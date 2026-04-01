Sinh 3 con mà dáng còn nuột hơn siêu mẫu: Thị hậu TVB Hồ Hạnh Nhi U50 vẫn giảm ngoạn mục từ 76kg xuống 55kg nhờ chế độ ăn này!

Ở tuổi 46, Thị hậu TVB Hồ Hạnh Nhi khiến công chúng ngỡ ngàng khi vẫn duy trì được vóc dáng nóng bỏng dù đã trải qua 3 lần sinh nở kể từ khi kết hôn vào năm 2015. Trong bộ ảnh bìa tạp chí gần đây, cô khoe khéo vòng bụng phẳng lì, săn chắc và đường nét cơ thể sắc sảo. Thật khó tin đây là vóc dáng của một "bà mẹ 3 con"!

Thực tế, bí quyết của cô nằm ở sự tự giác kỷ luật suốt nhiều năm, kết hợp nhịp nhàng giữa: Vận động, chăm sóc bên ngoài và điều dưỡng bên trong.

Bí quyết 1: Tập luyện đều đặn để duy trì đường cong và trao đổi chất

Hồ Hạnh Nhi luôn duy trì thói quen vận động bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Cô tập trung vào các bài tập Cardio (Cardiovascular) như: Đạp xe thể hình; Tập với máy trượt tuyết (Elliptical); Yoga để duy trì sự dẻo dai.

Trong giai đoạn cần giảm cân chuyên sâu, cô sẽ bổ sung nhảy dây hoặc đi bộ nhanh ít nhất 30 phút mỗi ngày. Cô luôn đảm bảo nhịp tim duy trì ở mức trên 120 nhịp/phút để tối ưu hóa hiệu quả đốt cháy mỡ thừa. Thói quen này không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn giúp sắc diện tươi tắn hơn.

Bí quyết 2: "Dùng dầu dưỡng da" kết hợp massage để có làn da căng mọng

Khi nói đến chăm sóc da, Myolie Wu tập trung vào độ săn chắc và dưỡng ẩm, điều rất quan trọng đối với làn da trưởng thành. Cô đã nhiều lần chia sẻ phương pháp "chăm sóc da bằng dầu" của mình, sử dụng các loại dầu dưỡng da kết hợp với các động tác massage nâng cơ đơn giản hoặc kỹ thuật gua sha để tăng cường độ ẩm đồng thời giúp thư giãn khuôn mặt.

Bí quyết của loại hình chăm sóc da này là "nhẹ nhàng và kiên trì", giúp da mềm mại và rạng rỡ, đồng thời giúp lớp trang điểm bám tốt hơn, mang lại vẻ ngoài tự nhiên và tươi tắn cho làn da.

Bí quyết 3: Điều dưỡng bên trong từ chế độ ăn uống

Bên cạnh việc chăm sóc da bên ngoài, cô ấy cũng rất chú trọng đến chế độ ăn uống và dinh dưỡng hàng ngày. Dù ở nhà hay khi quay phim, cô ấy hầu như ngày nào cũng uống canh bổ dưỡng và bổ sung vào chế độ ăn uống của mình các loại trái cây giàu vitamin C và vitamin E, như anh đào, nho và táo, để giúp duy trì các chức năng của cơ thể và sức khỏe tổng thể.

Hồ Hạnh Nhi cũng đề cập rằng đôi khi rất khó để có đủ chất dinh dưỡng cần thiết chỉ thông qua chế độ ăn uống, vì vậy cô ấy sẽ bổ sung các thực phẩm chức năng một cách hợp lý như một phần dinh dưỡng hàng ngày để giữ cho cơ thể hoạt động ổn định.

Hành trình từ 76kg xuống 55kg: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Ăn và Tập

Ít ai quên được Hồ Hạnh Nhi từng chấp nhận tăng 18kg để vào vai trong phim Trên Cả Tình Yêu, khiến cân nặng chạm mốc 76kg. Sau đó, cô đã giảm thành công xuống 55kg thậm chí còn thon gọn hơn trước.

Công thức giảm 21kg của cô bao gồm:

Chế độ ăn: Lấy protein cao và thanh đạm làm cốt lõi. Cô ưu tiên cá hấp, trứng luộc, kết hợp nhiều rau xanh và một lượng trái cây vừa phải. Cắt giảm hoàn toàn đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn.

Vận động: Duy trì tập Cardio đều đặn để tăng khối lượng cơ bắp và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Lời kết: Nhờ sự kiên trì bền bỉ, Hồ Hạnh Nhi không chỉ quản lý tốt cân nặng mà còn sở hữu một cơ thể săn chắc, đầy sức sống, xứng danh là hình mẫu của phái đẹp hiện đại.