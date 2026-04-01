Loài cây dại là một kho báu dược liệu, bổ ngang nhân sâm, tổ yến

Khi được xử lý nhiệt hoặc phơi khô, cây tầm ma lại một nguồn dinh dưỡng dồi dào có khả năng hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Tác dụng chống viêm- giảm đau: Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác dụng chống viêm của cây tầm ma đối với các bệnh như viêm khớp và đau cơ. Một số nghiên cứu cho thấy cây tầm ma có thể làm giảm các triệu chứng viêm khớp, làm dịu cơn đau cơ và có thể điều trị bệnh gout. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá tầm ma để điều trị viêm khớp.

Kiểm soát huyết áp và cholesterol: Một số nghiên cứu cho thấy uống trà tầm ma thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp. Trà tầm ma không thể thay thế thuốc huyết áp. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích nếu bạn muốn duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh. Điều quan trọng là phải kiểm soát huyết áp tốt với sự hỗ trợ của bác sĩ. Và nếu bạn đang dùng thuốc huyết áp, bác sĩ có thể không khuyên bạn dùng trà tầm ma.

Cây tầm ma bị nhiều người coi là cây dại thực tế lại là một kho báu dược liệu đã được sử dụng từ xa xưa.

Sức khỏe đường hô hấp: Cây tầm ma từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian để giúp giảm các triệu chứng dị ứng theo mùa và các bệnh về đường hô hấp khác, chẳng hạn như hen suyễn. Các nhà khoa học tin rằng, điều này có thể là do khả năng của cây tầm ma trong việc làm giảm lượng histamin mà cơ thể chúng ta tạo ra khi phản ứng với chất gây dị ứng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn về vấn đề này.

Sức khỏe tuyến tiền liệt: Lá tầm ma có thể giúp điều trị các triệu chứng của một số bệnh lý tuyến tiền liệt, chẳng hạn như tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH), một chứng sưng tuyến tiền liệt. Lá tầm ma có thể giúp làm giảm tác động của testosterone lên tuyến tiền liệt bằng cách làm chậm sự phát triển của các tế bào tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, nó không thể thay thế điều trị y tế cho BPH.

Chữa lành vết thương: Ở một số quốc gia, nước ép từ lá cây tầm ma được dùng để chữa bỏng, vết cắt và các vết thương khác. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu tác dụng tiềm năng của cây tầm ma đối với các bệnh như: Mãn kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt, nhiễm trùng đường tiết niệu, loãng xương, virus hợp bào hô hấp.

Tuy nhiên, chúng ta cần thêm nghiên cứu để biết liệu cây tầm ma có thể giúp điều trị hiệu quả các tình trạng này hay không. Ngoài ra, chỉ nên sử dụng cây tầm ma theo sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa: Cây tầm ma chứa nhiều chất xơ, do đó có thể kích thích các enzyme tiêu hóa, cải thiện quá trình phân hủy và hấp thụ chất dinh dưỡng và hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột. Cây tầm ma cũng có thể được xem là một loại thuốc nhuận tràng nhẹ giúp ngăn ngừa táo bón.

Cải thiện đường tiết niệu: Cây tầm ma còn giúp giảm viêm ở đường tiết niệu. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heliyon năm 2022, cây tầm ma có thể thải các độc tố gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ.

Cải thiện sức khỏe da: Theo chuyên gia dinh dưỡng Anshul Singh (Ấn Độ), nhờ giàu chất ôxy hóa, vitamin A, C và K, cây tầm ma có lợi cho da, nhất là ở những người bị mụn trứng cá.

Có lợi cho tóc và da đầu: Cây tầm ma có khả năng chống rụng tóc và gàu. Theo bà Singh, cây tầm ma làm khỏe nang tóc, giảm kích ứng da đầu, kích thích lưu lượng máu và giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Để tận dụng được những lợi ích tuyệt vời từ cây tầm ma, người ta có thể uống trà tầm ma được chế biến từ lá tầm ma khô hoặc thêm lá tầm ma tươi vào món súp hoặc hầm. Ngoài ra, các viên nang được chiết xuất từ cây tầm ma có thể được sử dụng để cải thiện sức khỏe khớp, trị dị ứng và các vấn đề về tiết niệu. Dầu gội và nước xả từ cây tầm ma có thể được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của tóc và giúp duy trì da đầu khỏe mạnh. Tuy nhiên, trước khi dùng tầm ma, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh những tác dụng không mong muốn.