Suy thận tăng mạnh: Cảnh báo 10 thói quen tưởng vô hại nhưng đang phá hủy thận mỗi ngày

Thận là một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò lọc máu, loại bỏ độc tố và duy trì cân bằng nước - điện giải. Tuy nhiên, không giống như tim hay phổi, các dấu hiệu tổn thương thận thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Chính vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Dưới đây là 10 thói quen phổ biến có thể đang “bào mòn” thận của bạn từng ngày:

1. Không uống đủ nước

Nước đóng vai trò như “chất tẩy rửa tự nhiên” của cơ thể. Khi bạn uống không đủ nước, quá trình lọc và đào thải chất độc của thận bị gián đoạn. Lâu dần, các chất cặn bã tích tụ dễ hình thành sỏi thận hoặc gây suy giảm chức năng lọc. Đáng chú ý, nhiều người chỉ uống nước khi khát nhưng đó là lúc cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Việc duy trì thói quen uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ thận.

2. Lạm dụng đồ uống có ga

Các loại nước ngọt có ga chứa hàm lượng đường và phospho cao. Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ gây tăng cân, tiểu đường mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Một số nghiên cứu cho thấy, những người uống từ 2 lon nước ngọt mỗi ngày trở lên có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao hơn đáng kể so với người bình thường.

3. Uống quá nhiều rượu bia

Thận phải làm việc liên tục để loại bỏ độc tố từ rượu bia. Khi lượng tiêu thụ vượt quá ngưỡng cho phép, cơ quan này bị “quá tải”, dẫn đến tổn thương lâu dài. Ngoài ra, rượu bia còn gây mất nước, khiến thận càng phải hoạt động vất vả hơn. Đây là lý do những người uống nhiều rượu bia thường có nguy cơ mắc bệnh thận cao gấp đôi.

4. Nhịn tiểu thường xuyên

Việc nhịn tiểu không chỉ gây khó chịu mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong đường tiết niệu. Khi nước tiểu bị giữ lại quá lâu, áp lực trong bàng quang tăng lên, có thể ảnh hưởng ngược đến thận. Về lâu dài, thói quen này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương thận.

5. Lạm dụng thuốc giảm đau

Nhiều người có thói quen tự ý dùng thuốc giảm đau khi đau đầu, đau cơ mà không biết rằng việc lạm dụng các loại thuốc như aspirin có thể gây tổn thương thận. Những loại thuốc này nếu dùng kéo dài hoặc quá liều sẽ làm giảm lưu lượng máu đến thận, từ đó ảnh hưởng đến chức năng lọc.

6. Ngồi quá lâu, ít vận động

Lối sống văn phòng khiến nhiều người phải ngồi hàng giờ liền. Tuy nhiên, việc ít vận động không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn liên quan đến sức khỏe thận. Một số nghiên cứu cho thấy, người ngồi quá lâu có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn tới 20%. Việc đứng dậy vận động nhẹ sau mỗi 1-2 giờ là điều cần thiết.

7. Ăn quá mặn

Muối là gia vị quen thuộc, nhưng tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây tăng huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận. Thói quen ăn mặn lâu ngày khiến thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng natri dư thừa. Giảm muối, thay thế bằng các loại gia vị tự nhiên là cách bảo vệ thận hiệu quả.

8. Thức khuya, ngủ không đủ giấc

Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của thận. Khi bạn ngủ không đủ giấc hoặc ngủ thất thường, nhịp sinh học bị rối loạn, từ đó ảnh hưởng đến quá trình lọc máu. Về lâu dài, điều này có thể làm suy giảm chức năng thận.

9. Tập luyện quá sức

Tập thể dục là tốt, nhưng tập quá mức lại phản tác dụng. Khi cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng (tình trạng tiêu cơ vân), các chất độc từ cơ có thể đi vào máu và gây áp lực lớn lên thận. Trong những trường hợp nặng, điều này có thể dẫn đến suy thận cấp.

10. Xem nhẹ các bệnh “vặt”

Nhiều người có xu hướng bỏ qua các bệnh nhẹ như cảm lạnh, viêm họng hay cúm. Tuy nhiên, nếu không được điều trị dứt điểm, các phản ứng miễn dịch kéo dài có thể gây viêm cầu thận. Đây là một trong những nguyên nhân âm thầm nhưng nguy hiểm dẫn đến suy thận.

Đừng chờ đến khi thận “lên tiếng” mới bắt đầu quan tâm

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng, mỗi người nên chủ động điều chỉnh lối sống: uống đủ nước, ăn nhạt, ngủ đúng giờ, hạn chế rượu bia và duy trì vận động. Những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận trong tương lai.

Suy cho cùng, thận không “đòi hỏi” quá nhiều,chỉ cần bạn quan tâm sớm hơn một chút, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Theo The Paper