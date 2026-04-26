Chàng trai 24 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ nguy kịch

Nam bệnh nhân 24 tuổi (Hải Phòng) đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ, cấp cứu khẩn tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ phình động mạch não, chỉ định can thiệp nội mạch để xử trí túi phình. Bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật nút coils túi phình qua đường nội mạch - phương pháp ít xâm lấn, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, giúp ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ tái xuất huyết não.

May mắn, sau can thiệp và điều trị tích cực, hiện người bệnh tỉnh táo, vận động tay chân bình thường. Đây không chỉ là kết quả của chuyên môn, mà còn là cuộc chạy đua từng phút với thời gian để cứu bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, vỡ phình động mạch não là dạng đột quỵ xuất huyết đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng trong thời gian rất ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc can thiệp thành công không chỉ cứu sống người bệnh mà còn giảm thiểu tối đa di chứng thần kinh.

Sau can thiệp và điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể vận động tay chân bình thường và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng. Với một người mới 24 tuổi, việc được cứu sống sau cơn đột quỵ nguy kịch mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người bệnh có cơ hội trở lại cuộc sống và tiếp tục những dự định còn dang dở.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, đột quỵ không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi. Thực tế ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp người trẻ nhập viện do các biến cố mạch máu não, trong đó có vỡ phình động mạch não. Ngoài yếu tố bệnh lý nền, thời tiết nắng nóng cũng được xem là tác nhân làm gia tăng nguy cơ đột quỵ.

Nhiệt độ cao khiến cơ thể dễ mất nước, làm máu trở nên cô đặc, đồng thời gây biến động huyết áp và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Nếu không được bù nước đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý và điều chỉnh cường độ hoạt động, những ngày nắng gắt có thể trở thành yếu tố kích hoạt đột quỵ, kể cả với người trẻ khỏe mạnh.

Để phòng ngừa đột quỵ, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, hạn chế muối và mỡ động vật, tăng cường vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, cần ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.