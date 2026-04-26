5 loại rau "đại bổ", nên trồng ngay trong nhà: Chỉ 7 ngày là được thu hoạch

Rau mầm là loại rau rất bổ dưỡng, nhưng chưa được dùng phổ biến trong thực đơn hằng ngày của nhiều gia đình. Trên thực tế, đây là những cây non được gieo từ hạt của các loại rau quen thuộc, có đặc điểm nảy mầm nhanh, dễ trồng và thường có thể thu hoạch chỉ sau 6-7 ngày.

Theo Gardening Know How, một số loại rau mầm có thể chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao gấp nhiều lần so với rau trưởng thành. Do thường được ăn sống, phần lớn dưỡng chất trong rau mầm không bị hao hụt qua quá trình nấu nướng. Người dùng có thể rắc một ít rau mầm vào salad, bánh mì, súp, món ăn kèm hoặc xay cùng sinh tố để bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể. Dưới đây là 5 loại rau mầm giàu dinh dưỡng mà bạn có thể tham khảo để trồng trong nhà.

1. Rau mầm súp lơ xanh: Giàu chất chống oxy hóa

Rau mầm súp lơ xanh

Trong nhóm rau họ cải, rau mầm súp lơ xanh được đánh giá là một lựa chọn giàu dinh dưỡng. Loại rau này chứa sulforaphane, hợp chất được biết đến với khả năng hỗ trợ trung hòa độc tố trong cơ thể. Một số nghiên cứu cũng gợi ý sulforaphane có thể làm chậm sự phát triển của khối u.

Rau mầm súp lơ xanh cũng là nguồn vitamin C cô đặc, trong khi vitamin C là dưỡng chất quan trọng với hệ miễn dịch. So với súp lơ xanh trưởng thành, rau mầm có vị dịu và ngọt hơn. Loại rau này phát triển nhanh, có thể thu hoạch sau khoảng 6-12 ngày. Khi trồng, cần tránh tưới nước từ trên cao và không gieo quá dày để hạn chế nấm mốc.

2. Rau mầm củ cải: Giàu magiê

Rau mầm củ cải

Rau mầm củ cải là nguồn cung cấp magie đáng chú ý. Magiê tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có quá trình điều hòa hormone căng thẳng cortisol, hỗ trợ sản xuất melatonin liên quan đến chất lượng giấc ngủ và góp phần duy trì sức khỏe thần kinh.

Rau mầm củ cải có nồng độ magiê cao gấp 4-6 lần so với rau trưởng thành. Hạt của loại rau này nảy mầm nhanh, kể cả trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn và thường có thể thu hoạch sau 7-10 ngày. Rau mầm củ cải có vị cay, hơi hăng, phù hợp để thêm vào salad, bánh mì hoặc dùng như món rau ăn kèm nhằm tăng hương vị.

3. Rau mầm xà lách rocket: Giàu lutein

Rau mầm xà lách rocket

Xà lách rocket, hay còn gọi là rau Arugula, là loại rau mầm có vị cay nồng đặc trưng. Điểm đáng chú ý của loại rau này là hàm lượng lutein cao. Lutein là chất có vai trò hỗ trợ mắt lọc ánh sáng xanh và giảm nhạy cảm với ánh chói.

Bên cạnh đó, rau xà lách rocket còn giàu vitamin A, C, K cùng các khoáng chất như canxi, magiê và kali. Loại rau này từng được dùng như cây dược liệu và hiện cũng là đối tượng của nhiều nghiên cứu y học, trong đó có các nghiên cứu về hoạt tính chống ung thư và chống tiểu đường.

Khi trồng trong nhà, rau mầm xà lách rocket thường có thể thu hoạch sau khoảng 7-12 ngày.

4. Rau mầm bắp cải tím: Tốt cho mắt

Rau mầm bắp cải tím

Rau mầm bắp cải tím nổi bật nhờ thân màu hồng đẹp mắt, có độ giòn và phù hợp để thêm vào salad hoặc các món trộn. Theo Gardening Know How, loại rau mầm này chứa lượng beta-carotene cao hơn khoảng 250 lần so với bắp cải tím trưởng thành.

Beta-carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe thị lực. Hoạt chất này cũng được nhắc đến với vai trò chống oxy hóa, hỗ trợ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa da và có tác dụng chống viêm.

Rau mầm bắp cải tims dễ nảy mầm, thường đạt kích thước có thể thu hoạch sau 7-10 ngày.

5. Rau mầm cải xoăn: Giàu vitamin K

Rau mầm cải xoăn

Cải xoăn (cải kale) cũng thuộc họ cải, giàu sulforaphane, vitamin A, vitamin C, kali, sắt, canxi và chất xơ. Đặc biệt, cải xoăn được nhắc đến là nguồn vitamin K đáng chú ý. Đây là vitamin cơ thể sử dụng để tạo ra các protein cần thiết cho quá trình đông máu.

Rau mầm cải xoăn có thể nảy mầm không đồng đều hơn một số loại khác, nhưng phần lớn hạt thường nảy sau khoảng 3 ngày. Người trồng không cần quá lo nếu cây phát triển lệch nhau, bởi những lá thật đầu tiên của cải xoăn vẫn có thể ăn được và có hương vị ngon.

Lưu ý khi trồng rau mầm tại nhà

Khi trồng rau mầm tại nhà, nên chọn hạt giống chuyên dùng cho rau mầm, vì các giống này thường nảy mầm nhanh, giàu dinh dưỡng và quan trọng là không được xử lý bằng thuốc trừ sâu hay thuốc diệt nấm.

Chỉ cần đặt khay ở bậu cửa sổ có nhiều nắng, giữ ẩm đều và tưới đúng cách, những mẻ rau nhỏ này có thể trở thành nguồn bổ sung vitamin tự nhiên, tiện lợi cho bữa ăn hằng ngày.

Nguồn: Gardening Know How