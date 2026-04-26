Người đàn ông 42 tuổi tử vong sau khi uống loại nước "vạn người mê" theo cách "lạ đời"

Thời gian gần đây, cộng đồng chia sẻ nhiều về trường hợp một người đàn ông 42 tuổi mắc ung thư, tử vong sau khi tự ý rời bỏ điều trị tại bệnh viện để áp dụng các phương pháp được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có uống chanh liều cao và phơi nắng kéo dài.



Theo thông tin được chia sẻ trong các nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, sau khi được chẩn đoán, người đàn ông này không tiếp tục điều trị y khoa mà lựa chọn về nhà. Ông vào các hội nhóm "chữa lành", chanh liều cao và thực hiện chế độ được gọi là "thải độc tự nhiên", bao gồm uống lượng lớn nước chanh mỗi ngày (1 kg quả) kết hợp phơi nắng.

Người đàn ông 42 tuổi tử vong sau khi uống chanh liều cao. Ảnh minh họa.

Được biết, người này dù được người thân khuyên nhủ nhưng không nghe mà vẫn kiên trì với phương pháp trên. Một ngày trước khi qua đời, ông vẫn thông báo đang tiếp tục phơi nắng theo hướng dẫn và tử vong vào sáng hôm sau.

Câu chuyện trở thành lời cảnh báo về những phương pháp điều trị ung thư không có cơ sở khoa học nhưng lại được chia sẻ dưới dạng "kinh nghiệm cá nhân" hoặc "mẹo chữa bệnh tự nhiên".

Trao đổi với Vietnamnet, bác sĩ Nguyễn Duy Anh - nguyên bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cũng khẳng định hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy chanh hay các phương pháp "thải độc tự nhiên" có thể điều trị ung thư. Đây là nhóm bệnh phức tạp, cần được điều trị theo phác đồ chuẩn, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc các liệu pháp hiện đại tùy từng loại và giai đoạn bệnh.

Những tác hại không ngờ khi uống quá nhiều nước chanh

- Dễ hỏng men răng: Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, một cốc nước chanh mỗi ngày có thể không gây hại nhưng nếu uống quá nhiều thì lại có thể tàn phá men răng rất lớn. Nguyên nhân là do chanh có tính acid cao, nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ làm xói mòn men răng. Nếu bạn không hình dung được quá trình men răng bị xói mòn như thế nào thì hãy tưởng tượng răng của bạn chuyển từ trắng sang màu vàng và cảm giác thô khi lưỡi chạm vào. Ngoài ra, chanh cũng là thủ phạm gây nên tình trạng sâu răng do làm gia tăng cường độ tiếp xúc của acid với răng. Tuy nhiên, bạn không phải từ bỏ hoàn toàn món nước chanh yêu thích nhưng khi uống nên sử dụng ống hút để cắt giảm sự tiếp xúc với acid trên răng.

Người đàn ông 54 tuổi tử vong vì ăn món "lạ đời" liền 3 tuần ĐỌC NGAY

- Không tốt cho dạ dày: Trong khi nước chanh chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe thì việc sử dụng quá nhiều lại có tác dụng ngược khi làm cho bệnh loét dạ dày nặng hơn và khởi phát trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Đặc biệt có thể gây tình trạng loét dạ dày xuất hiện có thể do lượng acid dư thừa trong bụng. Do đó, khi tiêu thụ nhiều chanh sẽ càng làm cho dạ dày dư thừa acid gây ra vết loét vào lớp lót bên trong của dạ dày, tá tràng ở mức độ nhẹ hoặc nặng.

- Loét miệng: Uống quá nhiều nước chanh có thể gây hại nhiều hơn cho miệng do nó không chỉ làm giảm men răng, gây sâu răng mà còn có khả năng làm trầm trọng thêm các vết loét miệng.

- Gây đau nửa đầu: Đã có nghiên cứu tại Mỹ cho rằng có mối liên quan giữa chứng đau nửa đầu với loại trái cây có múi do chúng có chứa chất phenylethylamine. BS. Rebecca Traub, một nhà thần kinh học người Mỹ, cũng cho biết trái chanh được các bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân không nên dùng do có thể kích hoạt đau nửa đầu.

Minh Hoa (t/h)