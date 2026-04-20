Lời khuyên của dược sĩ da liễu đến ai đang chọn kem chống nắng vào mùa hè 2026

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, năm nay, nắng nóng sẽ đến sớm hơn khoảng 10-15 ngày so với quy luật thông thường. Đó chính là tín hiệu rõ rệt báo hiệu một mùa hè nắng nóng gay gắt. Và kem chống nắng, thứ không thể thiếu suốt 4 mùa, đặc biệt vào mùa hè lại “nóng” trở lại.

Dù vậy, không phải ai cũng biết chọn cho mình 1 tuýp kem chống nắng phù hợp. DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, nhiều người dùng hiện nay khi mua kem chống nắng thường vẫn chỉ quan tâm đến chỉ số SPF.

"SPF (Sun Protect Factor) là chỉ số đo lường khả năng chống lại tia UVB được dùng trong kem chống nắng. Tia UVB có bước sóng 290nm đến 320nm có khả năng gây bỏng cháy và sạm da. Chỉ số SPF từ 15 đến 100, chỉ số càng cao đồng nghĩa với khả năng bảo vệ da cũng tăng theo.

1 SPF có thể bảo vệ da trước tia UV trong khoảng 10 phút. Như vậy, SPF 15 bảo vệ da trong 150 phút. SPF 50 bảo vệ da trong 500 phút. Tuy nhiên, đây chỉ là con số trên lý thuyết. Thực tế còn yếu tố môi trường, cường độ ánh sáng, mồ hôi... khiến thời gian bảo vệ giảm đi. Chúng ta cần bôi kem chống nắng sớm hơn", DS Khuê Vũ nói.

Chuyên gia nhận định, ví dụ như bạn tiếp xúc với ánh nắng liên tục thì nên bôi lại kem chống nắng sau khoảng 2 giờ.

Một số chỉ số SPF và ý nghĩa của chúng bạn nên biết:

- SPF 15: Khả năng chống tia UVB lên tới 93%.

- SPF 30: Khả năng chống tia UVB lên tới 97%.

- SPF 50: Khả năng chống tia UVB lên tới 98%.

- SPF 100: Khả năng chống tia UVB lên tới 99%.

Thế nhưng nếu chỉ quan tâm mỗi chỉ số SPF để lựa chọn kem chống nắng thì chưa đủ. Muốn làn da được bảo vệ toàn diện, công cuộc chống lão hóa, bảo tồn collagen trước ánh nắng mặt trời tốt nhất, bạn cần chú ý thêm 2 chỉ số khác nữa.

Ngoài chỉ số SPF, dược sĩ da liễu khuyên bất cứ ai mua kem chống nắng nên chú ý 2 chỉ số

1. Chỉ số PA

Chuyên gia nhận định, nếu như SPF là chỉ số chống tia UVB thì PA là chỉ số đo lường khả năng chống tia UVA.

"UVA có bước sóng từ 320nm đến 400nm. Nó có thể xuyên tới lớp trung bì của da, làm tổn thương collagen và elastin. Từ đó gây ra nếp nhăn, nám, tàn nhang, lão hóa... Đặc biệt, dù trời nắng hay mưa, tia UVA đều xuất hiện. Chúng có thể đâm xuyên qua cửa kính nên khi trời mưa hoặc ở trong nhà, gần cửa kính, mọi người vẫn nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da", DS Khuê Vũ nói.

Có những chỉ số PA cụ thể như sau:

- PA+: Có khả năng chống UVA từ 40 đến 50%.

- PA++: Chống UVA tương đối tốt từ 60 đến 70%.

- PA+++: Chống tia UVA tốt lên đến 90%.

- PA++++: Chống tia UVA rất tốt, lên đến hơn 95%.

2. Chỉ số PPD

Chỉ số PPD biểu thị lượng tia UVA gây sạm nám sẽ tiếp xúc với da sau khi bôi kem chống nắng. Chỉ số này thường được sử dụng ở các sản phẩm kem chống nắng ở Mỹ và châu Âu. PPD càng cao thì khả năng bảo vệ trước tia UVA càng lớn. Cụ thể:

- PPD 2: Có khả năng chống 50% tia UVA.

- PPD 4: Có khả năng chống 75% tia UVA.

- PPD 8: Có khả năng chống 87% tia UVA.

- PPD 16: Có khả năng chống hơn 93% tia UVA.

Vậy, 1 loại kem chống nắng tránh sạm nám, bảo tồn collagen cần đảm bảo cân bằng các tiêu chí thế nào?

Bạn nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30, PA+++ hoặc PPD từ 8 trở lên để bảo vệ làn da của mình tối ưu trong công cuộc phòng chống lão hóa, bảo tồn collagen.

Tuy nhiên, với những người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hay da đang trong giai đoạn treatment (điều trị) thì nên chọn kem chống nắng có SPF 50, PA++++ hoặc PPD từ 16 trở lên.

"Chú ý bôi kem chống nắng đủ lượng, khoảng 2mg/cm2, bôi lại sau 2-4 giờ dù da bạn đang bình thường hay treatment. Kem chống nắng không thể bảo vệ làn da của bạn 100% trước ánh sáng mặt trời. Chính vì vậy, khi ra ngoài, bạn cần mặc quần áo dài tay, che mũ nón, đeo kính, khẩu trang... để bảo vệ da tối ưu", DS Khuê Vũ nói.