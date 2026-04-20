Dùng điện thoại khi làm 1 việc, cô gái có thể liệt 2 chân, tiểu không tự chủ suốt đời

Mới đây, một phụ nữ 25 tuổi tên đã bị ngã khi lên xuống cầu thang vì mải nhìn điện thoại và không chú ý đến bước chân. Cô bị gãy xương sống thắt lưng, dẫn đến liệt hai chân và tiểu không tự chủ trước khi phẫu thuật. Một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình cúi xuống nhìn điện thoại đã dẫn đến tai nạn có thể ảnh hưởng đến cô suốt đời.

"Tôi đã nghĩ, đây có phải là kết thúc của mình không? Mình còn trẻ, còn ngây thơ quá", nữ bệnh nhân nhớ lại, vẫn còn bàng hoàng. Cô thừa nhận đó chỉ là một sai lầm bất ngờ, bốc đồng; cô trượt chân và ngã mạnh xuống bậc thang, đập mông xuống đất và ngay lập tức không thể cử động bình thường.

"Bác sĩ nói rằng nếu không phẫu thuật, tôi có thể bị liệt. Tôi đã hoảng sợ trong giây lát. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một hành động bất cẩn lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy".

Bác sĩ giải thích rằng các đốt sống thắt lưng của cô gái nêu trên đã bị tổn thương nghiêm trọng, và nguy hiểm hơn, một mảnh xương đã dịch chuyển ra phía sau, chèn ép trực tiếp vào ống thần kinh. Ống thần kinh vốn nguyên vẹn giờ chỉ còn lại khoảng một phần ba chiều rộng.

"Điều này có thể dễ dàng dẫn đến rối loạn chức năng chi dưới. Hiện tại, cô ấy đã bị yếu cơ vòng hậu môn và kiểm soát đại tiện, tiểu tiện kém; tình trạng của cô ấy vô cùng nguy kịch".

Với tổn thương tủy sống của nữ bệnh nhân, phẫu thuật là hy vọng duy nhất để cứu vãn chức năng chi của cô. Bác sĩ cho biết mục tiêu chính của cuộc phẫu thuật gồm hai phần: thứ nhất, giúp bệnh nhân có thể đứng dậy; và thứ hai, giúp cô dần dần lấy lại khả năng kiểm soát đại tiện và tiểu tiện, đảm bảo khả năng sống độc lập trong tương lai.

Mặc dù cuộc phẫu thuật đã được hoàn thành thành công, nhưng liệu cô gái có bị tàn tật vĩnh viễn hay không và liệu cô ấy có thể hồi phục hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn.