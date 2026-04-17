Chương trình "Sức khỏe 2.0" của Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ một trường hợp: Bà Ngô, 65 tuổi, và chồng đã kinh doanh nhà hàng buffet được 20 năm. Họ làm việc trong môi trường nhiều khói bụi và nhiệt độ cao mỗi ngày. Bà Ngô sau đó nấu ăn cho gia đình khi về nhà, và họ thường quên bật máy hút mùi. Kết quả là, chồng bà được chẩn đoán mắc ung thư phổi và qua đời hai năm trước. Gần đây, bà nhận thấy mình khó thở và đi khám, chỉ để phát hiện một khối u 0,3cm đã phát triển trong phổi.

Bác sĩ Chen Junlin chỉ ra rằng khói nấu ăn chứa một lượng lớn bụi mịn PM2.5, với nồng độ thậm chí vượt quá nồng độ trong không khí ngoài trời ở một số thành phố ô nhiễm nặng. Tiếp xúc lâu dài với nồng độ PM2.5 cao có thể gây kích ứng đường hô hấp, dẫn đến hen suyễn, viêm phế quản và các vấn đề khác, thậm chí có thể dẫn đến ung thư phổi. Nó cũng có thể gây ra phản ứng viêm, tạo ra các gốc tự do và gây hại cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não. Hơn nữa, tiếp xúc trực tiếp của khói nấu ăn với mắt cũng có thể gây hại.

4 mẹo nấu ăn để tránh tác hại của khói dầu

Vậy, người dân có thể tránh các chất độc hại khi nấu ăn hàng ngày bằng cách nào? Tan Dunci, một y tá chuyên về độc chất học lâm sàng, đã chia sẻ bốn lời khuyên sau đây để giảm khói nấu ăn và bảo vệ sức khỏe.

- Tuyệt đối không xào nấu thức ăn ở nhiệt độ cao: Khi dầu bắt đầu bốc khói, nó sẽ tạo ra các chất độc hại có thể gây hại cho cơ thể dù hít phải hay nuốt phải.

- Sử dụng phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp: Bà Tan Dunci cho biết bà thường sử dụng các phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như hầm, cần thêm nước để giữ nhiệt độ dưới 100 độ C và tránh làm chín quá mức. Hơn nữa, bà không chiên hoặc rán thức ăn.

- Hãy rửa sạch dụng cụ nhà bếp sau mỗi lần nấu xong món ăn: Một số người dùng chung dụng cụ nấu ăn để xào rau sau khi chiên cá, nhưng bà Tan Dunci chỉ ra rằng đây là một sai lầm. Bà nói rằng việc chiên cá tạo ra các chất độc hại, và nếu chúng bám vào rau thì càng nguy hiểm hơn; tốt nhất là nên rửa sạch dụng cụ nấu ăn trước khi chế biến món tiếp theo. Bà giải thích thêm rằng, chảo dễ lau chùi không nên rửa ngay bằng nước sau khi sử dụng, vì điều này có thể làm hỏng lớp chống dính. Thay vào đó, hãy lau khô bằng khăn giấy nhà bếp trước, sau đó đổ một ít dầu vào và lau lại để dầu giúp kiểm soát sự tích tụ dầu mỡ và làm sạch chảo hơn. Khi vệ sinh dụng cụ nhà bếp, hãy nhớ làm sạch kỹ đáy chảo để ngăn bụi bẩn bám vào và gây ra sự tích tụ dầu mỡ nhiều hơn.

- Sử dụng máy hút mùi: Bà Tan Dunci nhắc nhở người dân nên bật máy hút mùi trước khi nấu ăn và tiếp tục thông gió trong 5 đến 10 phút sau khi tắt bếp, nếu không nồng độ PM2.5 trong không khí vẫn sẽ rất cao.