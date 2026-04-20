Món ăn sáng "nguy hiểm nhất thế giới", có nguy cơ gây tổn thương gan lâu dài, không phải là đồ chiên rán

Theo trang The Mirror, đây không phải là đồ ăn nhanh hay đồ ngọt, mà là một bữa sáng tưởng chừng như lành mạnh nhưng thực chất lại là "quả bom đường" có thể âm thầm gây hại cho cơ thể nếu ăn thường xuyên.

Khi nói đến thực phẩm không lành mạnh, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến đồ chiên rán hoặc đồ ngọt. Tuy nhiên, Tiến sĩ Eric Berg , một chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng đến từ Hoa Kỳ, đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng sự kết hợp giữa "ngũ cốc ăn sáng và nước cam", vốn có hàm lượng đường cao, là "bữa ăn nguy hiểm nhất thế giới", mặc dù đây là món ăn phổ biến được tiêu thụ thường xuyên trên toàn cầu.

"Nhiều người tin rằng đây là một lựa chọn lành mạnh. Món ăn này đã trở nên phổ biến đến mức mọi người đều coi nó là bình thường, ngay cả tôi khi còn nhỏ cũng vậy", Tiến sĩ Eric nói.

Theo Tiến sĩ Eric Berg, sự kết hợp giữa ngũ cốc và nước cam chứa một lượng đường rất cao, đặc biệt là fructose, gây ra sự tăng đột biến nhanh chóng lượng đường trong máu. Ông gọi bữa ăn này là một "quả bom đường" thực sự.

Mặc dù trên thị trường có rất nhiều loại ngũ cốc, bao gồm cả những loại được dán nhãn là ngũ cốc nguyên hạt hoặc giàu chất xơ, nhưng hầu hết các loại ngũ cốc phổ biến đều thuộc loại thực phẩm siêu chế biến, chứa nhiều đường, hương liệu và chất phụ gia. Điều này biến bữa sáng tiện lợi thành "món tráng miệng trá hình".

Thường xuyên tiêu thụ ngũ cốc nhiều đường có thể ảnh hưởng xấu đến gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Đồng thời, hàm lượng carbohydrate tinh chế cao cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Nhà khoa học dinh dưỡng Giles Yeo nhận xét rằng nhiều người đánh giá quá cao lợi ích của nước cam. Trên thực tế, nước cam có thể chứa lượng đường tương đương với một ly nước ngọt có ga nếu thêm đường. Hơn nữa, nước ép trái cây thiếu chất xơ so với việc ăn trái cây tươi nguyên quả.

Để có sức khỏe lâu dài, các chuyên gia khuyên nên thực hiện những thay đổi sau trong chế độ ăn uống:

- Hãy tập trung vào việc ăn trái cây tươi nguyên quả thay vì uống nước ép.

- Nếu bạn muốn uống nước cam: Tốt nhất là tự vắt lấy nước để tránh đường và chất bảo quản.

- Hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt: ưu tiên các loại ít đường và giàu chất xơ.

- Hãy đa dạng hóa bữa sáng của bạn: Chọn những thực phẩm tươi ngon, chế biến tối thiểu.

Mặc dù ngũ cốc là một lựa chọn tiện lợi và dễ tìm, nhưng việc thường xuyên ăn kèm với nước cam có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Hiểu rõ bản chất của thực phẩm và điều chỉnh thói quen ăn uống là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe bền vững.