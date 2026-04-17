Bất cứ ai đang tìm kiếm phương pháp giảm cân nhanh chóng, không cần dụng cụ hay nỗ lực quá sức có thể thử mẹo này. Một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội người Nhật Bản gần đây đã chia sẻ kinh nghiệm giảm 7,5kg chỉ trong hai tháng bằng cách kết hợp chế độ ăn kiêng với các bài tập ngắn trước khi đi ngủ, kéo dài chưa đến một phút mỗi ngày.

Mẹo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý vì đây là một tư thế đơn giản có thể thực hiện trên giường hoặc thảm yoga, lý tưởng cho những người không có nhiều thời gian nhưng muốn bắt đầu chăm sóc vóc dáng, đặc biệt là những người muốn giảm mỡ bụng và làm săn chắc cơ bụng.

Theo đó, Honkidasu Maru tiết lộ rằng trong hai tháng đầu tiên của hành trình giảm cân, cô đã kết hợp các buổi tập luyện ngắn trước khi đi ngủ mỗi ngày với một chế độ ăn uống cân bằng. Kết quả là giảm được 7,5kg mà không cần dùng đến dụng cụ tập thể dục hay các chương trình tập luyện cường độ cao. Chìa khóa nằm ở sự kiên trì và thực hiện đều đặn mỗi ngày.

4 bài tập trước khi ngủ giúp cơ bụng săn chắc

Mỗi tư thế mất khoảng 10 giây, tổng cộng chưa đến 1 phút. Bài tập này rất phù hợp cho những người muốn bắt đầu mà không muốn tạo áp lực cho bản thân.

- Gập bụng nâng chân trong 10 giây: Nằm thẳng trên thảm yoga hoặc giường, hai tay đặt sau đầu, đầu gối cong, và từ từ cuộn bụng lại, tưởng tượng khuỷu tay chạm vào đầu gối. Bài tập này chủ yếu tác động đến cơ bụng thẳng, giúp làm săn chắc vùng bụng dưới. Mặc dù chỉ giữ trong 10 giây, nhưng nếu luyện tập đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy các cơ vùng bụng hoạt động ngày càng nhiều, ngay cả khi đang ngồi. Đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, đây là bài tập khởi động cần thiết trước khi đi ngủ.

- Gập người chạm mắt cá chân: Nằm ngửa trên sàn, hai chân đặt phẳng trên mặt đất. Lần lượt chạm vào mắt cá chân trái và phải bằng hai tay, giữ cho cơ bụng luôn căng. Bài tập này nhẹ nhàng hơn động tác gập bụng thông thường, nhưng lại tác động trực tiếp vào cơ xiên, giúp tạo vòng eo thon gọn hơn. Chỉ cần 10 giây mỗi ngày, thực hiện trước khi đi ngủ, bạn sẽ cảm nhận được cơ bụng đang hoạt động. Bài tập này không gây áp lực lên cột sống thắt lưng, và nếu luyện tập đều đặn, vòng eo của bạn sẽ trở nên săn chắc hơn, và vùng bụng dưới sẽ dần phẳng hơn.

- Nâng hông và nâng chân: Nằm ngửa, đặt tay dưới mông để đỡ phần lưng dưới. Nâng hai chân lên tạo thành góc 90 độ, sau đó từ từ hạ xuống. Lặp lại động tác này. Bài tập này không chỉ tăng cường cơ bụng dưới mà còn giúp định hình vòng ba và đùi. Chỉ cần 10 giây mỗi ngày trước khi đi ngủ, bạn sẽ cảm thấy hơi ấm ở vùng bụng và hơi đau nhức ở các cơ. Luyện tập thường xuyên có thể giúp bạn có vòng eo săn chắc hơn và vóc dáng đẹp hơn.

- Đạp xe trên không: Nằm ngửa và nâng cao chân, bắt chước động tác đạp xe. Đặt hai tay ra sau đầu và luân phiên chạm đầu gối bằng khuỷu tay, giữ cho cơ bụng luôn căng. Đây là bài tập đốt mỡ bụng toàn diện, tác động đồng thời đến cơ bụng trên, bụng dưới và cơ chéo bụng. Thực hiện bài tập này chỉ trong 10 giây trước khi đi ngủ mỗi ngày; nó không chỉ thúc đẩy tuần hoàn máu mà còn dần dần đốt cháy lượng calo dư thừa ở vùng bụng dưới. Với việc luyện tập thường xuyên, bụng dưới của bạn sẽ trở nên phẳng hơn và vòng eo sẽ thon gọn hơn!