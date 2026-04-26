6 thực phẩm giàu collagen, là "kem chống nắng tự nhiên" bảo vệ da từ bên trong

Nếu "bạn là những gì bạn ăn", thì việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe làn da. Một chế độ ăn giàu dưỡng chất không chỉ giúp tăng năng lượng mà còn hỗ trợ bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng và làm chậm quá trình lão hóa.

Dù không có một "chế độ ăn chống lão hóa" duy nhất, nhưng một số thực phẩm chứa các hợp chất giúp bảo vệ tế bào da và giảm thiểu tổn thương do tia UV.

Vì sao nên ăn những thực phẩm này vào ban ngày?

Theo Healthline , các nghiên cứu cho thấy làn da có một "đồng hồ sinh học". Một enzyme giúp sửa chữa tổn thương da do tia UV được sản sinh theo chu kỳ trong ngày. Và thói quen ăn uống có thể ảnh hưởng đến quá trình này.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn ăn uống đúng giờ, cơ thể có thể bảo vệ da tốt hơn trước ánh nắng ban ngày. Ngược lại, ăn uống thất thường có thể làm rối loạn cơ chế bảo vệ này.

1. Việt quất

Việt quất chứa lượng lớn chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương da khi tiếp xúc ánh nắng và stress.

Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin C, hỗ trợ giảm nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi cho da.

2. Dưa hấu

Dưa hấu chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có khả năng hấp thụ tia UVB. Đặc biệt, hàm lượng lycopene trong dưa hấu còn cao hơn cả cà chua.

Đây là lý do loại trái cây mùa hè này vừa giải nhiệt vừa giúp da "chống nắng từ bên trong".

3. Các loại hạt và hạt giống

Óc chó, hạt chia, hạt lanh hay hạt gai dầu đều giàu omega-3, loại chất béo thiết yếu mà cơ thể không tự sản xuất được.

Omega-3 giúp:

Duy trì cấu trúc da

Giảm viêm

Hỗ trợ cơ thể thích nghi với tác động của ánh nắng

4. Cà rốt và rau lá xanh

Cơ thể chuyển hóa beta carotene thành vitamin A, dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe làn da.

Các loại rau như cải xoăn (kale), rau bina (spinach) còn chứa lutein và zeaxanthin, những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng.

5. Trà xanh

Trà xanh chứa polyphenol, hợp chất thực vật có khả năng bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím.

Không chỉ vậy, các chất chống oxy hóa trong trà xanh còn hỗ trợ giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa.

6. Súp lơ trắng

Dù không có màu sắc rực rỡ như nhiều loại rau khác, súp lơ trắng vẫn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại stress oxy hóa do gốc tự do gây ra.

Lưu ý quan trọng từ chuyên gia

Tóm lại, chế độ ăn uống là một phần quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong việc bảo vệ da trước ánh nắng. Những thực phẩm trên có thể hỗ trợ giảm tác hại của tia UV và giúp da khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng: Thực phẩm không thể thay thế kem chống nắng. Việc kết hợp ăn uống lành mạnh với các biện pháp bảo vệ như dùng kem chống nắng, che chắn khi ra ngoài vẫn là cách hiệu quả nhất để hạn chế tổn thương da do ánh nắng.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), bôi kem chống nắng cũng cần tuân thủ đúng nguyên tắc mới đảm bảo hiệu quả bảo vệ da. Cụ thể:

- Bôi kem chống nắng bình thường ngay cả khi trời mưa to, trời râm mát hay chỉ ngồi trong nhà, ở nơi làm việc.

- Tốt nhất, chị em nên bôi kem chống nắng có khả năng chống nước vào những ngày mưa khi phải ra ngoài.

- Dùng kem chống nắng trước 15 - 20 phút khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và cứ sau 2 - 3 giờ phải bôi lại kem chống nắng.

- Che chắn bằng ô, quần áo, kính, mũ, khẩu trang để có hiệu quả chống nắng hoàn hảo trước khi đi ra ngoài.

- Kết hợp kem chống nắng với viên uống chống nắng để hiệu quả đạt tối đa.

- Bôi kem chống nắng trước khi tiến hành trang điểm, sau khi thực hiện các bước dưỡng da. Chú ý để khoảng 15 - 20 phút sau dưỡng da mới bôi kem chống nắng và đợi thêm 15 - 20 phút nữa mới tiến hành trang điểm để phát huy hiệu quả tốt nhất.

- Chọn kem chống nắng có khả năng chống nắng lẫn chống lại ánh sáng xanh. Trong trường hợp muốn chống nắng lại chống được cả ánh sáng xanh, chuyên gia khuyên, bạn nên tìm kem chống nắng có SPF 30 trở lên, chứa các thành phần zinc oxide, titanium dioxide, iron oxide... thường có trong kem chống nắng vật lý. Ngoài ra còn chứa vitamin C, E, hyaluronic acid... có khả năng nuôi dưỡng da.