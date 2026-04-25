Trong mắt hàng xóm, ông Li (Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc),ˆ là một người đàn ông mẫu mực. Năm nay 52 tuổi, ông có ngoại hình cao lớn và phong độ, nghề nghiệp kỹ sư với thu nhập ổn định, tính cách điềm đạm và rất yêu thương vợ con.

Thế nhưng, khoảng nửa năm trở lại đây, sự yên bình ấy bỗng vỡ tan khi ông Li đột nhiên thay đổi tính cách. Người đàn ông vốn hiền lành bỗng biến thành một con người nóng nảy, đa nghi, dễ kích động và đặc biệt là có triệu chứng như hoang tưởng.

Mọi chuyện bắt đầu từ những lời tra hỏi vô căn cứ mỗi ngày. Ông Li khăng khăng cho rằng người vợ tào khang của mình đang lén lút ngoại tình dù chẳng hề có chi tiết nào đáng để nghi ngờ. Sự đa nghi này không dừng lại ở lời nói mà biến thành những trận lôi đình, những lời lăng mạ cay nghiệt, thậm chí là hành vi bạo lực với các thành viên trong gia đình.

Đáng chú ý, đi kèm với sự thay đổi tính cách là những dấu hiệu thể chất bất thường của ông Li. Dáng đi của ông trở nên xiêu vẹo, không vững, đôi khi lờ đờ như người mất hồn.

Gia đình cố gắng thuyết phục và đưa ông đi chạy chữa khắp nơi. Tại các khoa thần kinh, ông từng bị chẩn đoán là mắc tâm thần phân liệt hoặc bệnh alzheimer do các triệu chứng suy giảm nhận thức và loạn thần quá điển hình. Tuy nhiên, mọi phác đồ điều trị tâm thần thông thường đều không mang lại hiệu quả, cho đến khi ông được đưa đến bệnh viện chuyên khoa để thực hiện những xét nghiệm sâu hơn.

Sự thật ngỡ ngàng từ "vết xước" từ 20 năm trước

Tại đây, các bác sĩ phát hiện ông Li có biểu hiện "đồng tử mũi tên" - một dấu hiệu y khoa đặc trưng khi phản xạ ánh sáng của đồng tử trở nên chậm chạp một cách bất thường. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy sau đó đã đưa ra một con số khiến tất cả phải bàng hoàng: nồng độ kháng thể giang mai cao tới 1:1280.

Lúc này, đối diện với bệnh án, ông Li mới run rẩy nhớ lại một sai lầm trong quá khứ. Hơn 20 năm trước, trong một lần thiếu kiềm chế, ông đã có hành vi tình dục không an toàn ở bên ngoài.

Khi đó, do thấy cơ thể không có biểu hiện gì quá nghiêm trọng, ông đã chủ quan khi thăm khám nhưng không điều trị dứt điểm. Ông không ngờ rằng, xoắn khuẩn treponema pallidum không hề biến mất mà âm thầm ẩn náu, chờ chực suốt hai thập kỷ để tấn công trực diện vào hệ thần kinh trung ương.

Các chuyên gia xác định ông Li mắc giang mai thần kinh giai đoạn cuối, hay còn gọi là chứng mất trí nhớ liệt. Đây là một tình trạng nhiễm trùng hệ thần kinh cực kỳ nghiêm trọng. Căn bệnh này do sự ủ bệnh lâu dài của vi khuẩn gây ra, dẫn đến viêm màng não mãn tính và suy giảm nhận thức tiến triển.

Lời cảnh báo về giang mai thần kinh ai cũng cần phải biết!

Khác với bệnh Alzheimer thông thường, loại mất trí nhớ do giang mai thần kinh có tính chất truyền nhiễm và có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, điều đáng sợ nằm ở chỗ thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 10 - 30 năm. Trong suốt thời gian đó, vi khuẩn âm thầm phá hủy não bộ, khiến người bệnh thay đổi hoàn toàn về nhân cách và hành vi.

Các bác sĩ cảnh báo rằng căn bệnh này thường bộc phát mạnh mẽ nhất ở độ tuổi từ 40 đến 60. Do triệu chứng ban đầu thường là các rối loạn tâm thần nhẹ, người bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm, dẫn đến việc trì hoãn điều trị. Một khi các tổn thương thần kinh đã trở nên nghiêm trọng và không thể phục hồi, việc cứu vãn chức năng não bộ là cực kỳ khó khăn.

Đừng chủ quan khi ai đó bỗng nhiên thay đổi tích cách!

Câu chuyện của ông Li là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng. Đừng bao giờ xem nhẹ các dấu hiệu của giang mai và nên điều trị sớm, dứt điểm. Đừng vì chủ quan, xấu hổ hay thiếu kiến thức mà phải chịu kết cục "hối không kịp" về sau.

Nếu người thân (đặc biệt là nam giới trung niên) bỗng nhiên thay đổi tính cách đột ngột, hay cáu gắt, hoang tưởng hoặc suy giảm trí nhớ nhanh chóng, đừng chỉ nghĩ đó là bệnh tuổi già hay vấn đề tâm lý. Hãy thăm khám sớm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để loại trừ các bệnh lý, nhất là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bởi ngoài giang mai thần kinh, tình trạng thay đổi tính cách đột ngột có thể do các khối u não chèn ép thùy trán hoặc bệnh alzheimer khởi phát sớm gây rối loạn hành vi. Ngoài ra, các rối loạn nội tiết nghiêm trọng như cường giáp hoặc các bệnh lý thoái hóa thần kinh khác cũng khiến bệnh nhân trở nên nóng nảy, hoang tưởng hoặc trầm cảm khác thường. Những thay đổi này thường là tín hiệu cảnh báo tổn thương thực thể trong não bộ cần được thăm khám chuyên khoa ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: CTWANT, Weibo, China News