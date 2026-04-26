Bệnh viện Bạch Mai phát đi cảnh báo khẩn tới người dân

Trước tình trạng gia tăng các chiêu trò mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai để trục lợi, bệnh viện vừa phát đi cảnh báo khẩn, khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh.

Theo phản ánh ghi nhận gần đây, một số cá nhân và phòng khám tư đã tự xưng là bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai nhằm tạo lòng tin, thu hút bệnh nhân. Thực tế, nhiều trường hợp sau khi điều trị tại các cơ sở này không những không cải thiện tình trạng bệnh mà còn phát sinh biến chứng, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Bệnh nhân gặp biến chứng do bác sĩ mạo danh Bệnh viện Bạch Mai.

Một trường hợp điển hình là người bệnh đến khám tại một phòng khám tư ở thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phúc Xuyên (Hà Nội) do tin vào lời giới thiệu có tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp của Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gân lồi cầu xương cánh tay và chỉ định tiêm nhiều mũi trong cùng một lần. Tuy nhiên, sau can thiệp, tình trạng đau không thuyên giảm, vùng tiêm còn xuất hiện teo tổ chức dưới da.

Đáng chú ý, phía Bệnh viện Bạch Mai xác nhận không có bác sĩ nào trùng khớp với thông tin mà người bệnh cung cấp, cho thấy dấu hiệu rõ ràng của hành vi mạo danh.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, việc tin vào quảng cáo truyền miệng hoặc thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung tự xưng là bác sĩ của bệnh viện tuyến cuối, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thực hiện các kỹ thuật can thiệp như tiêm thuốc hay thủ thuật xâm lấn tại cơ sở không đảm bảo chuyên môn có thể gây biến chứng, kéo dài thời gian điều trị, thậm chí để lại di chứng.

Để tránh rủi ro, đại diện bệnh viện khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin cơ sở hành nghề, giấy phép hoạt động cũng như bằng cấp chuyên môn của bác sĩ trước khi điều trị. Với Bệnh viện Bạch Mai, người dân có thể xác minh thông tin qua các kênh chính thức như website, fanpage có tích xanh, tổng đài 1900 8888 66 hoặc ứng dụng Bach Mai Care.

Trong trường hợp đã điều trị tại cơ sở nghi giả mạo và xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng nề, teo da, hạn chế vận động hoặc bệnh không cải thiện, người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng, việc lợi dụng danh tiếng của các bệnh viện lớn để trục lợi đang diễn biến phức tạp. Người dân cần tỉnh táo, chủ động kiểm chứng thông tin để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, dẫn đến hậu quả “tiền mất, tật mang”.