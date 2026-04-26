5 mẹo chống say tàu xe hiệu quả khi đi xa

Say tàu xe, y học gọi là “bệnh vận động”, là một phiền toái thường gặp khi đi lại. Nhiều người từng có trải nghiệm như sau: Ngồi trên xe chưa lâu đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, thậm chí nôn mửa. Sự khó chịu này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm đi lại, mà còn khiến người ta sợ đi xe.

Dưới đây là 5 phương pháp thực tế đã được kiểm chứng, giúp những người bị say xe dễ dàng đối phó với hành trình.

Chọn chỗ ngồi phù hợp để giảm xung đột giữa thị giác và cân bằng

Nguyên nhân cốt lõi gây say xe là do cơ quan cân bằng ở tai trong và thông tin nhận được từ mắt không nhất quán. Khi phương tiện di chuyển, tai trong cảm nhận chuyển động, nhưng mắt thấy môi trường trong xe tĩnh, mâu thuẫn này khiến não bị nhầm lẫn, từ đó gây chóng mặt. Do đó, việc chọn chỗ ngồi có tầm nhìn rộng là rất quan trọng.

Ngồi trước: Ghế hàng trước của ô tô ít xóc hơn, đồng thời có thể nhìn trực tiếp ra đường phía trước, giúp thị giác và cảm nhận cơ thể đồng bộ. Nếu là xe khách hoặc xe buýt, hãy cố gắng chọn vị trí gần tài xế.

Ngồi cạnh cửa sổ: Nhìn vào đường chân trời xa hoặc vật cố định (như núi xa, tòa nhà) có thể giúp não tái hiệu chỉnh cảm giác cân bằng, tránh tập trung vào những vật thể di chuyển nhanh gần mắt.

Tránh ghế quay ngược: Trên tàu hỏa hoặc tàu điện ngầm, ghế quay theo hướng đi ít gây say xe hơn ghế quay ngược chiều.

Điều chỉnh nhịp thở và chế độ ăn, giảm gánh nặng cho dạ dày

Bụng đói hoặc quá no đều có thể làm tăng triệu chứng say xe, do đó cần chú ý đặc biệt đến chế độ ăn trước khi đi.

Ăn nhạt: Ăn một lượng nhỏ thức ăn dễ tiêu hóa 1-2 giờ trước khi xuất phát, như bánh mì, bánh quy hoặc chuối, tránh thực phẩm giàu chất béo, cay hoặc quá ngọt.

Công dụng tuyệt vời của gừng: Gừng là nguyên liệu truyền thống để chống nôn, nghiên cứu cho thấy thành phần của gừng có thể ức chế nhu động ruột, giảm buồn nôn. Có thể ngậm một miếng kẹo gừng hoặc uống một tách trà gừng ấm.

Kiểm soát nhịp thở: Nếu cảm thấy khó chịu, thử hít thở sâu và chậm (hít bằng mũi 4 giây, giữ hơi 2 giây, thở ra bằng miệng 6 giây), giúp thư giãn hệ thần kinh.

Dùng dầu hỗ trợ

Thoa một lượng nhỏ ở thái dương hoặc rãnh nhân trung, cảm giác mát giúp bạn tỉnh táo, ức chế cảm giác buồn nôn.

Phân tán sự chú ý, tránh quá tải cảm giác

Việc não bộ quá chú ý đến sự khó chịu của cơ thể sẽ làm tăng phản ứng say xe, vì vậy chuyển hướng sự chú ý là chiến lược quan trọng.

Nghe nhạc hoặc podcast: Nhắm mắt nghe các nội dung âm thanh yêu thích giúp giảm sự can thiệp của các giác quan đến hệ thống cân bằng.

Tránh đọc sách hoặc lướt điện thoại: Tập trung vào hình ảnh động gần sẽ làm tăng xung đột cảm giác.

Ngủ nhẹ: Nếu điều kiện cho phép, nhắm mắt hoặc chợp mắt có thể hiệu quả vượt qua thời kỳ nhạy cảm với say xe.

Giải pháp lâu dài

Đối với những người bị say xe nặng, kết hợp thuốc ngắn hạn và tập luyện thích nghi lâu dài sẽ hiệu quả hơn.

Lựa chọn thuốc: Thuốc chống say xe cần uống trước khi khởi hành 30 phút, nhưng có thể gây buồn ngủ; do đó hãy chọn các thuốc ít tác dụng phụ hơn.

Tập luyện tiếp xúc dần dần: Thường xuyên đi xe ngắn và từ từ kéo dài thời gian, giúp cơ thể thích nghi với trạng thái vận động.

Tăng cường luyện tập: Thực hiện các bài tập cân bằng hàng ngày (như đứng trên một chân, xoay đầu) có thể tăng cường chức năng tai trong.

Điều chỉnh môi trường và chuẩn bị tâm lý

Mở cửa sổ hoặc dùng điều hòa, tránh nóng bức, mùi lạ và các yếu tố kích thích khác.

Căng thẳng sẽ làm tăng cảm giác khó chịu, trước khi đi hãy nhẩm "tôi có thể thích nghi" hoặc nhớ lại trải nghiệm vui vẻ để giảm lo âu.

Say xe tuy phổ biến, nhưng không phải không có cách giải quyết. Thông qua phương pháp khoa học và điều chỉnh từ từ, phần lớn mọi người đều có thể cải thiện triệu chứng một cách rõ rệt.

Lần sau đi du lịch, bạn có thể thử những mẹo nhỏ trên để có một chuyến đi thoải mái. Nếu triệu chứng vẫn nặng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm tra xem có phải bạn bị sỏi tai hay vấn đề nào khác về hệ thống tiền đình không.

Nhớ rằng, khả năng thích nghi của cơ thể vượt xa tưởng tượng, điều quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp với bản thân và kiên trì thực hành.

Theo sohu.com

