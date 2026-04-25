Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu? Chuyên gia dinh dưỡng: Đừng mắc 3 sai lầm!

Trong bữa cơm gia đình, việc nấu dư một chút cơm là chuyện thường tình, tiếc của mà chẳng nỡ bỏ đi. Cũng có nhiều người thích nấu nhiều cơm rồi tích trữ cơm nguội trong tủ lạnh, sau này hâm nóng lại sẽ nhanh và tiện hơn. Tuy nhiên, nếu bảo quản cơm nguội không đúng cách, món này sẽ sớm trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho vi khuẩn sinh sôi, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng thì không phải ai cũng biết!

Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia an toàn thực phẩm, thời gian lý tưởng để giữ cơm nguội trong ngăn mát tủ lạnh là tối đa 24 giờ. Mặc dù nhiệt độ thấp (từ 4 đến 5 độ C) có thể kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật, nhưng tủ lạnh không phải là môi trường vô trùng tuyệt đối. Sau mốc thời gian này, chất lượng hạt cơm bắt đầu xuống cấp rõ rệt, cơm trở nên khô cứng, mất đi vị ngọt và các vitamin thiết yếu.

Đặc biệt, chuyên gia dinh dưỡng Tsai Zhengliang (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng nếu để cơm nguội quá 2 ngày trong tủ lạnh, nguy cơ phát triển nấm mốc và vi khuẩn gây bệnh sẽ tăng vọt, tiềm ẩn những hệ lụy lâu dài cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng nếu bắt buộc trong thời hạn 3 ngày tại tủ mát, khi cơm không có dấu hiệu lạ và phải kiểm tra thật kỹ, hâm nóng đúng cách.

Nếu bạn có ý định lưu trữ lâu hơn, hãy cân nhắc sử dụng ngăn đá với thời hạn tối đa 2 tuần. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi vẫn là: cơm càng để lâu càng mất chất và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

3 sai lầm nghiêm trọng khi bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh

Tưởng là việc đơn giản nhưng ngay cả khi không tính đến yếu tố thời gian, vẫn có rất nhiều gia đình đang tự "rước hoạ vào thân" vì mắc 3 sai lầm khi bảo quản cơm nguội dưới đây:

Để cơm nguội quá lâu ở nhiệt độ phòng

Sai lầm đầu tiên mà rất nhiều người mắc phải chính là để cơm nguội quá lâu ở nhiệt độ phòng trước khi đưa vào tủ lạnh. Nhiều gia đình có thói quen để nồi cơm trên bàn ăn suốt nhiều giờ đồng hồ, chờ đến khi dọn dẹp xong xuôi mới mang đi cất.

Tsai Zhengliang cho biết, trong môi trường nóng ẩm, vi khuẩn Bacillus cereus có thể sinh bào tử chịu nhiệt và giải phóng độc tố chỉ sau 2 giờ tiếp xúc với không khí. Một khi độc tố đã hình thành, ngay cả khi bạn hâm nóng lại thật kỹ, nguy cơ ngộ độc vẫn hiện hữu.

Cất cơm vào tủ lạnh khi còn nóng, không đậy nắp kỹ

Sai lầm thứ hai nằm ở việc cất cơm khi còn quá nóng hoặc không đậy nắp kín. Khi bạn vội vàng cho hộp cơm đang bốc hơi vào tủ lạnh, hơi nước sẽ tích tụ bên trong nắp hộp, nhỏ xuống làm cơm bị bết dính và nhanh ôi thiu.

Ngược lại, việc bảo quản cơm nguội mà không có nắp đậy sẽ khiến hạt cơm bị mất nước, trở nên khô khốc và dễ hấp thụ mùi từ các loại thực phẩm tươi sống xung quanh, tạo điều kiện cho vi khuẩn E. coli hay tụ cầu vàng xâm nhập.

Hâm nóng sai cách sau khi lấy cơm nguội từ tủ lạnh

Sai lầm thứ ba là hâm nóng cơm nguội không đủ nhiệt hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần. Bác sĩ Tsai Zhengliang cảnh báo, việc quay lò vi sóng qua loa khiến hạt cơm không đạt được nhiệt độ tiêu diệt vi khuẩn (tối thiểu 75 độ C), tạo kẽ hở cho các mầm bệnh tấn công cơ thể.

Đáng lo ngại hơn, thói quen hâm lại một phần cơm nhiều lần chính là con đường ngắn nhất dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Mỗi lần thay đổi nhiệt độ, cấu trúc tinh bột lại biến đổi và vi khuẩn lại có cơ hội bùng phát mạnh mẽ hơn.

Bí quyết để tận dụng cơm nguội một cách thông thái

Để đảm bảo an toàn, ngay sau khi kết thúc bữa ăn, bạn nên tản mỏng phần cơm thừa cho nguội nhanh rồi cho vào hộp kín và cất ngay vào tủ lạnh. Khi cần sử dụng, hãy đảm bảo hâm nóng đều toàn bộ phần cơm. Tuân thủ thời gian bảo quan cơm nguội an toàn trong tủ lạnh và đặc biệt là không dùng nữa dù chưa đến "hạn" nếu cơm có dấu hiện sau:

- Cơm có mùi lạ, vị chua hoặc mốc.

- Hạt cơm dính nhớt hoặc chuyển màu.

- Cơm bị khô cứng hoặc sượng đá.

- Cơm bị rỉ nước hoặc bở nát dưới đáy hộp.

- Cơm ám mùi thực phẩm khác.

- Có cảm giác tê đầu lưỡi hoặc vị chát khi nếm thử (không nuốt).

(TH)