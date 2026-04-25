Cô gái 24 tuổi đau ngực, khó thở kéo dài vì mặc áo lót sai cách, nhiều chị em cũng mắc sai lầm tương tự

Ít ai ngờ rằng, một chiếc áo ngực không đúng kích cỡ hoặc thiết kế không phù hợp có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” đối với cột sống và hệ cơ xương. Một trường hợp điển hình gần đây đã khiến không ít người giật mình.

Cụ thể, bác sĩ nắn chỉnh cột sống Vương Tuấn Hoa chia sẻ trên báo Sing Tao Daily (Hong Kong, Trung Quốc) về một bệnh nhân nữ 24 tuổi, họ Trịnh. Cô liên tục bị đau vùng xương ức, kèm theo cảm giác khó thở kéo dài. Điều đáng nói là dù đã đi khám nhiều nơi, làm đủ xét nghiệm, nguyên nhân vẫn không được xác định rõ ràng.

Chỉ đến khi kiểm tra chuyên sâu về cột sống và tư thế, vấn đề mới lộ diện. Bệnh nhân có dấu hiệu vai tròn, lưng gù rõ rệt, cơ vùng ngực bị co cứng quá mức, trong khi các khớp cột sống cổ và cột sống ngực lại giảm khả năng vận động đáng kể. Sau khi khai thác thêm thói quen sinh hoạt, bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân đến từ việc cô thường xuyên mặc áo ngực không phù hợp trong thời gian dài, kết hợp với tư thế xấu, dẫn đến một tình trạng gọi là “hội chứng bắt chéo trên”.

“Hội chứng bắt chéo trên” là tình trạng mất cân bằng cơ giữa phía trước và phía sau cơ thể. Cụ thể, các nhóm cơ phía trước như cơ ngực lớn, cơ ngực nhỏ bị co rút và căng cứng, trong khi các nhóm cơ phía sau như cơ hình thoi, cơ thang giữa và dưới lại bị kéo giãn và yếu đi. Đồng thời, các cơ vùng cổ trước cũng bị căng kéo bất thường.

Sự mất cân bằng này tạo thành một “mô hình bắt chéo” trong hệ cơ, khiến tư thế cơ thể biến dạng theo kiểu vai đổ về phía trước, lưng gù, cổ chúi. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn gây ra hàng loạt triệu chứng khó chịu như đau ngực, khó thở, đau vùng bả vai, thậm chí tê yếu tay.

Đáng chú ý, phụ nữ có vòng một lớn có nguy cơ cao hơn nếu không chọn đúng loại áo ngực có khả năng nâng đỡ tốt. Trọng lượng phía trước cơ thể nếu không được phân bổ hợp lý sẽ tạo áp lực lớn lên cột sống, lâu dần gây rối loạn chức năng.

Sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân được khuyên thay đổi sang loại áo ngực có độ nâng đỡ phù hợp hơn, đồng thời tham gia liệu trình chỉnh hình cột sống và tập luyện cân bằng cơ trong vài tuần. Kết quả khá bất ngờ: các triệu chứng đau ngực và khó thở biến mất hoàn toàn, tư thế cơ thể cũng cải thiện rõ rệt, dáng người trở nên thẳng và cân đối hơn.

Theo bác sĩ Vương Tuấn Hoa, áo ngực không chỉ là trang phục mà còn đóng vai trò hỗ trợ cấu trúc cơ thể, đặc biệt là giảm áp lực lên cột sống do trọng lượng vùng ngực. Vì vậy, việc lựa chọn nội y phù hợp không nên xem nhẹ.

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại áo ngực với thiết kế khác nhau, mỗi loại lại có ưu nhược điểm riêng. Ví dụ, áo ngực không gọng mang lại cảm giác thoải mái, ít gây hằn ép, phù hợp trong giai đoạn nhạy cảm như kỳ kinh nguyệt hoặc cho con bú. Tuy nhiên, loại này lại có khả năng nâng đỡ kém, nếu mặc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tư thế.

Ngược lại, áo push-up hoặc áo thể thao thường ôm sát và tạo dáng tốt hơn, nhưng nếu mặc liên tục trong thời gian dài có thể gây chèn ép, cản trở lưu thông máu, dẫn đến đau ngực hoặc khó thở. Đặc biệt, với các bạn nữ đang trong độ tuổi phát triển, việc lạm dụng những loại áo quá bó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên.

Để hạn chế rủi ro, chuyên gia khuyến nghị khi chọn áo ngực nên ưu tiên loại có gọng hoặc kết cấu nâng đỡ tốt, phần cúp và hai bên đủ rộng để ôm trọn bầu ngực, tránh tràn ra ngoài. Dây vai nên bản to để giảm áp lực lên cổ và vai, phần đệm không nên quá dày để tránh dồn trọng tâm về phía trước. Ngoài ra, áo nên có ít nhất ba hàng móc cài để dễ điều chỉnh độ ôm.

Bên cạnh việc thay đổi nội y, tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện “hội chứng bắt chéo trên”. Chuyên gia yoga Lê Lạc Hân (Hong Kong, Trung Quốc) gợi ý một động tác đơn giản nhưng hiệu quả là “tư thế châu chấu”.

Đây là động tác nằm sấp, nâng đồng thời tay và chân lên khỏi mặt đất, toàn bộ trọng lượng dồn vào vùng bụng. Khi thực hiện, cơ lưng, cơ mông và cơ hông sẽ được kích hoạt mạnh, giúp tăng cường sức mạnh vùng lưng trên và cải thiện tư thế.

Cách thực hiện khá đơn giản: nằm úp trên thảm, hai tay đặt dọc theo thân, lòng bàn tay úp xuống. Hai chân khép lại, duỗi thẳng. Từ từ nâng chân và thân trên lên bằng lực của lưng và mông, đồng thời nhấc tay khỏi mặt đất. Giữ tư thế trong khoảng 30 giây đến 1 phút, hít thở đều, sau đó hạ xuống từ từ và lặp lại vài lần tùy thể trạng.

Động tác này không chỉ giúp cải thiện tình trạng gù lưng mà còn tăng độ dẻo dai, cân bằng cơ thể và nâng cao khả năng tập trung.