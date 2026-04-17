59 tuổi gần như không có tóc bạc! Lý Nhược Đồng truyền dạy 2 bước "phòng tóc bạc", nuôi dưỡng mái tóc "dày như thác đổ"

59 tuổi vẫn sở hữu mái tóc đen nháy như thác đổ! Dù là vóc dáng, cách bảo dưỡng làn da hay chất tóc, "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng vẫn giữ trọn khí chất thần tiên như năm nào. Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp trên mạng xã hội, lần này cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách ngăn ngừa tóc bạc.

Phải công nhận rằng, dù đã bước sang tuổi lục tuần, mái tóc dài vừa dày vừa đen của cô là niềm mơ ước của bao người! Hãy cùng học ngay những mẹo nhỏ dưỡng tóc của cô nhé!

Massage da đầu mang lại vô vàn lợi ích

Áp lực cuộc sống, chế độ ăn uống và sinh hoạt không điều độ khiến nhiều người mọc tóc bạc từ khi còn rất trẻ. Đặc biệt hiện nay, độ tuổi xuất hiện tóc bạc đang ngày càng trẻ hóa, không ít người chưa đến 40 đã có sợi tóc bạc đầu tiên!

Ở tuổi 59, Lý Nhược Đồng sở hữu mái tóc đen mượt, dày dặn hơn cả thanh niên. Cô chia sẻ rằng bí quyết dưỡng tóc của mình nằm ở việc "chải đầu". Vì trên đầu có rất nhiều huyệt đạo và kinh lạc, việc thường xuyên dùng lược massage các huyệt vị này có thể giúp lưu thông kinh mạch, cải thiện môi trường da đầu, ngăn ngừa rụng tóc và tóc bạc. Thậm chí, thói quen này còn giúp tăng cường trí nhớ, giảm đau đầu và mệt mỏi!

Dưới đây là các kỹ thuật massage đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả do chính Lý Nhược Đồng hướng dẫn:

Bước 1: Khai thông huyệt đạo

Vùng mặt: Bắt đầu từ đầu chân mày, di chuyển đến đỉnh chân mày, đuôi chân mày và huyệt Thái dương. Dùng phần đệm ngón tay ấn mỗi huyệt từ 3-5 giây cho đến khi cảm thấy hơi đau nhẹ là được.

Vùng tai: Massage xung quanh tai (phía trên, phía bên, phía dưới) và huyệt Ế phong (nằm ở hõm sau dái tai). Sau đó quay trở lại huyệt Thần đình (nằm sát đường chân tóc, thẳng từ giữa hai chân mày lên).

Vùng đỉnh và sau đầu: Di chuyển lên đỉnh đầu đến huyệt Bách hội, bạn có thể ấn huyệt này lâu hơn một chút. Cuối cùng, trượt từ huyệt Bách hội xuống huyệt Phong phủ (giữa sau gáy) và hai bên vùng xương gồ lên.

Bước 2: Massage kinh lạc (Bát gân)

Bạn có thể dùng lược massage, miếng cạo gió (guasha) hoặc mặt lưng cong của lược gỗ—bất cứ dụng cụ nào bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Kéo dọc: Dùng lực vừa phải, chải từ trước ra sau dọc theo các đường kinh mạch (Đốc mạch, Bàng quang kinh, Đởm kinh, Tam tiêu kinh), kéo dài tận xuống cổ và vai. Chỗ nào cảm thấy đau nhức có thể lặp lại vài lần.

Đánh chữ Z: Tiếp tục đi dọc theo từng đường kinh mạch nhưng di chuyển theo hình chữ Z nhỏ từ trước ra sau. Thực hiện theo thứ tự từ giữa đầu sang hai bên, mỗi kinh mạch lặp lại 5-10 lần.

Lưu ý từ Lý Nhược Đồng: Lực massage cần vừa phải, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Đặc biệt, không được massage khi tóc đang ướt hoặc da đầu đang bẩn. Ngoài ra, không nên ra ngoài ngay sau khi vừa massage để tránh khí ẩm và hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể qua các huyệt đạo vừa được mở.

Các phương pháp bổ trợ ngăn ngừa tóc bạc

Chế độ ăn uống cân bằng: Ăn nhiều thực phẩm bổ sung hắc tố như mè đen (vừng đen), đậu đen, hạt óc chó.

Sinh hoạt điều độ: Ngủ đủ giấc, giảm bớt áp lực để tránh các gốc tự do gây hại cho nang tóc.

Chăm sóc tóc nhẹ nhàng: Hạn chế uốn nhuộm, sử dụng các sản phẩm gội xả dịu nhẹ, kết hợp massage da đầu để thúc đẩy tuần hoàn máu.