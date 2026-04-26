Một loại vitamin có thể giúp ngừa bệnh tiểu đường

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học JAMA Network Open, nhóm tác giả từ Đại học Tufts (Mỹ) đã chỉ ra lý do đằng sau kết quả mâu thuẫn đó.

Họ cũng khẳng định rằng với phần lớn dân số, vitamin D thực sự có tác dụng giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Vitamin D từ ánh nắng và một số thực phẩm có thể góp phần giúp phòng ngừa tiểu đường - Minh họa AI: Thu Anh

Theo EurekAlert, nhóm nghiên cứu đã tuyển dụng gần 2.100 tình nguyện viên bị tiền tiểu đường tại Mỹ, là những người có đường huyết cao nhưng chưa đến mức bị chẩn đoán là mắc tiểu đường type 2.

Mặc dù vậy, tiền tiểu đường có nguy cơ tiến triển thành bệnh rất lớn.

Các tác giả đã chia các tình nguyện viên thành 2 nhóm, một nhóm bổ sung 4.000 đơn vị (IU) vitamin D, một nhóm dùng giả dược.

Kết quả cho thấy vitamin D thực sự đã phát huy tác dụng bảo vệ ở một số người, nhưng không phải tất cả.

Những người sở hữu biến thể AC hoặc CC của gene VDR, một gene đóng vai trò chỉ huy nhiệm vụ của vitamin D trong cơ thể, sẽ giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 đến 19%.

Trái lại, những người sở hữu biến thể AA của gene VDR lại không hưởng lợi từ loại vitamin này. N

Nhóm người mang kiểu gene này ước tính chiếm khoảng 30% dân số.

Chìa khóa nằm ở các tế bào sản xuất insulin ở tuyến tụy: Khác biệt di truyền này quyết định cách tế bào phản ứng với vitamin D để kiểm soát đường huyết.

Như vậy, tin tốt là phần lớn dân số vẫn sở hữu các yếu tố di truyền thuận lợi, giúp vitamin D phát huy tác dụng chống lại bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng không nên bổ sung vitamin D với liều cao như trong thí nghiệm được kiểm soát chặt chẽ này.

Đối với công chúng, phương pháp an toàn để bổ sung vitamin D vẫn là tiếp xúc với ánh nắng ở mức độ vừa phải trong ngày và đừng quên các thực phẩm giàu vitamin D trong thực đơn: Các loại cá béo (cá dầu) như cá thu, cá hồi, cá trích, cá mòi...; trứng; nấm; dầu gan cá...