng 150–200 ml, và chia đều vào các thời điểm như sau khi thức dậy, giữa buổi làm việc, sau bữa ăn và trước khi ngủ.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần tránh uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, không nên thay thế nước lọc bằng các loại đồ uống khác, và không duy trì thói quen uống quá ít nước trong thời gian dài.

Theo Toutiao