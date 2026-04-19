Tỷ phú Elon Musk giảm 8kg trong 1 tháng nhờ 1 phương pháp, ai muốn học theo, bác sĩ nhắc: Bình tĩnh đã nào!

Theo các báo cáo truyền thông ở Mỹ ngày 17/4, semaglutide đã thu hút sự chú ý trong những năm gần đây như một "thuốc tiêm giảm cân phổ biến".

Gần đây, câu chuyện về một phụ nữ nặng 42kg được đưa đến phòng cấp cứu sau khi uống semaglutide để giảm cân đã trở thành chủ đề được quan tâm rộng rãi, một lần nữa làm dấy lên những câu hỏi về loại thuốc này.

Cư dân mạng cũng đề cập rằng Musk đã thừa nhận trên mạng xã hội vào tháng 10/2022 rằng ông giảm thành công khoảng 9kg trong một tháng nhờ "phương pháp nhịn ăn gián đoạn + tiêm semaglutide". Liệu loại thuốc này có thực sự hiệu quả?

Theo Mayo Clinic, thuốc tiêm Semaglutide được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Thuốc được sử dụng kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể dục để giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Thuốc này cũng được sử dụng để giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong ở bệnh nhân tiểu đường loại 2, béo phì và bệnh tim mạch. Ngoài ra, thuốc còn được sử dụng để giảm nguy cơ bệnh thận trở nặng, suy thận (bệnh thận giai đoạn cuối) và tử vong do bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 và bệnh thận mãn tính. Semaglutide là một chất chủ vận thụ thể peptide giống glucagon-1 (GLP-1).

Nó cũng được sử dụng kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập thể dục để giúp giảm cân và duy trì cân nặng ở những bệnh nhân mắc ít nhất một bệnh lý liên quan đến cân nặng. Thuốc này cũng được sử dụng để điều trị viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASH) với tình trạng sẹo gan từ mức độ trung bình đến nặng (xơ gan), nhưng không dùng cho bệnh xơ gan. Thuốc này chỉ được bán theo đơn của bác sĩ.

Một số bác sĩ cho rằng semaglutide ban đầu được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường loại 2, nhưng chỉ sau khi phát hiện ra tác dụng giảm cân rõ rệt của nó trong quá trình điều trị, thuốc này mới dần được sử dụng để can thiệp điều trị béo phì.

Semaglutide là một loại hormone được tiết ra từ ruột người. Nói một cách đơn giản, nó hoạt động bằng cách ức chế sự thèm ăn và kéo dài cảm giác no.

Trong khi đó, các bác sĩ nhấn mạnh rằng việc giảm cân nhờ semaglutide không chỉ đơn thuần là giảm mỡ, mà còn là giảm lượng nước và cơ bắp đáng kể, và hầu hết mọi người đều trải qua hiện tượng tăng cân trở lại nhanh chóng sau khi ngừng thuốc, đôi khi thậm chí còn nặng cân hơn trước.

Theo dữ liệu lâm sàng, chỉ dựa vào tiêm giảm cân mà không kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập thể dục sẽ dẫn đến tỷ lệ tăng cân trở lại rất cao trong vòng một năm.

Do đó, khi quyết định sử dụng cần cân nhắc giữa những rủi ro khi dùng thuốc và lợi ích mà thuốc mang lại.

Khi bắt đầu sử dụng thuốc này, điều rất quan trọng là bạn phải thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu, đặc biệt là trước và sau bữa ăn cũng như trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ bị hạ đường huyết nghiêm trọng.

Hãy tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống đặc biệt mà bác sĩ đã chỉ định cho bạn . Đây là phần quan trọng nhất trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường và là điều cần thiết để thuốc phát huy tác dụng hiệu quả. Ngoài ra, hãy tập thể dục thường xuyên và kiểm tra lượng đường trong máu hoặc nước tiểu theo chỉ dẫn.

Thuốc này đi kèm với Hướng dẫn sử dụng thuốc và chỉ dẫn dành cho bệnh nhân. Hãy đọc và làm theo các hướng dẫn này một cách cẩn thận. Hỏi bác sĩ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Nếu bạn sẽ sử dụng semaglutide tại nhà, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn cách tiêm thuốc. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu chính xác cách tiêm thuốc.

Thuốc này được tiêm dưới da ở vùng bụng, đùi hoặc cánh tay trên. Mỗi lần tiêm hãy chọn một vùng da khác nhau. Ghi nhớ vị trí tiêm để đảm bảo bạn luân phiên các vùng da đã tiêm.

Nếu bạn sử dụng thuốc này cùng với insulin, không được trộn chúng vào cùng một ống tiêm. Có thể tiêm cả hai loại thuốc vào cùng một vùng trên cơ thể, nhưng không được tiêm quá sát nhau.

Kiểm tra chất lỏng trong bút. Chất lỏng phải trong suốt và không màu. Không sử dụng nếu chất lỏng bị đục, đổi màu hoặc có cặn.

Mỗi lần tiêm thuốc, bạn nên sử dụng một kim tiêm mới.

Tuyệt đối không được dùng chung bút tiêm thuốc với người khác trong bất kỳ trường hợp nào . Việc dùng chung một bút tiêm cho nhiều người là không an toàn. Dùng chung kim tiêm hoặc bút tiêm có thể dẫn đến lây truyền nhiễm trùng.

Hãy dùng thuốc này vào cùng một ngày mỗi tuần, bất cứ lúc nào trong ngày, có thể dùng cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Liều lượng thuốc này sẽ khác nhau đối với từng bệnh nhân. Hãy làm theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc hướng dẫn trên nhãn thuốc.