Bé gái 6 tuổi chảy máu vùng kín suốt 4 năm, đi khám mới phát hiện thứ “không ai ngờ” bên trong

Câu chuyện của bé gái (tên đã được thay đổi) khiến nhiều bác sĩ cũng bất ngờ. Trong suốt 4 năm, đứa trẻ liên tục gặp tình trạng chảy máu âm đạo, kèm theo khó chịu vùng kín. Gia đình đã đưa đi khám ở nhiều nơi, nhưng đều được chẩn đoán là nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm âm hộ. Thuốc dùng không ít, nhưng bệnh cứ tái đi tái lại, không dứt điểm.

Chỉ đến khi được khám kỹ tại Khoa Nội tiết - Di truyền - Chuyển hóa của Bệnh viện Nhi Hà Nam (Trung Quốc), bác sĩ trưởng khoa Vương Lăng Phi mới đặt nghi vấn khác. Sau khi khai thác bệnh sử chi tiết, bác sĩ chỉ định nội soi âm đạo cho bé. Kết quả khiến cả gia đình sững sờ: bên trong âm đạo của bé có một… chiếc lốp đồ chơi nhỏ đã bị đen lại.

Chính dị vật nhỏ này đã nằm “im lặng” suốt nhiều năm, liên tục cọ xát vào niêm mạc, gây viêm nhiễm kéo dài và chảy máu tái phát. Sau khi được lấy ra, các triệu chứng của bé nhanh chóng biến mất, chấm dứt chuỗi ngày điều trị dai dẳng mà không rõ nguyên nhân.

Theo bà Vệ Hải Yến, Trưởng Khoa Nội tiết - Di truyền - Chuyển hóa của bệnh viện, chỉ trong vòng 5 năm, đơn vị này đã tiếp nhận tới 245 trường hợp trẻ có dị vật trong âm đạo. Các dị vật rất đa dạng: từ đồ chơi nhỏ, mảnh giấy cho đến những vật nguy hiểm hơn như pin.

Một câu hỏi khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là: vì sao dị vật có thể tồn tại lâu như vậy trong cơ thể mà không được phát hiện sớm?

Các bác sĩ cho biết, trẻ nhỏ, đặc biệt ở độ tuổi mẫu giáo, có xu hướng tò mò mạnh mẽ với cơ thể mình. Trẻ thích khám phá các “lỗ tự nhiên” như tai, mũi, rốn, thậm chí cả vùng kín. Khi vô tình đưa vật lạ vào, trẻ có thể chưa thấy đau ngay, hoặc không biết diễn đạt. Một số trường hợp vì sợ bị mắng nên không dám nói với người lớn.

Chính vì vậy, dị vật có thể “ẩn náu” trong cơ thể thời gian dài, chỉ đến khi gây ra các biểu hiện rõ rệt như viêm nhiễm, chảy máu, đau hoặc mùi hôi thì mới được phát hiện.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ có những dấu hiệu sau và điều trị thông thường không hiệu quả, phụ huynh cần nghĩ đến khả năng có dị vật:

Trẻ gái chưa dậy thì nhưng bị chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân Dịch tiết âm đạo nhiều, có mùi hôi Ngứa, đau vùng kín tái diễn nhiều lần Khó chịu khi đi tiểu, quấy khóc bất thường

Đặc biệt, cha mẹ không nên tự ý xử lý tại nhà bằng tăm bông, nhíp hoặc các dụng cụ khác, vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn và làm tổn thương niêm mạc. Cách an toàn nhất là đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý đúng cách.

Trường hợp này một lần nữa cho thấy, những dấu hiệu tưởng chừng “viêm nhiễm thông thường” ở trẻ nhỏ đôi khi lại ẩn chứa nguyên nhân rất khác. Việc quan sát kỹ và đưa trẻ đi khám sớm khi có bất thường là điều không nên bỏ qua.