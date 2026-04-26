5 nhóm người dễ đột quỵ nhất khi nắng nóng và cảnh báo từ bác sĩ

Những ngày nhiệt độ tăng cao không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến cố nguy hiểm. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, khi thân nhiệt vượt ngưỡng khoảng 40 độ C, cơ thể có thể rơi vào trạng thái sốc nhiệt, kéo theo rối loạn hoạt động của não, tim và nhiều cơ quan khác.

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ cảnh báo năm nhóm người cần đặc biệt thận trọng trong mùa nóng vì nguy cơ đột quỵ tăng cao.

Năm nhóm người dễ đột quỵ khi nắng nóng

Nhóm thứ nhất là người cao tuổi. Ở độ tuổi này, khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm, mạch máu kém đàn hồi, tim hoạt động yếu hơn. Đáng chú ý, cảm giác khát không còn nhạy, khiến nhiều người rơi vào tình trạng mất nước mà không nhận ra. Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, những yếu tố này cộng hưởng, dễ dẫn đến tụt hoặc tăng huyết áp đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Nhóm thứ hai là trẻ nhỏ. Trẻ có diện tích bề mặt cơ thể lớn so với cân nặng nên hấp thu nhiệt nhanh hơn người trưởng thành, trong khi hệ thống tiết mồ hôi chưa hoàn thiện. Điều này khiến cơ thể trẻ dễ bị quá tải nhiệt, đặc biệt khi ở môi trường oi bức, kín gió. Nếu không được làm mát và bù nước kịp thời, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiệt.

Các nhóm tiếp theo là người có bệnh mạn tính hoặc từng bị đột quỵ. Những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận, rối loạn mỡ máu hay béo phì vốn đã có hệ tuần hoàn và chuyển hóa kém ổn định. Việc dùng các thuốc như lợi tiểu hoặc hạ áp càng khiến cơ thể dễ mất nước. Trong điều kiện nắng nóng, nguy cơ hình thành cục máu đông, rối loạn huyết áp hoặc tái phát đột quỵ tăng lên rõ rệt.

Bác sĩ cho biết sốc nhiệt không chỉ đơn thuần là cảm giác say nắng. Khi xảy ra, trung tâm điều hòa thân nhiệt bị rối loạn, cơ thể không còn khả năng tự làm mát. Người bệnh có thể xuất hiện da nóng rực, ít hoặc không ra mồ hôi, lơ mơ, rối loạn ý thức, thậm chí co giật, hôn mê. Nếu không được xử trí kịp thời, tổn thương có thể lan rộng đến não, tim, gan và thận, dẫn đến đột quỵ hoặc tử vong trong thời gian ngắn.

Môi trường đô thị càng làm tình trạng này nghiêm trọng hơn. Bê tông, mặt đường, mái tôn hấp thụ nhiệt suốt cả ngày và tiếp tục tỏa nhiệt vào buổi chiều tối, khiến không khí nóng kéo dài. Cùng với đó, ô nhiễm và khói bụi làm tăng gánh nặng cho hệ hô hấp và tim mạch.

Để phòng tránh, việc quan trọng nhất là duy trì đủ nước cho cơ thể. Người trưởng thành nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tăng thêm khi hoạt động ngoài trời. Nên ưu tiên nước lọc, nước dừa hoặc nước trái cây ít đường, đồng thời hạn chế đồ uống có cồn, cà phê và nước ngọt có gas.

Chế độ ăn cần tăng cường rau xanh, trái cây tươi, cá và các loại hạt, giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Đồng thời, nên hạn chế thực phẩm nhiều muối, đường và chất béo.

Trong sinh hoạt, cần tránh ra ngoài từ 10h đến 16h. Nếu buộc phải làm việc dưới nắng, nên chia nhỏ thời gian, nghỉ ở nơi râm mát và uống nước đều đặn. Khi ra đường, cần che chắn bằng mũ rộng vành, kính râm, quần áo sáng màu, thoáng mát.

Ở trong nhà, nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức 26-28 độ C, tránh chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài. Sau khi đi nắng về, cần nghỉ ngơi 15-20 phút rồi mới tắm, tránh tắm nước lạnh đột ngột.

Các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, nói khó, méo miệng, yếu liệt tay chân hoặc rối loạn ý thức là cảnh báo nguy hiểm của đột quỵ hoặc sốc nhiệt . Khi xuất hiện, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời.