Kỳ lạ em bé 5 tháng tuổi nôn mửa và chán ăn nhưng không khóc tiếng nào, bác sĩ phát hiện sự thật đáng sợ phía sau

Phòng khám của bác sĩ nhi khoa Wu Chang teng (Đài Loan, Trung Quốc) vừa tiếp nhận một ca bệnh đầy ám ảnh. Em bé mới chỉ 5 tháng tuổi được cha mẹ đưa đến vì nôn mửa liên tục và chán ăn. Dù đang chịu đựng những cơn đau khủng khiếp bên trong, nhưng em bé lại im lặng một cách kỳ lạ.

Thông thường, một em bé đau ốm sẽ quấy hoặc khóc rất nhiều để phát tín hiệu. Nhưng em bé này lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Chính sự "ngoan ngoãn" bất thường này đã khiến bác sĩ Wu cảnh giác cao độ ngay từ giây phút bế em bé lên.

Những dấu hiệu báo động ẩn sau cơ thể mềm nhũn

Bác sĩ Wu lập tức nhận thấy những điểm sai lệch nghiêm trọng về thần kinh của em bé . Ông nhận ra ánh mắt em bé hoàn toàn trống rỗng và không thể tập trung vào bất cứ vật gì. Toàn bộ cơ thể em bé mềm nhũn, mất hẳn sức căng cơ căn bản của lứa tuổi nhũ nhi.

Đặc biệt, chu vi đầu của em bé to bất thường so với tỷ lệ cơ thể. Dù gia đình khẳng định không có sự cố ngã hay va đập nào gần đây, bác sĩ vẫn quyết định cho em bé chụp CT khẩn cấp. Ông biết rằng thời gian vàng để cứu mạng em bé đang trôi qua rất nhanh.

Sự thật kinh hoàng về những chấn thương chồng chất

Kết quả chẩn đoán hình ảnh đã phơi bày một thực tại tàn khốc bên trong hộp sọ của em bé. Các xét nghiệm chuyên sâu đã chỉ ra những bằng chứng cho thấy não bộ đã chịu tổn thương nặng nề:

- Xuất hiện nhiều khối tụ máu dưới màng cứng ở cả hai bên não.

- Các vết tụ máu có cả dấu vết cũ lẫn mới, cho thấy chấn thương đã xảy ra từ lâu và lặp lại nhiều lần.

- Võng mạc bị xuất huyết nghiêm trọng ở cả hai bên mắt.

Đồng thời, còn phát hiện dấu hiệu gãy xương sườn cũ đã bắt đầu liền lại một cách thầm lặng.

Tại thời điểm đó, các bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định ai là người gây ra những vết thương này. Tuy nhiên, các bằng chứng y khoa loại trừ khả năng em bé bị ngã thông thường. Các vết thương này là đặc điểm điển hình của "Hội chứng rung lắc" hoặc bị hành hung. Một em bé yếu ớt đã phải chịu đựng những cơn đau thấu trời xanh trong suốt một thời gian dài.

Di chứng nghiệt ngã và thực tại không tiếng khóc

Bác sĩ Wu đau lòng cho biết hơn 70% trẻ em bị tổn thương não do bạo hành sẽ mang di chứng vĩnh viễn. Em bé đáng thương này có nguy cơ cao phải đối mặt với chứng động kinh co giật thường xuyên. Khả năng phát triển trí tuệ và nhận thức của em bé cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

Cơn nôn mửa ban đầu thực chất là do áp lực nội sọ tăng cao quá mức gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Em bé không khóc vì não bộ đã rơi vào trạng thái sốc và thiếu oxy, không còn khả năng phản ứng với nỗi đau. Một thực tại tàn khốc bị che giấu đằng sau sự im lặng của một em bé .

Lời cảnh tỉnh từ phía sau cánh cửa phòng cấp cứu

Khoảnh khắc khó khăn nhất là lúc bác sĩ Wu phải thông báo sự thật cho người chăm sóc để tìm ra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Nếu bạn cảm thấy quá kiệt sức hay tức giận khi chăm sóc em bé , hãy tạm rời đi để lấy lại bình tĩnh. Tuyệt đối không được rung lắc hay trút giận lên cơ thể non nớt của trẻ, bởi đôi khi những tác động người lớn cho là nhỏ lại để lại nhiều tác hại khủng khiếp cho trẻ nhỏ.

Sự nhạy bén của bác sĩ Wu đã giúp lật tẩy một vụ việc nghiêm trọng, nhưng nỗi đau để lại cho em bé là không gì bù đắp được. Việc bảo vệ mỗi em bé cần sự cảnh giác từ cộng đồng và sự trung thực từ người chăm sóc. Đừng để những hành vi thiếu kiểm chế tước đi cơ hội được lớn lên lành lặn và phát triển bình thường của con trẻ.

Nguồn và ảnh: EBC, China Times, Sohu