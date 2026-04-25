Muỗi bay vào mắt, người đàn ông suýt mù 1 bên mắt: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều người mắc phải

Câu chuyện xảy ra vào mùa xuân hè, thời điểm côn trùng hoạt động mạnh, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen “dụi mắt cho xong chuyện” của không ít người.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Hồ (tên đã thay đổi), sống tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, trong lúc đi xe điện đã bị một con côn trùng nhỏ bay thẳng vào mắt trái. Nghĩ rằng chỉ là chuyện nhỏ, anh lập tức dùng tay dụi vài cái cho hết cộm rồi tiếp tục di chuyển, không hề đi kiểm tra.

Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, mắt trái của anh bắt đầu mờ dần, cảm giác khó chịu tăng lên rõ rệt. Tình trạng không những không tự khỏi mà còn nặng hơn theo từng ngày, buộc anh phải nhập viện khẩn cấp.

Kết quả kiểm tra khiến nhiều người giật mình: mắt phải của anh vẫn còn thị lực 0,6, nhưng mắt trái chỉ còn 0,04 - gần như mất thị lực.

Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm loét giác mạc do nấm - một dạng nhiễm trùng nguy hiểm hơn nhiều so với viêm do vi khuẩn thông thường. Theo bác sĩ, khi côn trùng bay vào mắt, các phần như chân hoặc gai nhỏ của chúng có thể làm trầy xước lớp biểu mô giác mạc - vốn là “hàng rào bảo vệ” tự nhiên của mắt.

Khi lớp bảo vệ này bị tổn thương, nấm hoặc vi sinh vật mà côn trùng mang theo có thể xâm nhập sâu vào giác mạc. Đáng lo ngại hơn, nấm khi xâm nhập sẽ phát triển theo kiểu “ăn rễ”, lan dần vào các lớp sâu bên trong, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Khác với nhiễm khuẩn, thuốc kháng sinh thông thường hầu như không có tác dụng với nấm. Trong khi đó, thuốc kháng nấm lại khó thấm sâu vào mô giác mạc, khiến quá trình điều trị kéo dài và hiệu quả hạn chế nếu phát hiện muộn. Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn đến thủng giác mạc, thậm chí phải bỏ nhãn cầu.

Bác sĩ Tăng Khánh Diên, Giám đốc Bệnh viện Mắt Ái Nhĩ Hán Khẩu (Vũ Hán, Trung Quốc) cho biết: côn trùng khi bay vào mắt không chỉ gây kích ứng cơ học mà còn có thể mang theo nấm. Khi người bệnh dụi mắt, vô tình tạo thêm tổn thương, mở đường cho tác nhân gây bệnh xâm nhập sâu hơn.

May mắn là trường hợp của anh Hồ được phát hiện và điều trị kịp thời. Sau khoảng một tuần điều trị tích cực, tình trạng viêm đã được kiểm soát và các triệu chứng dần cải thiện. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng viêm giác mạc do nấm thường khởi phát âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ ràng, dễ bị bỏ qua. Khi bệnh tiến triển, việc điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Từ trường hợp này, giới chuyên môn cảnh báo: sai lầm lớn nhất không phải là việc côn trùng bay vào mắt, mà là phản xạ dụi mắt ngay lập tức. Đây là thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro cao.

Trong mùa xuân hè, khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển bằng xe máy, xe đạp điện, người dân nên chủ động bảo vệ mắt bằng kính chắn gió hoặc kính bảo hộ. Nếu chẳng may có dị vật bay vào mắt, cách xử lý đúng là dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để rửa nhẹ nhàng, tránh dùng tay dụi mạnh.

Nếu sau khi xử lý mà vẫn còn cảm giác cộm, đau, đỏ mắt hoặc thị lực giảm, cần đi khám chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt. Việc chậm trễ có thể khiến những tổn thương nhỏ ban đầu tiến triển thành bệnh lý nghiêm trọng.

Các chuyên gia cũng nhắc lại rằng mắt là cơ quan rất nhạy cảm nhưng lại dễ bị chủ quan trong chăm sóc hằng ngày. Những thói quen nhỏ như dụi mắt, đeo kính áp tròng không đúng cách, hoặc bỏ qua các dấu hiệu bất thường ban đầu đều có thể dẫn đến hậu quả lớn.

Một hành động tưởng chừng vô hại, trong hoàn cảnh không phù hợp, có thể trở thành “mồi lửa” cho những biến chứng khó lường. Với mắt, sự cẩn trọng ngay từ đầu vẫn luôn là cách bảo vệ tốt nhất.