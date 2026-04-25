Đệ nhất thiên kim xứ Đài Quan Dĩnh từng chạm mốc 70kg: Đây là 4 chiêu giúp cô lấy lại đường cong "vạn người mê"

Khi nhắc đến những "bà mẹ bỉm sữa" nóng bỏng nhất Đài Loan (Trung Quốc), Quan Dĩnh chắc chắn là cái tên không thể thiếu! Xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella năm nay, cô khiến dân tình "loạn nhịp" với bộ cánh khoét sâu, hở lưng trần đầy quyến rũ. Nhìn vóc dáng này, ít ai ngờ cô từng nặng tới 70kg.

Quan Dĩnh không ngần ngại chia sẻ hành trình giảm cân của mình: từ việc xây dựng tâm lý, kiểm soát ăn uống đến điều chỉnh thói quen vận động. Thay vì ăn kiêng cực đoan, cô chọn "phương pháp thông minh" để đưa cơ thể trở lại thời kỳ đỉnh cao. Dưới đây là 4 bí quyết cực kỳ đáng học hỏi.

Tìm động lực giảm cân thực tế

Quan Dĩnh nhấn mạnh bước đầu tiên không phải là nhịn ăn mà là "thiết lập tâm lý".

Kích thích thị giác: Cô dán những bức ảnh lúc mình gầy nhất cạnh gương để mỗi khi rửa mặt hay đánh răng đều có thể nhìn thấy, tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu.

Áp lực tích cực: Cô đặt ra một quy tắc khá "gắt": Không mua quần áo mới, buộc bản thân phải mặc vừa những bộ đồ size nhỏ nhất trước đây. Việc đặt ra mục tiêu cụ thể và có chút áp lực giúp cô kiên trì hơn, biến giảm cân thành một kế hoạch hành động thực thụ thay vì chỉ là khẩu hiệu suông.

Áp dụng nhịn ăn gián đoạn 20/4

Cô áp dụng công thức nhịn ăn 20/4 (ăn trong 4 giờ và nhịn trong 20 giờ còn lại).

Cơ chế: Việc dồn thời gian ăn vào một khung giờ ngắn giúp cơ thể có đủ thời gian để bước vào trạng thái đốt cháy mỡ thừa.

Ưu điểm: Phương pháp này dễ duy trì lâu dài hơn là nhịn ăn hoàn toàn, giúp ổn định đường huyết và tránh tình trạng tăng cân trở lại (yoyo). Cô khuyên mọi người nên điều chỉnh thời gian từ từ để tìm ra nhịp độ phù hợp nhất với cơ thể mình.

Chế độ ăn giàu Protein

Protein giúp tăng cảm giác no lâu và duy trì khối lượng cơ bắp, tránh tình trạng da bị chảy xệ sau khi sụt cân. Với nguyên tắc "Protein là ưu tiên", cô không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột mà chọn cách phối hợp cân bằng. Đây là cách ăn rất thân thiện với những người bận rộn hoặc thường xuyên phải đi ăn ngoài.

Chi tiết thực đơn "Ưu tiên Protein":

Quan Dĩnh không bỏ hoàn toàn tinh bột (Carbs) nhưng cô kiểm soát chúng rất chặt chẽ. Một ngày bình thường trong khung giờ 4 tiếng (của chế độ 20/4) sẽ trông như sau:

Món chính: Ức gà áp chảo, cá hồi nướng hoặc thăn bò (beef tenderloin) để đảm bảo lượng đạm cao.

Rau củ: Cô ăn rất nhiều rau lá xanh đậm và các loại quả mọng (việt quất, dâu tây) để bổ sung chất chống oxy hóa cho da.

Tinh bột tốt: Nếu ăn tinh bột, cô sẽ chọn khoai lang hoặc gạo lứt thay vì cơm trắng hay bánh mì.

Đồ uống: Cô nói "không" với nước ngọt có ga và trà sữa. Thay vào đó là nước lọc hoặc cà phê đen không đường để thúc đẩy trao đổi chất.

Cách Quan Dĩnh vượt qua cơn đói khi nhịn 20 tiếng

Để duy trì được chế độ 20/4 (chỉ ăn từ 12h trưa đến 4h chiều hoặc 2h chiều đến 6h chiều), cô có những mẹo nhỏ:

Uống nước liên tục: Khi cảm thấy đói vào buổi tối, cô sẽ uống nước ấm hoặc trà thảo mộc không calo để làm đầy dạ dày.

Ngủ sớm: Đây là cách tốt nhất để tránh ăn đêm và giúp cơ thể phục hồi, tái tạo da.

Vận động theo lối sống và tập tạ (Weight Training)

Triết lý vận động của Quan Dĩnh rất đơn giản: "Chỉ có bài tập tập được lâu dài mới có hiệu quả".

Vận động đời thường: Cô chọn nhảy múa, yoga và bơi lội – những bộ môn có thể lồng ghép vào cuộc sống thay vì ép mình vào phòng gym với cường độ cao. Khi căng thẳng, vận động chính là cách để cô giải tỏa cảm xúc.

Tập tạ để tăng trao đổi chất: Khi bước vào giai đoạn trao đổi chất chậm lại, cô bổ sung các bài tập tạ để duy trì đường nét cơ thể. Quan Dĩnh thẳng thắn chia sẻ rằng hiện tại nếu không vận động sẽ rất dễ béo, vì vậy việc tăng khối lượng cơ là chìa khóa để nâng cao mức trao đổi chất cơ bản.

Lời khuyên từ Quan Dĩnh: Đừng chỉ chạy theo những con số trên bàn cân, cơ bắp mới là yếu tố quyết định để duy trì vóc dáng ổn định và không bị tái béo.