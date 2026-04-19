Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư, bác sĩ nói thẳng: Thấy 5 dấu hiệu khi ngủ, khả năng cao bệnh đã "cận kề"

Các chuyên gia cho rằng, ngoài tầm soát định kỳ, việc chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể trong sinh hoạt hàng ngày cũng rất quan trọng. Trong đó, giấc ngủ được xem là “tấm gương phản chiếu” sức khỏe, có thể hé lộ nhiều vấn đề tiềm ẩn, bao gồm nguy cơ ung thư.

Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer do Bệnh viện Đồng Tế (Trung Quốc) thực hiện đã phân tích dữ liệu sức khỏe của khoảng 15.000 người trưởng thành, bao gồm thói quen ngủ, thời gian nghỉ ngơi và tình trạng bệnh lý.

Kết quả cho thấy người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn đáng kể so với nhóm ngủ đủ giấc. Ở phụ nữ, mức độ gia tăng nguy cơ còn rõ rệt hơn nam giới. Ngoài ra, những người không có thói quen ngủ trưa hoặc nghỉ ngơi giữa ngày cũng ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tình trạng thiếu ngủ kéo dài đặc biệt bất lợi ở người béo phì và nhóm ít vận động.

Các chuyên gia nhận định giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa miễn dịch, sửa chữa tế bào tổn thương và kiểm soát viêm mãn tính. Khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ, những cơ chế bảo vệ này có thể suy giảm, từ đó tạo điều kiện cho bệnh tật phát triển.

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cần đặc biệt cảnh giác

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng không phải cứ mất ngủ hay ngủ kém là mắc ung thư. Tuy nhiên, nếu trong lúc ngủ hoặc về đêm thường xuyên xuất hiện các biểu hiện dưới đây, người dân nên đi khám sớm để được kiểm tra nguyên nhân.

Khó thở, tức ngực về đêm

Nếu đang ngủ phải ngồi bật dậy vì khó thở, cảm giác nặng ngực hoặc thở rít, đây có thể là dấu hiệu của bệnh phổi, hen suyễn, suy tim hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Trong một số trường hợp, khối u ung thư ở phổi hoặc đường hô hấp có thể gây chèn ép phế quản, làm hẹp đường thở và khiến tình trạng khó thở tăng lên khi nằm.

Ho khan kéo dài, ho nhiều về đêm

Ho khan dai dẳng nhiều tuần, đặc biệt nặng hơn khi nằm ngủ, kèm theo khàn tiếng, đau ngực hoặc ho ra máu là triệu chứng không nên chủ quan. Đây có thể là biểu hiện của viêm đường hô hấp kéo dài, trào ngược dạ dày thực quản, nhưng cũng có thể liên quan đến tổn thương phổi hoặc ung thư phổi.

Đau lưng, đau xương khiến tỉnh giấc giữa đêm

Đau lưng dưới, đau cột sống hoặc đau xương âm ỉ về đêm, đau tăng khi nằm nghỉ và thường xuyên làm người bệnh tỉnh giấc là dấu hiệu cần lưu ý.

Một số bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn xương, gây đau kéo dài và thường biểu hiện rõ hơn vào ban đêm.

Đổ mồ hôi đêm nhiều bất thường

Nếu phòng ngủ mát nhưng cơ thể vẫn ra mồ hôi nhiều đến mức ướt áo, ướt chăn ga và tình trạng này kéo dài liên tục nhiều ngày, mọi người nên đi khám sớm.

Đổ mồ hôi đêm có thể liên quan đến rối loạn nội tiết, nhiễm trùng, lao hoặc cường giáp. Ngoài ra, một số bệnh lý ác tính như ung thư hạch cũng có thể gây ra triệu chứng này.

Chuột rút chân thường xuyên kèm sụt cân, mệt mỏi

Chuột rút đôi khi chỉ do mất nước, thiếu khoáng chất hoặc vận động quá sức. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra liên tục vào ban đêm và đi kèm chán ăn, suy nhược hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh cần kiểm tra sức khỏe tổng quát. Đây có thể là dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa, bệnh mạch máu hoặc một số bệnh lý nghiêm trọng khác như ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng.

Làm gì để ngủ ngon hơn và bảo vệ sức khỏe?

Các chuyên gia khuyến cáo muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ, người dân nên duy trì những thói quen lành mạnh. Cần tránh ăn quá no trong vòng 2-3 giờ trước khi ngủ để hệ tiêu hóa có thời gian nghỉ ngơi. Việc tập thể dục đều đặn vào ban ngày cũng giúp ngủ ngon hơn, nhưng nên tránh vận động mạnh sát giờ đi ngủ.

Bên cạnh đó, giữ tinh thần thư giãn, hạn chế căng thẳng trước khi lên giường là yếu tố rất quan trọng. Người dân cũng nên hạn chế sử dụng điện thoại, cà phê vào buổi tối và lựa chọn gối, nệm phù hợp để tạo môi trường ngủ thoải mái.

Theo Toutiao